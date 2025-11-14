A deszka dilemmája: James Cameron újra mérlegre teszi a Titanic-legendát

Éppen ezért kapott akkora figyelmet, amikor James Cameron ismét elővette a témát és tesztelte a lehetséges kimeneteleket. A rendező többször vizsgálta már, mit bír a híres deszka, és – ami legalább ilyen fontos – milyen gyorsan öl a jeges víz. Mindeközben a vita nem csupán a fizikaóráról szól: Jack és Rose döntései a karakterek értékeiről, a történet dramaturgiájáról és a túlélés pszichológiájáról is mesélnek.

A híres „deszkajelenet" a Titanic című filmből (Leonardo DiCaprio és Kate Winslet)

Fotó: 7e Art/20th Century Fox

Felhajtóerő és fagy: mit bír el egy deszka?

Először is, a felhajtóerő könyörtelen. Egy tárgy annyi emberi testet tart a vízfelszínen, amennyit a kiszorított víz tömege enged – a kulcs tehát a deszka mérete, vastagsága és sűrűsége. Ha a terhelés túl nagy, a felület túlságosan lesüllyed, és a víz elárasztja a rajta fekvőket; ettől a hőveszteség felgyorsul, a hipotermia pedig elkerülhetetlenné válik. Következésképp nem elég „elférni” a deszkán: a konfigurációnak szárazon is kell tartania a test legnagyobb részét.

Másodszor, a hőfiziológia még szigorúbb bíró. Az Atlanti-óceán 0–2 °C-os vize néhány percen belül bénító hidegérzetet okoz, majd fokozatosan csökkenti az izomerőt, végül az áldozat elveszti az eszméletét. Még ha a felülethez valahogy „okosan” rögzítik is magukat, Jack és Rose számára minden centiméter száraz testfelület és minden plusz perc hőmegtartás számít. Ugyanakkor a hullámzás, a kifáradás és a sötétben végzett koordináció mind rontja az esélyeket.

James Cameron tesztjei és következtetései

James Cameron nem hagyta annyiban a kérdést. A rendező korábban együttműködött kísérletező csapatokkal, és későbbi különkiadásokban is újramérte a kérdést. A próbák lényege rendszerint ugyanaz: különböző testhelyzetek, testtömegek és segédeszközök (például mentőmellény a deszka alá támasztéknak) kipróbálása kontrollált, nagyon hideg vízben. Így kiderült, hogy léteznek olyan beállítások, amelyekben a felület majdnem elbír két embert – ha tökéletesen együttműködnek, és ha a deszka alatt plusz felhajtóerő segít.

Ugyanakkor Cameron következetesen hangsúlyozza: a szélső, laboratóriumi „talán” nem egyenlő a reális túléléssel. A hipotermia gyors, a mozgás koordinálatlan, a helyzet kaotikus. Így – bár a fizika határán lehet olyan konfiguráció, ahol Jack még pár percig életben maradhat – a rendező szerint a legvalószínűbb kimenetel az, amit a film mutat. Ezzel a döntéssel nemcsak a történet feszültségét tartja meg, hanem Jack önfeláldozását is világosan rajzolja meg.