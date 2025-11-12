Kiderült valami a D-vitaminról, ami életmentő lehet

Bár ez elsőre szenzációsan hangzik, érdemes higgadtan értelmezni a számokat. Ugyanis a mostani eredmények döntően megfigyeléses adatokon alapulnak, így nem bizonyítanak ok-okozati viszonyt. Mégis, a tendencia lényeges: azok, akik rendszeresen D3-vitamint kaptak, ritkábban szenvedtek el második szívroham epizódot. Mindez jól illeszkedik ahhoz az elképzeléshez, hogy a D3-vitamin több csatornán keresztül is támogathatja a szív- és érrendszer egészségét. Következésképp a téma komoly figyelmet érdemel a klinikai gyakorlat és a jövőbeli vizsgálatok szempontjából.

A D3-vitamin megelőzheti a második szívinfarktus bekövetkezését

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A D3-vitamin és a szívinfarktus

Elsőként fontos megérteni, miért lehet különleges a D3-vitamin. A szervezet a D3-at (kolekalciferolt) tudja hatékonyan aktiválni és felhasználni, míg a D2 (ergokalciferol) biológiai hatása sok esetben gyengébbnek tűnik. Több megfigyelés is arra utal, hogy kifejezetten a D3-forma köthető erősebb kardiovaszkuláris előnyökhöz.

Továbbá a D3-vitamin több olyan mechanizmust is érint, amely a szívinfarktus kockázatának csökkentéséhez vezethet.

Csillapíthatja a krónikus gyulladást, javíthatja az endotél (érbelhártya) működését, és befolyásolhatja a vérnyomást szabályozó rendszereket. Ezen felül stabilizálhatja az ateroszklerotikus plakkokat, így elméletileg mérsékelheti a trombózishajlamot.

Mindazonáltal korábbi, vegyes eredményű klinikai vizsgálatok emlékeztetnek: nem minden populációban és nem minden dózisban egyformák a hatások.

Mit jelent ez a mindennapokban?

Ha valaki már átesett szívinfarktus eseményen, a legfontosabb továbbra is az orvosi terápia marad: trombocitagátlók, sztatinok, vérnyomás- és cukorbeállítás, dohányzásról leszokás, valamint a rendszeres mozgás. Ezek mellé a D3-vitamin-kiegészítés ígéretes lehetőségnek tűnik, különösen, ha a labor a D-vitamin-hiányt is igazolja. Tipikus fenntartó dózisok felnőtteknél gyakran 1000–2000 NE/nap körül mozognak, de az optimális mennyiséget mindig személyre szabottan, orvossal egyeztetve érdemes meghatározni.

Emellett nem szabad megfeledkezni a biztonságról.

A túlzott D3-bevitel hiperkalcémiát okozhat, ami hányingert, vesepanaszokat és ritmuszavarokat is kiválthat. Ezért a kiegészítést célszerű rendszeres kontrollal, 25(OH)D és kalciumszint-ellenőrzéssel kísérni.

Végül, bár az Intermountain Health kutatói biztató összefüggést találtak a D3-vitamin és a második szívroham ritkább előfordulása között, a végső bizonyítékhoz nagy, randomizált klinikai vizsgálatok szükségesek. Addig is a józan, kontrollált alkalmazás és az életmód-terápia marad a nyerő kombináció.