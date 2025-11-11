Az édesítőszerek újabb ijesztő hatására derült fény

A ScienceAlert beszámolója szerint a University of Colorado kutatói állatmodelleken és sejtkultúrákon dolgozva jeleztek, nyomjelző technikákkal követve az eritrit sorsát a szervezetben. Bár a tanulmány nem állítja, hogy az eritrit közvetlenül károsítaná az agyat, a tény, hogy bejut a központi idegrendszerbe, új kérdéseket vet fel az idegsejtek működésére, az anyagcserére és az agyi jelátvitelre gyakorolt esetleges hatásokról.

Az eritrit nevű édesítőszer bejuthat az agyba és stroke-ot is okozhat

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Az eritrit és az oxidatív stressz

Az eritrit különlegessége, hogy nemcsak táplálékkal visszük be, hanem a szervezetünk is képes előállítani.

Ráadásul a belső termelés egyes jelek szerint összefügghet az oxidatív stressz folyamataival, vagyis azzal az állapottal, amikor a sejtek védekező kapacitása és a szabadgyökterhelés egyensúlya megbomlik.

Ha az eritrit megjelenik az agyban, az akár az agyi anyagcsere állapotának egyik jelzője is lehet.

Mindazonáltal fontos különválasztani a markerként megjelenő anyag mennyiségét és annak tényleges biológiai hatásait. Az új tanulmány arra utal, hogy az édesítőszer jelenléte az agyban lehetséges, de nem bizonyítja, hogy ez önmagában ártalmas. Ugyanakkor felveti: ha az agyban mérhető, akkor elméletileg hatással lehet neuronális útvonalakra, gliasejtek működésére vagy akár a jutalmazó rendszerekre. Ezt viszont további, gondosan kontrollált kísérleteknek kell tisztázniuk.

Szív- és érrendszer és stroke

Az elmúlt években több tanulmány figyelte meg, hogy a vér magas eritritszintje együtt járhat nagyobb kardiovaszkuláris kockázattal, beleértve a stroke kockázatát is. Ezek a megfigyelések nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, mégis ésszerű óvatosságra intenek, különösen azoknál, akik eleve érintettek szív- és érrendszeri betegségekben. Ha pedig az eritrit az agy közelébe is eljut, érthető, hogy a kutatók a neurovaszkuláris hatások irányába fordítják figyelmüket.

Eközben nem szabad elfelejteni, hogy a kockázat soktényezős. Az étrend egésze, az életmód, a gyulladásos állapotok és az oxidatív stressz mind szerepet játszhatnak.

A jelenlegi bizonyítékok alapján a University of Colorado munkája új kaput nyit: az édesítőszer agyi jelenléte segíthet megérteni, mikor tekintsük az eritritet puszta markernak, és mikor aktív biológiai szereplőnek.