Baj van egy népszerű gyógyszerrel: nem úgy hat, mint várták

A legtöbb orvos és páciens joggal gondolja, hogy ha egy adott gyógyszer hatásos, és a szedése mellett még mozgunk is, akkor ezek együtt még inkább védik a szervezetünket. Csakhogy úgy tűnik, ez most nem teljesen igaz. A Rutgers Egyetem kutatói 72 felnőttet vizsgáltak, akiknél fennállt a metabolikus szindróma kockázata. Ez az állapot több problémát is magában foglal: hasi elhízást, magas vérnyomást, emelkedett vércukorszintet és kedvezőtlen koleszterinértékeket. A résztvevők 16 héten át különböző intenzitású edzésprogramokban vettek részt. Eközben vagy metformint, vagy placebót kaptak. Az eredmények kellemetlen meglepetést hoztak: a mozgás önmagában látványos javulást idézett elő, de amikor a cukorbetegség elleni gyógyszer is bekerült a képbe, a fejlődés érezhetően visszafogottabb lett.

A leggyakrabban használt cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin szedése jelentősen mérsékli a testmozgás pozitív élettani hatásait.

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A cukorbetegség elleni gyógyszer és a mozgás nem a legjobb páros

A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak az erek az inzulinra – vagyis mennyire tudnak kitágulni, hogy több vér és oxigén jusson az izmokhoz. Ez alapvető a vércukorszint szabályozásában. Azoknál, akik csak mozogtak, az érműködés látványosan javult. Akik viszont metformint is szedtek, náluk az előnyök jóval kisebbek voltak; kevésbé nőtt az állóképesség, és a vércukorszint csökkenése is mérsékeltebb maradt.

Mi lehet ennek az oka?

A metformin az energia előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecskében, a mitokondriumban fejti ki hatását. Csökkenti az oxidatív stresszt, ami segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. Ugyanez a folyamat viszont gátolhatja azokat a sejtszintű változásokat, amelyeket az edzés vált ki.

Vagyis ami a gyógyszert hatékonnyá teszi, az részben elnyomhatja a mozgás jótékony hatásait.

Mi lehet a megoldás?

A mozgás nemcsak a cukorbetegség megelőzésében segít, hanem fittebbé tesz, több energiát ad és javítja a közérzetet. Ha azonban valaki metformint szed, és nem tapasztal javulást sem a teljesítményében, sem a vércukorértékeiben, az figyelmeztető jel lehet.

Ha valaki rendszeresen edz, és mégsem csökken a vércukra, nem érzi magát erősebbnek, az aggasztó”

– mondta Steven Malin professzor, a kutatás vezetője.