Rendkívüli

Miért látunk egyre több furcsa csíkot az égen? Szakértők magyarázzák a jelenséget

A repülőgépek mögött megjelenő csíkok túlnyomó része kondenzcsík: a hajtóműből kiáramló forró, páradús gázok a hideg, nedves felsőlégkörben jégkristályokká fagynak, és láthatóvá válnak. Mégis, a chemtrail összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy ezek a csíkok szándékos, titkos permetezés nyomai. A vita a kilencvenes évek végén kapott lendületet, amikor 1996 táján a légierő jövőkutatásai és internetes fórumok félreértelmezett bejegyzései találkoztak.
A tudományos közösség újra és újra megvizsgálta az állításokat. Szakértői felmérések és műszeres mérések egyszer sem találtak bizonyítékot széles körű, titkos permetezésre. Ugyanakkor a képek ereje – a hosszú ideig megmaradó csíkok, különös mintázatok – erősebbnek bizonyulhat a nyers adatoknál. Így a chemtrail mítosza, bár többször cáfolták, mégis tovább él, írja a Conversation ismeretterjesztő portál. 

chemtrail Aircraft contrails, sometimes referred to as 'chemtrails' by some people because of alleged poisons released in flight, in the evening sky. (Symbol picture, theme picture) Cologne, 15.09.2020 | usage worldwide (Photo by Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP)
A chemtrail összeesküvés-elmélet hívei szerint ártalmas vegyszerekkel permeteznek a repülőgépek
Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

Chemtrail és az emberi agy

Az emberi agy mintázatokat keres. Ha valaki egyszer úgy dönt, hogy a csíkok „nem természetesek”, akkor a megerősítési torzítás miatt mindent ennek igazolására fog válogatni: fotókat, videókat, megfigyeléseket. Emellett a cselekvő szándék illúziója – annak feltételezése, hogy minden jelenség mögött valaki szándéka áll – jól illeszkedik az összeesküvés-elmélet keretébe. A bizonytalanságokkal teli korszakokban ez különösen vonzó magyarázatnak tűnik. 

Másfelől a közösségi média architektúrája is rásegít. Az algoritmusok az érzelmileg erős, megosztható tartalmakat jutalmazzák. A drámai égképek, a felháborodást keltő vádak és a közösségi identitást erősítő csoportok együtt olyan visszacsatolást hoznak létre, amelyben a chemtrail narratíva terjedése szinte törvényszerű. Ugyanakkor a szakértői cáfolatok gyakran későn, száraz stílusban és kevés vizuális támogatással érkeznek.

Miért beszélnek róla újra?

Végül nem hagyható figyelmen kívül a napirendformálás ereje. Amikor nagy elérésű médiaszereplők előveszik a témát, az egyszerre legitimálja és felerősíti a beszélgetést. A chemtrail összeesküvés-elmélet ilyenkor nem marginális fórumokon kering, hanem a televízióban, podcastokban és rövid videókban kap helyet, új közönségeket elérve. Az ellentmondásos keretezés pedig további kattintásokat és vitákat generál.

Emellett a klímaváltozás miatti szorongás és a geomérnökség vagy klímamérnökség körüli valós tudományos viták zavaró mellékzörejei is hozzájárulnak a félreértésekhez. Amikor a nyilvánosság sztratoszferikus aeroszol-befecskendezésről vagy napsugárzás-szabályozásról hall, könnyen összecsúszik a kép a chemtrail narratívával. Fontos különbséget tenni: a nyílt, felügyelt, vitatott kutatások és a titkos, rosszindulatú permetezés elmélete nem ugyanaz a kategória – még ha a felszínen hasonló szavakat is használ.

Air Canada Boeing 787-9 Dreamliner passenger aircraft as seen flying in the blue sky at 36.000 ft altitude high over the Netherlands in Europe, the is route from Montreal YUL to Frankfurt in Germany as flight ACA845. The overflying large modern and advanced wide-body, long-haul airplane has the registration C-FKSV and is powered by 2x GE General Electric jet engines. AirCanada is the flag carrier and largest Canadian airline by fleet size and passengers carried The airline was founded in 1937, it is a member of Star Alliance aviation group. The overfly airliner creates contrail or chemtrail while cruising at 36.000 feet, forming a white line of condensation, the trail in the atmosphere behind it. Contrails are accused as an environmental problem for the aviation, making the planet warmer. The human made clouds from ice crystals are widely consider as air pollution with bad consequences to the environment as those are not created from nature. Eindhoven, the Netherlands on January 29, 2024 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Egyesek szerint a repülők kondenzcsíkjai valójában káros anyagok permetezéséből származnak
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Kommunikáció, átláthatóság, közérthetőség

Hogy a közbeszéd tisztább legyen, először is a kommunikáció módján érdemes változtatni. Ahelyett, hogy csupán „tényellenőrzünk”, mutassuk meg, hogyan keletkeznek a kondenzcsíkok: hőmérsékleti és páratartalmi grafikonokkal, műholdképekkel, repülési nyomvonalakkal. Továbbá tegyük elérhetővé a nyers adatokat és az elemzési módszereket. A transzparencia önmagában is bizalomerősítő.

Másodszor, a „prebunking” – a megelőző oltás a félreértések ellen – hatékony. Már azelőtt adjunk érthető magyarázatot és egyszerű ellenőrzőlistát, mielőtt valaki a chemtrail magyarázatra rátalálna. Például: ki nyer belőle? Mi a részletes mechanizmus? Hogyan lehetne függetlenül kimutatni? Van-e konszenzus több, egymástól független mérésben? Az ilyen kérdések nem kioktatnak, hanem képessé tesznek mérlegelni.

Híd a szakemberek és a laikusok között

Érdemes a közösségeket partnerként kezelni. A helyi csillagász klubok, meteorológiai amatőrök és repülésrajongók például remek hidat képeznek a szakemberek és a laikusok között. Ha az érdeklődők maguk mérhetnek – akár mobil eszközökkel páratartalmat, akár nyílt radaron repülési útvonalakat követhetnek –, a tapasztalat ellenállóbbá teszi őket a félreértésekkel szemben.

Ugyanakkor tartsuk fenn a kíváncsiságot és a tiszteletteljes vitát. A kérdések önmagukban értékesek; a probléma az, ha a válaszok előre adottak és immunisak a bizonyítékokra. Ha a nyitottság és a bizonyítékokra épülő gondolkodás a norma, akkor az olyan narratívák, mint a chemtrail összeesküvés-elmélet, kevésbé találnak fogást rajtunk – még akkor is, ha időről időre felbukkannak a címlapokon.

 

