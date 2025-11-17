Hihetetlen, de igaz: chipet fognak az agyunkba fecskendezni

Az új rendszer neve Circulatronics. A kutatók szerint nem egyetlen beültethető chipről van szó, hanem egy vezeték nélkül is irányítható kezelési platformról. Az apró, sejteknél is kisebb vezeték nélküli elektronikus eszközök (angol rövidítéssel SWED-ek) a véráramba kerülnek, majd immunsejtekhez kapcsolódva jutnak el a sérült agyrészekhez. Ott elektromos impulzusokkal próbálnak javítani a zavart jelátvitelen.

Az agyba fecskendezett chip a gyulladásos folyamatokat akadályozhatja meg.

Fotó: HANK GREBE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / HGR

A módszert hosszú távon Alzheimer-kór, szklerózis multiplex vagy stroke ellen is alkalmazni lehet.

Ígéretes alkalmazási lehetőségei vannak a chipnek

Állatkísérletekben már sikerült rágcsálók agyába juttatni és távolról stimulálni ezeket az eszközöket. A kutatók szerint a technológia legalább három évre van a klinikai vizsgálatoktól. Ha beválik, a fejlesztés sok jelenleg kockázatos beavatkozást válthat ki, és a test más részeinek gyógyítására is alkalmas lehet.