Miért látunk egyre több furcsa csíkot az égen? Szakértők magyarázzák a jelenséget

A tudományos közösség újra és újra megvizsgálta az állításokat. Szakértői felmérések és műszeres mérések egyszer sem találtak bizonyítékot széles körű, titkos permetezésre. Ugyanakkor a képek ereje – a hosszú ideig megmaradó csíkok, különös mintázatok – erősebbnek bizonyulhat a nyers adatoknál. Így a chemtrail mítosza, bár többször cáfolták, mégis tovább él, írja a Conversation ismeretterjesztő portál.

A chemtrail összeesküvés-elmélet hívei szerint ártalmas vegyszerekkel permeteznek a repülőgépek

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

Chemtrail és az emberi agy

Az emberi agy mintázatokat keres. Ha valaki egyszer úgy dönt, hogy a csíkok „nem természetesek”, akkor a megerősítési torzítás miatt mindent ennek igazolására fog válogatni: fotókat, videókat, megfigyeléseket. Emellett a cselekvő szándék illúziója – annak feltételezése, hogy minden jelenség mögött valaki szándéka áll – jól illeszkedik az összeesküvés-elmélet keretébe. A bizonytalanságokkal teli korszakokban ez különösen vonzó magyarázatnak tűnik.

Másfelől a közösségi média architektúrája is rásegít. Az algoritmusok az érzelmileg erős, megosztható tartalmakat jutalmazzák. A drámai égképek, a felháborodást keltő vádak és a közösségi identitást erősítő csoportok együtt olyan visszacsatolást hoznak létre, amelyben a chemtrail narratíva terjedése szinte törvényszerű. Ugyanakkor a szakértői cáfolatok gyakran későn, száraz stílusban és kevés vizuális támogatással érkeznek.

Miért beszélnek róla újra?

Végül nem hagyható figyelmen kívül a napirendformálás ereje. Amikor nagy elérésű médiaszereplők előveszik a témát, az egyszerre legitimálja és felerősíti a beszélgetést. A chemtrail összeesküvés-elmélet ilyenkor nem marginális fórumokon kering, hanem a televízióban, podcastokban és rövid videókban kap helyet, új közönségeket elérve. Az ellentmondásos keretezés pedig további kattintásokat és vitákat generál.

Emellett a klímaváltozás miatti szorongás és a geomérnökség vagy klímamérnökség körüli valós tudományos viták zavaró mellékzörejei is hozzájárulnak a félreértésekhez. Amikor a nyilvánosság sztratoszferikus aeroszol-befecskendezésről vagy napsugárzás-szabályozásról hall, könnyen összecsúszik a kép a chemtrail narratívával. Fontos különbséget tenni: a nyílt, felügyelt, vitatott kutatások és a titkos, rosszindulatú permetezés elmélete nem ugyanaz a kategória – még ha a felszínen hasonló szavakat is használ.