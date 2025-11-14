Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

deszka

A deszka dilemmája: James Cameron újra mérlegre teszi a Titanic-legendát

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevés filmes kérdés él tovább olyan makacsul a popkultúrában, mint a Titanic végének „deszkadilemmája”: vajon Jack is elfért volna azon a lebegő darabon Rose mellett? Újra és újra felbukkan a kérdés, és minden alkalommal szenvedélyes érvek feszülnek egymásnak. Ráadásul, mivel a deszkajelenet a túlélés határára helyezi a karaktereket, a nézők ösztönösen keresik a „helyes” megoldást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
deszkaJames CameronhipotermiaTitanic (film)

Éppen ezért kapott akkora figyelmet, amikor James Cameron ismét elővette a témát és tesztelte a lehetséges kimeneteleket. A rendező többször vizsgálta már, mit bír a híres deszka, és – ami legalább ilyen fontos – milyen gyorsan öl a jeges víz. Mindeközben a vita nem csupán a fizikaóráról szól: Jack és Rose döntései a karakterek értékeiről, a történet dramaturgiájáról és a túlélés pszichológiájáról is mesélnek. 

deszka Titanic Year : 1997 USA Director : James Cameron Leonardo DiCaprio, Kate Winslet Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/20th Century Fox / Photo12 via AFP)
A híres „deszkajelenet" a Titanic című filmből (Leonardo DiCaprio és Kate Winslet)
Fotó: 7e Art/20th Century Fox

Felhajtóerő és fagy: mit bír el egy deszka?

Először is, a felhajtóerő könyörtelen. Egy tárgy annyi emberi testet tart a vízfelszínen, amennyit a kiszorított víz tömege enged – a kulcs tehát a deszka mérete, vastagsága és sűrűsége. Ha a terhelés túl nagy, a felület túlságosan lesüllyed, és a víz elárasztja a rajta fekvőket; ettől a hőveszteség felgyorsul, a hipotermia pedig elkerülhetetlenné válik. Következésképp nem elég „elférni” a deszkán: a konfigurációnak szárazon is kell tartania a test legnagyobb részét. 

Másodszor, a hőfiziológia még szigorúbb bíró. Az Atlanti-óceán 0–2 °C-os vize néhány percen belül bénító hidegérzetet okoz, majd fokozatosan csökkenti az izomerőt, végül az áldozat elveszti az eszméletét. Még ha a felülethez valahogy „okosan” rögzítik is magukat, Jack és Rose számára minden centiméter száraz testfelület és minden plusz perc hőmegtartás számít. Ugyanakkor a hullámzás, a kifáradás és a sötétben végzett koordináció mind rontja az esélyeket.

James Cameron tesztjei és következtetései

James Cameron nem hagyta annyiban a kérdést. A rendező korábban együttműködött kísérletező csapatokkal, és későbbi különkiadásokban is újramérte a kérdést. A próbák lényege rendszerint ugyanaz: különböző testhelyzetek, testtömegek és segédeszközök (például mentőmellény a deszka alá támasztéknak) kipróbálása kontrollált, nagyon hideg vízben. Így kiderült, hogy léteznek olyan beállítások, amelyekben a felület majdnem elbír két embert – ha tökéletesen együttműködnek, és ha a deszka alatt plusz felhajtóerő segít.

Ugyanakkor Cameron következetesen hangsúlyozza: a szélső, laboratóriumi „talán” nem egyenlő a reális túléléssel. A hipotermia gyors, a mozgás koordinálatlan, a helyzet kaotikus. Így – bár a fizika határán lehet olyan konfiguráció, ahol Jack még pár percig életben maradhat – a rendező szerint a legvalószínűbb kimenetel az, amit a film mutat. Ezzel a döntéssel nemcsak a történet feszültségét tartja meg, hanem Jack önfeláldozását is világosan rajzolja meg.

Miért fontos nekünk Jack és Rose döntése?

A vita tartóssága nem pusztán mérnöki számítás kérdése. Egyrészt Jack és Rose a modern romantikus tragédia ikonikus párja. A néző remélni akar, és visszafelé számolni: mi lett volna, ha… Másrészt a Titanic katasztrófája ma is emlékeztet a technológia korlátaira, az emberi hibákra és a véletlenek szerepére. Ez a jelenet sűrítve hordozza ezeket a rétegeket, ezért mozdít meg ennyi embert. 

Emellett a „deszkavita” furcsa módon népszerűsíti a tudományos gondolkodást. Amikor felhajtóerőről, sűrűségről, hőcseréről és hipotermiáról beszélünk, a fizika és élettan egyszerre kerül közel a mindennapi kultúrához. Így a filmélmény nem ér véget a stáblistával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!