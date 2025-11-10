Baj van egy népszerű gyógyszerrel: nem úgy hat, mint várták

A legtöbb orvos és páciens joggal gondolja, hogy ha egy adott gyógyszer hatásos, és a szedése mellett még mozgunk is, akkor ezek együtt még inkább védik a szervezetünket. Csakhogy úgy tűnik, ez most nem teljesen igaz. A Rutgers Egyetem kutatói 72 felnőttet vizsgáltak, akiknél fennállt a metabolikus szindróma kockázata. Ez az állapot több problémát is magában foglal: hasi elhízást, magas vérnyomást, emelkedett vércukorszintet és kedvezőtlen koleszterinértékeket. A résztvevők 16 héten át különböző intenzitású edzésprogramokban vettek részt. Eközben vagy metformint, vagy placebót kaptak. Az eredmények kellemetlen meglepetést hoztak: a mozgás önmagában látványos javulást idézett elő, de amikor a cukorbetegség elleni gyógyszer is bekerült a képbe, a fejlődés érezhetően visszafogottabb lett.
A cukorbetegség elleni gyógyszer és a mozgás nem a legjobb páros
A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak az erek az inzulinra – vagyis mennyire tudnak kitágulni, hogy több vér és oxigén jusson az izmokhoz. Ez alapvető a vércukorszint szabályozásában. Azoknál, akik csak mozogtak, az érműködés látványosan javult. Akik viszont metformint is szedtek, náluk az előnyök jóval kisebbek voltak; kevésbé nőtt az állóképesség, és a vércukorszint csökkenése is mérsékeltebb maradt.
Mi lehet ennek az oka?
A metformin az energia előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecskében, a mitokondriumban fejti ki hatását. Csökkenti az oxidatív stresszt, ami segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. Ugyanez a folyamat viszont gátolhatja azokat a sejtszintű változásokat, amelyeket az edzés vált ki.
Vagyis ami a gyógyszert hatékonnyá teszi, az részben elnyomhatja a mozgás jótékony hatásait.
Mi lehet a megoldás?
A mozgás nemcsak a cukorbetegség megelőzésében segít, hanem fittebbé tesz, több energiát ad és javítja a közérzetet. Ha azonban valaki metformint szed, és nem tapasztal javulást sem a teljesítményében, sem a vércukorértékeiben, az figyelmeztető jel lehet.
Ha valaki rendszeresen edz, és mégsem csökken a vércukra, nem érzi magát erősebbnek, az aggasztó”
– mondta Steven Malin professzor, a kutatás vezetője.
A szakértő szerint ez nem jelenti azt, hogy abba kell hagyni a gyógyszert vagy a mozgást. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az orvosoknak egyénre szabottabban kell összehangolniuk a két kezelést, és figyelniük kell, hogyan reagál a szervezet.
Hogyan lehet egyensúlyt találni?
A kutatók szerint további vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy kiderüljön, miként lehet megtartani mind a gyógyszeres kezelés, mind az edzés egészségügyi előnyeit. Elképzelhető, hogy a gyógyszer bevételének ideje vagy a mozgás intenzitása is befolyásolja a hatásokat.
A kutatók a következőket ajánlják az érintetteknek:
- Ne hagyják abba a metformin szedését orvosi egyeztetés nélkül.
- Mozogjanak rendszeresen, de figyeljék, hogyan változik a közérzet és a vércukorszint.
- Beszéljék meg orvosukkal, hogyan lehet a gyógyszert és az edzést egyénre szabottan összehangolni.
A 2-es típusú cukorbetegség csak az Egyesült Államokban több mint 35 millió embert érint, és a legtöbben a mozgás, valamint a gyógyszeres kezelés kombinációjára építik a terápiát. Ha ez a két elem nem működik jól együtt, az hosszú távon rontja az eredményeket.
Meg kell tanulnunk, hogyan lehet a testmozgást a lehető legjobban összehangolni a metforminnal”
– mondta Steven Malin. „Fontos azt is megérteni, hogyan reagálnak más gyógyszerek a mozgásra, hogy pontosabb tanácsokat adhassunk az orvosoknak és a betegeknek.”