Itt a vég: felrobbant az ATLAS — fényképen az objektum pusztulása

Az ATLAS néven emlegetett C/2025 K1-t májusban fedezték fel. A csillagászok akkor még abban bíztak, hogy az égitest gond nélkül átvészeli a Nap melletti elhaladást. Nem így lett: a forróság és a gravitáció szétszakította az üstököst. Ma már csupán egy széthúzódó törmelékfelhő látható a helyén - írja a Live Science cikke.

Fényképen a C/2025 K1 (ATLAS) szétesése.

Fotó: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project

Fontos kiemelni, hogy az ATLAS üstökösnek sem a pályája, sem az eredete nem kapcsolódik az utóbbi időszakban nagy figyelmet kapott 3I/ATLAS-hoz.

Az ATLAS pusztulása

A C/2025 K1-t ugyanazzal a távcsőhálózattal fedezték fel, mint a 3I/ATLAS-t (innen a hasonló elnevezés), de az egyezés itt véget is ér. A két objektum útja és természete teljesen különböző. A most megfigyelt üstökös a Naprendszerből származik, és nem csillagközi eredetű. Az üstökös október 8-án érte el pályájának a Naphoz legközelebb eső pontját. Ekkor nagyjából 50 millió kilométer választotta el csillagunktól.

A korai felvételek még azt mutatták, hogy a C/2025 K1 (ATLAS) túljutott a kritikus szakaszon. A részletes vizsgálatok azonban gyorsan kiderítették, hogy a hőhatás és a Nap ereje széttörte az üstökösmagot.

A korábbi, intakt égitest több kisebb darabra szakadt, és gázokban gazdag porfelhőként halad tovább.

Olasz csillagász örökítette meg a pusztulást

A drámai folyamatot Gianluca Masi, az olasz Campo Catino Csillagvizsgáló kutatója figyelte meg. Fotóin több különálló üstökösdarab és egy finom, csóvaszerű képződmény látható.

A C/2025 K1 (ATLAS) már nem egyetlen üstökösként, inkább egy elnyúlt szerkezetként jelenik meg az égen.

Különös színátalakulás jelezte az ATLAS végét

A szétesésre nem egy hirtelen robbanás hívta fel a figyelmet. Előbb erős kifényesedés történt, majd az üstökös zöldes színe aranysárga csíkra váltott. A zöld árnyalatot általában a napfényben világító szénmolekulák okozzák. A C/2025 K1 (ATLAS) esetében ez a fénylés egy idő után eltűnt. A szakemberek szerint ennek oka az lehet, hogy a kómájában kevés volt a széntartalmú anyag.

Emiatt más elemek fénylése vált meghatározóvá, ami aranyszínű megjelenést adott az üstökösnek.

Hol látható most az ATLAS üstökös maradványa?

A „felrobbant” C/2025 K1 (ATLAS) jelenleg az Oroszlán csillagképben figyelhető meg. Fényessége körülbelül 9,9 magnitúdó, így szabad szemmel még nem látható. Egy közepes távcsővel viszont már észrevehető, ha az égbolt sötét és tiszta.