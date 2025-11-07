Hírlevél

Rendkívüli

Fordulat az autizmuskutatásban – az étrend fontosabb, mint eddig hittük

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Az elmúlt évtizedben sokan hitték, hogy a bél baktériumai kulcsszerepet játszanak az autizmus kialakulásában vagy fenntartásában. Először is, ennek oka érthető: számos autista gyermek és felnőtt tapasztal emésztési panaszokat, miközben a mikrobiomkutatás látványos ütemben fejlődik. Nem csoda, hogy megjelentek a hangzatos állítások: ha a bél közösségeit „helyreállítjuk”, talán csillapodnak az autizmus tünetei is.
Ugyanakkor a bizonyítékok eddig ellentmondóak voltak. Több korábbi vizsgálat kis mintán, eltérő módszerekkel, és – ami döntő – az étrend részletes rögzítése nélkül zajlott. Így nehéz volt megkülönböztetni, hogy az autizmus spektrumzavar esetén megfigyelt eltéréseket valóban a mikrobiom vagy inkább a szelektív evés, a tápanyagbevitel és más életmódbeli tényezők alakítják. 

autizmus The Maison Forestiere is a weekly boarding facility for heavily autistic children from 6 to 14 year old in Montmoreau, France, They receive a global therapy based on daily activities and specific educational workshops helping them to develop social, play, and learning skills, Here, special education teacher with autistic child. Maison Forestière Martine Desbrosse BURGER/PHANIE (Photo by BURGER / Phanie via AFP)
Az étrend megfelelő alakítása enyhítheti az autizmus tüneteit
Fotó: BURGER / Phanie

Autizmus: az étrend viszi a prímet

Egy friss, átfogó elemzés most tisztább képet rajzol: a mikrobiom és az autizmus közötti kapcsolat nagy részét az étrend, a szenzoros érzékenységből fakadó szelektív evés és a kapcsolódó életmódbeli sajátosságok magyarázzák. Amikor a kutatók részletesen kontrollálták az étrendi mintázatokat, az antibiotikum-használatot, a gyógyszereket, az életkort és a gyomor-bélrendszeri tüneteket, a korábban „jellegzetesnek” tartott mikrobiom-eltérések látványosan összezsugorodtak.

Más szóval: ha ugyanazt eszi két gyerek – egyikük autista, másikuk nem –, a bél mikrobiom összetételében sokkal kevesebb különbséget találunk. Ebből logikusan következik, hogy a korábban feltételezett közvetlen ok-okozati hatás a mikrobiom felől az autizmus felé gyenge vagy hiányzó. 

Ehelyett a nyíl gyakran fordítva mutat: az autizmushoz társuló szenzoros és viselkedéses sajátosságok alakítják az étrendet, az étrend pedig formálja a mikrobiom közösségeit. A beszámoló a Nutirents lapban megjelent eredmények alapján is azt hangsúlyozza, hogy az étrend módszeres mérése és kontrollja nélkül félrevezető következtetések születhetnek. 

Mi segíthet, és mit érdemes elengedni?

Ez a felismerés gyakorlati üzenetet hordoz a családoknak és a szakembereknek. Először is, érdemes visszafogottan tekinteni az olyan beavatkozásokra, amelyek kizárólag a mikrobiom „átállításától” remélik az autizmus magtüneteinek javulását. A probiotikumok vagy a székletmikrobiota-transzfer bizonyos emésztési panaszokban hasznosak lehetnek, de a jelenlegi adatok nem támasztják alá, hogy ezek önmagukban érdemben befolyásolnák az autizmus szociális-kommunikációs vagy repetitív tüneteit.

Ezzel szemben az étrend tudatos, fokozatos és személyre szabott alakítása ígéretesebb út. A szenzoros tolerancia lassú tágítása, az állagok és ízek óvatos bevezetése, valamint a tápanyagok – például rostok, vas, B-vitaminok és zsírsavak – kiegyensúlyozott adása kézzel fogható előnyöket hozhat. 

Továbbá egy gyakorlott gyermekdietetikus bevonása segíthet csökkenteni a táplálkozási hiányokat, mérsékelheti a gyomor-bélrendszeri panaszokat, és ezen keresztül közvetetten javíthatja a közérzetet, az alvást és a napi működést.

Merre tovább: jobb vizsgálatok, átláthatóbb adatok

A kutatási mező is kapott egy világos iránytűt.

  • Mindenekelőtt a jövőbeli mikrobiom-vizsgálatoknak részletes, standardizált étrendfelmérést kell alkalmazniuk, és ezt az elemzés középpontjába kell állítaniuk.
  • Emellett hosszanti – azaz időben követő – vizsgálatokra van szükség, amelyek képesek megmutatni, hogy a diétás módosítások hogyan rendezik át a mikrobiomot, és ez miként kapcsolódik a GI-tünetek változásaihoz.
  • A metabolitok – például rövid szénláncú zsírsavak – és a gazdaszervezet válaszainak integrált mérése is kritikus.
  • Végül, fontos a kommunikáció is: a közösség felé úgy érdemes üzenni, hogy a bél fontos, a mikrobiom számít, de az autizmus magyarázatában az étrend áll előrébb. Ezért a fókusz ne a gyors mikrobiom-átalakító csodákon, hanem a kitartó, támogató táplálkozási stratégiákon legyen.

 

