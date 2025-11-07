Fordulat az autizmuskutatásban – az étrend fontosabb, mint eddig hittük

Ugyanakkor a bizonyítékok eddig ellentmondóak voltak. Több korábbi vizsgálat kis mintán, eltérő módszerekkel, és – ami döntő – az étrend részletes rögzítése nélkül zajlott. Így nehéz volt megkülönböztetni, hogy az autizmus spektrumzavar esetén megfigyelt eltéréseket valóban a mikrobiom vagy inkább a szelektív evés, a tápanyagbevitel és más életmódbeli tényezők alakítják.

Az étrend megfelelő alakítása enyhítheti az autizmus tüneteit

Fotó: BURGER / Phanie

Autizmus: az étrend viszi a prímet

Egy friss, átfogó elemzés most tisztább képet rajzol: a mikrobiom és az autizmus közötti kapcsolat nagy részét az étrend, a szenzoros érzékenységből fakadó szelektív evés és a kapcsolódó életmódbeli sajátosságok magyarázzák. Amikor a kutatók részletesen kontrollálták az étrendi mintázatokat, az antibiotikum-használatot, a gyógyszereket, az életkort és a gyomor-bélrendszeri tüneteket, a korábban „jellegzetesnek” tartott mikrobiom-eltérések látványosan összezsugorodtak.

Más szóval: ha ugyanazt eszi két gyerek – egyikük autista, másikuk nem –, a bél mikrobiom összetételében sokkal kevesebb különbséget találunk. Ebből logikusan következik, hogy a korábban feltételezett közvetlen ok-okozati hatás a mikrobiom felől az autizmus felé gyenge vagy hiányzó.

Ehelyett a nyíl gyakran fordítva mutat: az autizmushoz társuló szenzoros és viselkedéses sajátosságok alakítják az étrendet, az étrend pedig formálja a mikrobiom közösségeit. A beszámoló a Nutirents lapban megjelent eredmények alapján is azt hangsúlyozza, hogy az étrend módszeres mérése és kontrollja nélkül félrevezető következtetések születhetnek.

Mi segíthet, és mit érdemes elengedni?

Ez a felismerés gyakorlati üzenetet hordoz a családoknak és a szakembereknek. Először is, érdemes visszafogottan tekinteni az olyan beavatkozásokra, amelyek kizárólag a mikrobiom „átállításától” remélik az autizmus magtüneteinek javulását. A probiotikumok vagy a székletmikrobiota-transzfer bizonyos emésztési panaszokban hasznosak lehetnek, de a jelenlegi adatok nem támasztják alá, hogy ezek önmagukban érdemben befolyásolnák az autizmus szociális-kommunikációs vagy repetitív tüneteit.

Ezzel szemben az étrend tudatos, fokozatos és személyre szabott alakítása ígéretesebb út. A szenzoros tolerancia lassú tágítása, az állagok és ízek óvatos bevezetése, valamint a tápanyagok – például rostok, vas, B-vitaminok és zsírsavak – kiegyensúlyozott adása kézzel fogható előnyöket hozhat.

Továbbá egy gyakorlott gyermekdietetikus bevonása segíthet csökkenteni a táplálkozási hiányokat, mérsékelheti a gyomor-bélrendszeri panaszokat, és ezen keresztül közvetetten javíthatja a közérzetet, az alvást és a napi működést.