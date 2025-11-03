Végre kiderült, miért őrülhet meg az időjárás az egész Földön

Az El Niño lényege, hogy a Csendes-óceán középső és keleti térségében időről időre a szokásosnál melegebbé válik a tenger felszíne. Ez a melegedés felborítja a légáramlásokat, és hatásai az egész Földön érezhetők. Ilyenkor Dél-Amerikában özönvízszerű esőzések, míg Ausztráliában vagy Indiában súlyos aszályok alakulhatnak ki. Az ellentétes jelenséget La Niñának nevezik, amikor a tenger vize a megszokottnál hűvösebb.

Az El Niño felerősödése szinkronba hozhatja a bolygó nagy időjárási rendszereit, ami szélsőséges meleget és csapadékviszonyokat eredményezhet.

Fotó: OpenAI DALL-E

Az El Niño és a La Niña váltakozását összefoglalóan ENSO-ciklusnak (El Niño–Déli Oszcilláció) hívják, amely kulcsszerepet játszik a Föld éghajlatának alakításában.

Az El Niño változása az egész bolygón éreztetni fogja hatását

A kutatók nagy felbontású számítógépes modellekkel vizsgálták, miként befolyásolja a globális felmelegedés az El Niño jelenségét. Meglepő eredményre jutottak: a jelenlegi, kiszámíthatatlan és kaotikus váltakozások helyett a jövőben sokkal szabályosabb, ugyanakkor erőteljesebb El Niño–La Niña ciklusok alakulhatnak ki. Ez azt jelenti, hogy az óceán vize nemcsak gyakrabban, hanem intenzívebben is felmelegszik majd, és hatása a szárazföldeken is egyre erősebben érződik.

Olyan, mintha a Csendes-óceán most egyfajta klímatöréspont közelébe érne: elég egy apró lökés, és az egész rendszer átáll egy új, kiszámíthatóbb, de sokkal szélsőségesebb működésre”

– magyarázta Malte F. Stuecker, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

Egy időben felerősödő szélsőségek

A modellek szerint az El Niño nem önmagában változik meg: a többi nagy éghajlati rendszer – például az Észak-atlanti Oszcilláció vagy az Indiai-óceáni Dipólus – fokozatosan szinkronba kerül vele. Olyan ez, mintha egy szobában az összes ingaóra egyszerre kezdene egy ütemre járni. Ha ez bekövetkezik, a szélsőséges időjárási jelenségek több kontinensen egy időben erősödhetnek fel: miközben Dél-Kaliforniában vagy az Ibériai-félszigeten özönvízszerű esők okoznak pusztítást, más térségeket hosszan tartó aszály sújthat.

Miért történik mindez a klímaváltozás miatt?

Ahogy a bolygó melegszik, egyre erősebbé válik a kapcsolat az óceán és a légkör között. A melegebb levegő több vízpárát tud magában tartani, a melegebb tengervíz pedig több hőt ad át a levegőnek.

Ezek a folyamatok egymást erősítik, így az El Niño-jelenség önmagát gerjesztő „visszacsatolásai” könnyebben beindulnak.

Ennek következménye, hogy egyre szélsőségesebbé válnak az időjárási viszonyok: nagyobb hőmérséklet-ingadozások, hevesebb esőzések és erősebb szelek alakulhatnak ki.