Ez a gyümölcs lehet a cukorbetegség ellenszere

A világon rohamosan nő a cukorbetegséggel élők száma, 2045-re akár 750 millió ember is érintett lehet. A jelenlegi gyógyszerek hatékonyak lehetnek a vércukor kordában tartásában, de nem mindig szüntetik meg az anyagcsere-zavarok kiváltó okait, és hosszú távon mellékhatásaik is lehetnek. Ezért izgalmas, ha egy természetes eredetű módszer több fronton is javulást eredményez.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Potenciális fegyver a cukorbetegség ellen

A Nitraria roborowskii egy rendkívül szívós sivatagi cserje, amelyet a helyiek „sivatagi cseresznyének” hívnak. Bogyóit a hagyományos kínai orvoslás is hasznosította, a modern tudomány azonban csak mostanában kezdte vizsgálni, mire képes a növény biokémiailag.

A Csinghaj Egyetem és a Northwest Institute of Plateau Biology kutatói hét héten át kezeltek cukorbeteg egereket a gyümölcs koncentrált kivonatával. A hatások látványosak voltak:

30–40%-kal csökkent az éhomi vércukorszint.

Kb. 50%-kal javult az inzulinérzékenység a kezeletlen állatokhoz képest.

Rendeződött a vérzsírprofil, és akár 60%-kal estek az oxidatív stressz markerei.

Ezek együttesen arra utalnak, hogy a gyümölcskivonat nem csak „elfedi” a tüneteket, hanem helyre is állítja a szervezet normális anyagcseréjét.

Hogyan szüntetheti meg a gyümölcs a cukorbetegséget?

A kínai Journal of Modern Applied Pharmacy című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kulcs a PI3K/AKT jelátviteli útvonal újraélesztése. Ez a sejten belüli „kommunikációs vonal” segít abban, hogy a sejtek érzékeljék az inzulint, és a cukrot energiává alakítsák. Cukorbetegeknél ez a rendszer rosszul működik vagy teljesen inaktiválódott állapotban lehet. Az N. roborowskii gyümölcse úgy tűnik, visszakapcsolja a PI3K/AKT jelátviteli útvonalat, ami javítja a sejtek cukorfelvételét és több szerv – köztük a máj és a hasnyálmirigy – állapotát is kedvezően befolyásolja.

Az eredmények izgalmasak, mert azt sugallják, hogy a cukorbetegséget holisztikusabban lehetne kezelni”

– mondja Dr. Yue Huilan, a projekt vezető kutatója. „A növényi kivonat nem csupán csökkenti a vércukrot, hanem segíthet visszaállítani a szervezet természetes anyagcsere-egyensúlyát.”