A kétbalkezes kémikus ügyetlensége vezetett egy életmentő találmányhoz

Bénédictus a felismerést gyorsan gyakorlattá formálta: több réteg üveget ragasztott össze átlátszó, rugalmas köztes fóliával. A találmány néhány év alatt szabadalommá érett, és hamarosan megkezdődtek a kísérletek a biztonsági üveg sorozatgyártására alkalmas eljárásokkal.

A biztonsági üveg akár a lövedéket is felfogja

Fotó: FELIX KASTLE / DPA

A Triplex-korszak: a biztonsági üveg márkaneve

Eközben a gyártás és a piacépítés felgyorsult: a La Triplex néven forgalmazott laminált üveg az autóiparban és az építészetben is lendületet kapott. Az üvegrétegek közé fogott fólia – kezdetben nitrát alapú, később fejlettebb polimerek, például PVB – ütközéskor egyben tartotta a szilánkokat. Így a szélvédő nem vált életveszélyes késsé, hanem kontrolláltan repedezett.

Ugyanakkor a márka mögött egy szélesebb iparági változás bontakozott ki. A 20. század első felében a közlekedés gyorsult, a sebességgel pedig nőtt a kockázat. Az autógyártók ezért fokozatosan áttértek a biztonsági üveg használatára, főként a szélvédőkben. Emellett az előírások is szigorodtak, és a városi épületek homlokzataihoz egyre gyakrabban választottak laminált panelekből épített megoldásokat.

Több mint törésvédelem

Ma a biztonsági üveg már nem csak a törésbiztonságról szól. A korszerű fóliák – például a PVB vagy más nagy teherbírású interlayerek – hanggátlást, UV-szűrést és betöréskésleltetést is nyújtanak. Továbbá a több rétegből épített rendszerek akár golyóálló vagy robbanásálló minősítést is kaphatnak, ami kritikus infrastruktúrák és középületek védelménél kulcsfontosságú.

Ehhez képest az autóipar finomhangolt megoldásokkal dolgozik: a szélvédő rendszerint laminált, míg az oldalablakok gyakran edzett üvegből készülnek a gyors, biztonságos törés érdekében. Emellett a modern építészet nagy üvegfelületei – tetőbevilágítók, üvegkorlátok, függönyfalak – gyakran laminált kompozitok, amelyek energiahatékonysági rétegekkel és árnyékoló bevonatokkal kombinálhatók. Végül a digitalizáció is hat: okosüveg-megoldások, elektrokromatikus rétegek és integrált szenzorok teszik a biztonsági üveget intelligens építőanyaggá.