Kiderült valami a D-vitaminról, ami életmentő lehet

Az utóbbi időben egy friss elemzés újra a reflektorfénybe helyezte a D3-vitamint. Az eredmények szerint a kiegészítés akár felére csökkentheti a második szívroham kockázatát azoknál, akik már átestek egy szívinfarktus-eseményen. Az Intermountain Health kutatói több ezer beteg adatait vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a D3-vitamin szedése összefügghet a kiújuló kardiovaszkuláris események alacsonyabb esélyével.
Bár ez elsőre szenzációsan hangzik, érdemes higgadtan értelmezni a számokat. Ugyanis a mostani eredmények döntően megfigyeléses adatokon alapulnak, így nem bizonyítanak ok-okozati viszonyt. Mégis, a tendencia lényeges: azok, akik rendszeresen D3-vitamint kaptak, ritkábban szenvedtek el második szívroham epizódot. Mindez jól illeszkedik ahhoz az elképzeléshez, hogy a D3-vitamin több csatornán keresztül is támogathatja a szív- és érrendszer egészségét. Következésképp a téma komoly figyelmet érdemel a klinikai gyakorlat és a jövőbeli vizsgálatok szempontjából.

D3-vitamin Heart problems, conceptual illustration. (Photo by VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC / Science Photo Library via AFP)
A D3-vitamin megelőzheti a második szívinfarktus bekövetkezését
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A D3-vitamin és a szívinfarktus

Elsőként fontos megérteni, miért lehet különleges a D3-vitamin. A szervezet a D3-at (kolekalciferolt) tudja hatékonyan aktiválni és felhasználni, míg a D2 (ergokalciferol) biológiai hatása sok esetben gyengébbnek tűnik. Több megfigyelés is arra utal, hogy kifejezetten a D3-forma köthető erősebb kardiovaszkuláris előnyökhöz. 

Továbbá a D3-vitamin több olyan mechanizmust is érint, amely a szívinfarktus kockázatának csökkentéséhez vezethet. 

Csillapíthatja a krónikus gyulladást, javíthatja az endotél (érbelhártya) működését, és befolyásolhatja a vérnyomást szabályozó rendszereket. Ezen felül stabilizálhatja az ateroszklerotikus plakkokat, így elméletileg mérsékelheti a trombózishajlamot. 

Mindazonáltal korábbi, vegyes eredményű klinikai vizsgálatok emlékeztetnek: nem minden populációban és nem minden dózisban egyformák a hatások.

Mit jelent ez a mindennapokban?

Ha valaki már átesett szívinfarktus eseményen, a legfontosabb továbbra is az orvosi terápia marad: trombocitagátlók, sztatinok, vérnyomás- és cukorbeállítás, dohányzásról leszokás, valamint a rendszeres mozgás. Ezek mellé a D3-vitamin-kiegészítés ígéretes lehetőségnek tűnik, különösen, ha a labor a D-vitamin-hiányt is igazolja. Tipikus fenntartó dózisok felnőtteknél gyakran 1000–2000 NE/nap körül mozognak, de az optimális mennyiséget mindig személyre szabottan, orvossal egyeztetve érdemes meghatározni.

Emellett nem szabad megfeledkezni a biztonságról. 

A túlzott D3-bevitel hiperkalcémiát okozhat, ami hányingert, vesepanaszokat és ritmuszavarokat is kiválthat. Ezért a kiegészítést célszerű rendszeres kontrollal, 25(OH)D és kalciumszint-ellenőrzéssel kísérni.

Végül, bár az Intermountain Health kutatói biztató összefüggést találtak a D3-vitamin és a második szívroham ritkább előfordulása között, a végső bizonyítékhoz nagy, randomizált klinikai vizsgálatok szükségesek. Addig is a józan, kontrollált alkalmazás és az életmód-terápia marad a nyerő kombináció. 

Kinek, mikor, mennyit?

A jelenlegi adatok alapján különösen érdemes figyelni a D3-vitamin státuszára azoknál, akik már elszenvedtek egy szívinfarktus-epizódot, vagy több kockázati tényezővel (magas vérnyomás, diabétesz, elhízás) élnek. Ha labor alapján hiány igazolódik, a célzott pótlás a standard kezelés kiegészítője lehet. Emellett a napfény, a mérsékelt szabadtéri aktivitás és a D-vitaminban gazdag ételek (például zsíros halak) szintén hozzájárulhatnak a rendezett szinthez. 

Ugyanakkor fontos kiemelni a konzisztenciát és az orvosi együttműködést. A hatás valószínűleg nem egyik napról a másikra jelentkezik; a D3-vitamin egy hosszú távú stratégia része. Az Intermountain Health kutatói által jelzett előny akkor lehet a legerősebb, ha a páciens a gyógyszereit pontosan szedi, az életmódját optimalizálja, és a D3-pótlást személyre szabottan, ellenőrzötten építi be. Így csökkenthető leginkább a második szívroham esélye – még ha a kockázat teljesen sosem nullázható is le.

 

