Felrobbant egy bánya Kanadában, rengetegen haltak meg – drámai részletek

A bánya több mint 400 méter mélységben húzódott, ahol a bányászok kemény munkával fejtették ki a feketekőszenet. A bányakatasztrófa végzetes napján a megszokott műszakváltás zajlott, amikor a dolgozók egy része éppen befejezte munkáját, míg mások készülődtek a leszállásra. A föld alatt dolgozó férfiak nem tudhatták, hogy néhány percen belül életük legnagyobb küzdelmét vívják majd a túlélésért.

A sringhilli bányakatasztrófa korabeli rézkarcon

Fotó: Wikipedia

A bányakatasztrófa pillanata

Pontosan este 8 óra 6 perckor hatalmas robbanás rázta meg a bányát és az egész várost. A detonáció olyan erővel söpört végig a föld alatti járatokon, hogy a felszínen lévő épületek ablakait is betörte. A robbanás oka valószínűleg a felgyülemlett metángáz és a szénpor halálos keveréke volt, amely egyetlen szikrától lángra kapott. A lökéshullám pillanatok alatt végigszáguldott a bányajáratokon, maga alá temetve mindent és mindenkit.

Az áldozatok száma megdöbbentő volt: 39 bányász vesztette életét azonnal vagy a robbanást követő percekben. Sokan a törmelék alatt rekedtek, mások a mérgező gázoktól fulladtak meg. A túlélők kétségbeesetten próbáltak kiutat találni a pokoli körülmények között, miközben a sötétség és a por szinte lehetetlenné tette a tájékozódást. A felszínen várakozó családtagok rémülten figyelték, ahogy a bányából füst és por tör elő.

Hősies mentési művelet

A mentés azonnal megkezdődött, amint a robbanás híre elterjedt. Önkéntes bányászok, köztük sok olyan férfi, aki éppen befejezte műszakját, habozás nélkül indult vissza a veszélyes mélybe. A mentőcsapatok tagjai életüket kockáztatták, hogy társaikat kiszabadítsák a törmelék alól. A mentők speciális légzőkészülékek segítségével hatoltak be a mérgező gázokkal teli járatokba.

A mentési munkálatok több napig tartottak, miközben az egész ország figyelme Springhill felé fordult. A mentők hősiességének köszönhetően 88 bányászt sikerült élve kihozni a mélységből.

Az egyik beomlott járat

Fotó: Beaton Institute, Cape Breton University

Egyesek órákig, sőt napokig voltak a föld alatt csapdába esve, mielőtt a segítség megérkezett volna. A túlélők beszámolói szerint teljes sötétségben, levegő nélkül várták a megmentőiket, miközben társaik holtteste mellett kuporogtak.