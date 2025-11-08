A csótányról kiderült valami, amitől sokan nem fognak nyugodtan aludni

Hírlevél

A csótányok a lakások rejtett légszennyezői. Egy friss kutatás szerint azokban az otthonokban, ahol elszaporodtak, az allergének és az úgynevezett endotoxinok szintje ugrásszerűen megnő. Ez súlyosbíthatja az asztmát és az allergiás panaszokat. Ráadásul a nőstény csótányok kétszer annyi toxint hagynak maguk után, mint a hímek – derül ki az Észak-Karolinai Állami Egyetem friss vizsgálatából.
A csótány nemcsak a konyhapulton, hanem a levegőben is nyomot hagy. Az ürülékével bakteriális eredetű részecskék, úgynevezett endotoxinok kerülnek a porba, amelyek belélegezve a tüdőbe jutnak - írja a Science Daily. A kutatók többemeletes bérházak lakásaiban mérték a fertőzöttség mértékét és a porszennyezést. 

Fotó: FRANK RUMPENHORST / DPA

A vizsgálat végén világos összefüggést mutattak ki: minél több volt a rovar, annál magasabb volt az endotoxin- és allergénszint.

A helyzet a konyhában volt a legrosszabb, ahol bőséges táplálékforrás áll az ízeltlábúak rendelkezésére. Ráadásul a nőstény csótányok körülbelül kétszer annyi endotoxint bocsátanak ki, mint a hímek, mivel többet esznek és többet ürítenek. 

Csak a teljes csótányirtás segít

A vizsgálat nemcsak a por lerakódását, hanem a levegőmintákat is elemezte, és több időpontban – a 0., 3. és 6. hónapban – megismételte a méréseket. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók ok-okozati összefüggést állapítsanak meg a csótányirtás, valamint az allergén- és endotoxinszintek csökkenése között.

Ahol nem történt beavatkozás, ott az allergének és endotoxinok szintje továbbra is magas maradt.

Ezzel szemben a professzionálisan kezelt lakásokban a legtöbb helyen sikerült kiirtani a csótányokat, ami a levegő szennyezettségének drasztikus csökkenéséhez vezetett.

Mit jelent ez az asztmások és allergiások számára?

Az endotoxin önmagában is irritálhatja a légutakat, de ha csótányallergénekkel együtt kerül a szervezetbe, a hatás még súlyosabb lehet. A kutatócsoport következő lépésként állatkísérletekben – például egereken – vizsgálja, hogy az allergének és az endotoxinok kombinációja fokozza-e az asztmás tüneteket. 

Ha ez beigazolódik, annak komoly közegészségügyi üzenete lesz: 

a csótányirtás nem pusztán higiéniai kérdés, hanem a levegőminőség védelmének egyik kulcsa.

 

