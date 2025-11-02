Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Leonardo da Vinci

Egy fogorvos oldotta meg az 500 éves da Vinci-rejtélyt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leonardo da Vinci legendás Vitruvius ember rajza évszázadokon át lenyűgözte a művészet és tudomány rajongóit. Most azonban egy ír fogorvos, Rory Mac Sweeney váratlan felfedezése új megvilágításba helyezte ezt az ikonikus műalkotást. Miközben a világhírű rajzot tanulmányozta, Mac Sweeney észrevett valamit, amit korábban senki más: egy rejtett részletet a figura ágyékánál, amely megoldhatja az egyik legnagyobb rejtélyt da Vinci munkásságában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leonardo da Vinciágyékarejtély

Ez a felfedezés nem csupán egy apró művészettörténeti érdekesség. Valójában alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan értelmezzük da Vinci matematikai és anatómiai zsenialitását. Az aranymetszés elvének alkalmazása, amely a természet és művészet harmóniájának alapköve, új értelmet nyer ebben a kontextusban. 

da Vinci A visitor looks at the Leonardo's piece "Vitruvian Man" presented at the Palazzo Reale museum as part of the exhibition "Leonardo Da Vinci" on May 13, 2015 in Milan. The exhibition will run from May 15, 2015 to July 19, 2015. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)
A Vitruvius ember, Leonardo da Vinci híres rajza új titkot árult el
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Da Vinci titkos jelzése

Rory Mac Sweeney fogorvosként természetesen jártas az emberi anatómiában, és éppen ez a szakértelem vezetett el a felfedezéséhez. Alaposan megvizsgálva a Vitruvius ember ágyéktáját, észrevette, hogy Leonardo da Vinci szándékosan helyezett el ott egy matematikai jelzést. Ez a parányi részlet, amely évszázadokon át elkerülte a kutatók figyelmét, valójában kulcsfontosságú az egész kompozíció megértésében. 

A rejtély megoldása az aranymetszés elvében rejlik, amelyet da Vinci mesterien alkalmazott műveiben. Mac Sweeney felismerte, hogy a test bizonyos pontjai nem véletlenszerűen, hanem szigorú matematikai számítások alapján kerültek elhelyezésre. Ez a felfedezés megerősíti, hogy a reneszánsz mester nem csupán művész volt, hanem egy precíz tudós is, aki az emberi test tökéletes arányait kereste.

A felfedezés hatása a da Vinci-kutatásra

Mac Sweeney felfedezése hullámokat vet a művészettörténeti és tudományos közösségekben. Szakértők most újraértékelik Leonardo da Vinci más műveit is, keresve hasonló rejtett matematikai utalásokat. A Vitruvius ember már nem csupán az emberi test idealizált ábrázolása, hanem egy összetett matematikai rejtvény, amely az aranymetszés elvét testesíti meg.

Továbbá, ez a felfedezés rávilágít arra is, hogy néha a legnagyobb rejtélyek megoldásához friss szemekre van szükség. Egy fogorvos, aki eredetileg nem művészettörténész, képes volt észrevenni azt, amit generációnyi szakértők figyelmen kívül hagytak. Ez emlékeztet minket

arra, hogy a tudományos és művészeti felfedezések gyakran a váratlan helyekről érkeznek, és hogy Leonardo da Vinci géniusza még mindig tartogat meglepetéseket számunkra, több mint 500 évvel halála után is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!