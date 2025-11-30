Sikerült levegőből kivonni DNS-t

Aden Yincheong Ip, a Washingtoni Egyetem kutatója és kollégái az Issaquah-szurdok számos pontján levegőszűrőket helyeztek el, a wasingtoni Issaquah-i Lazac Költőhely közelében. Meglepetésükre a szűrők coho lazac DNS-t tartalmaztak, még a folyótól 3-4 méter távolságban is. A kutatók egy modellben egyesítették a légi és a vízi eDNS-t a keltető vizuális megszámlálásával, hogy nyomon kövessék, hogyan emelkedik és esik a lazacok száma az őszi vándorlás során. Bár a levegőben lévő lazac DNS mennyisége 25.000-szer kevesebb volt, mint amit a vízben megfigyeltek, a koncentrációja mégis változott a megfigyelt vándorlási tendenciákkal. A múlt évtizedben a kutatók korszerűsítették a környezeti DNS-mintavétel folyamatát. A víz és a levegő a levedlett bőrdarabok, szőrdarabok és más DNS-ben gazdag törmelékeknek tárháza. A környezeti DNS olyan, mint az ujjlenyomat, jelzi a közelben lévőfajok jelenlétét. Miután kikelnek, a lazacok az óceánba vándorolnak, majd egy vagy több év után visszatérnek abba a folyóba, ahol a világra jöttek. Miközben a vízfelszín közelében ugrálnak és csapkodnak, valószínűleg ontják magukból a DNS-t. Minden évben, amikor a halak keresztülhaladnak a szűk vándorlási keresztmetszeten, megszámlálják őket, hogy felmérjék a populáció egészségét, és figyelemmel kísérjék a rehabilitációs tevékenységeket.

Egy hím coho lazac a jellemző kampós orral, Oregon állam tengerparti régiójából visszatér születési helyére szaporodni. Tavaly ősszel az éves lazacvonulás során a Washingtoni Egyetem kutatói a levegőből vontak ki lazac DNS-t, hogy megtudják hány hal haladt keresztül a szomszédos folyón

Fotó: University of Washington

Még a pataktól 3-4 méterre lévő szűrőkben is találtak DNS-t

A kutatók a pataktól 3-4 méter távolságban szűrőket helyeztek el, és ott hagyták 24 órán át hat különböző napon augusztus és október között, minden egyes alkalommal 4 szűrőtípust vizsgáltak. Három szűrő vertikális szűrő volt, és egy szűrő egy nyitott, kétliteres deionizált vízű vályú volt, ami befogja a leülepedő részecskéket. A laboratóriumban kimosták a környezeti DNS-t a szűrőből és polimeráz-láncreakció eljárással megmérték a koncentrációját.

Egy coho lazac kiugrik a vízből.

A populáció változásának nyomon követéséhez a két módszert együtt alkalmazták, mivel feltételezhetően mindegyik módszernek megvan a maga hibahatára. A levegőben lévő környezeti DNS koncentrációja fluktuált a keltetőben végzett vizuális számolással, ami arra utal, hogy hasznos eszköz a lazac populációk nyomon követéséhez. Ráadásul távolban végzendő vizsgálatokra is jobb megoldás, mivel nem kell hozzá elektromos áram. Ez a módszer kvantitatívan összeköti a levegőt, vizet és a halakat. A levegőben lévő környezeti DNS-ből nem tudjuk meg a létszámot, de megtudjuk belőle, hogy hol vannak a lazacok és a különböző patakokban mennyi a relatív sokaságuk. Számos változót kell figyelembe venni a számításnál, mint például az eső, szél, páratartalom és hőmérséklet, melyeket a kutatók a jövőben vizsgálni fognak.

(Washingtoni Egyetem: https://www.washington.edu/)