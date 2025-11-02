Egy fogorvos oldotta meg az 500 éves da Vinci-rejtélyt

Ez a felfedezés nem csupán egy apró művészettörténeti érdekesség. Valójában alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan értelmezzük da Vinci matematikai és anatómiai zsenialitását. Az aranymetszés elvének alkalmazása, amely a természet és művészet harmóniájának alapköve, új értelmet nyer ebben a kontextusban.

A Vitruvius ember, Leonardo da Vinci híres rajza új titkot árult el

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Da Vinci titkos jelzése

Rory Mac Sweeney fogorvosként természetesen jártas az emberi anatómiában, és éppen ez a szakértelem vezetett el a felfedezéséhez. Alaposan megvizsgálva a Vitruvius ember ágyéktáját, észrevette, hogy Leonardo da Vinci szándékosan helyezett el ott egy matematikai jelzést. Ez a parányi részlet, amely évszázadokon át elkerülte a kutatók figyelmét, valójában kulcsfontosságú az egész kompozíció megértésében.

A rejtély megoldása az aranymetszés elvében rejlik, amelyet da Vinci mesterien alkalmazott műveiben. Mac Sweeney felismerte, hogy a test bizonyos pontjai nem véletlenszerűen, hanem szigorú matematikai számítások alapján kerültek elhelyezésre. Ez a felfedezés megerősíti, hogy a reneszánsz mester nem csupán művész volt, hanem egy precíz tudós is, aki az emberi test tökéletes arányait kereste.

A felfedezés hatása a da Vinci-kutatásra

Mac Sweeney felfedezése hullámokat vet a művészettörténeti és tudományos közösségekben. Szakértők most újraértékelik Leonardo da Vinci más műveit is, keresve hasonló rejtett matematikai utalásokat. A Vitruvius ember már nem csupán az emberi test idealizált ábrázolása, hanem egy összetett matematikai rejtvény, amely az aranymetszés elvét testesíti meg.

Továbbá, ez a felfedezés rávilágít arra is, hogy néha a legnagyobb rejtélyek megoldásához friss szemekre van szükség. Egy fogorvos, aki eredetileg nem művészettörténész, képes volt észrevenni azt, amit generációnyi szakértők figyelmen kívül hagytak. Ez emlékeztet minket

arra, hogy a tudományos és művészeti felfedezések gyakran a váratlan helyekről érkeznek, és hogy Leonardo da Vinci géniusza még mindig tartogat meglepetéseket számunkra, több mint 500 évvel halála után is.