Az édesítőszerek újabb ijesztő hatására derült fény

A ScienceAlert beszámolója szerint a University of Colorado kutatói állatmodelleken és sejtkultúrákon dolgozva jeleztek, nyomjelző technikákkal követve az eritrit sorsát a szervezetben. Bár a tanulmány nem állítja, hogy az eritrit közvetlenül károsítaná az agyat, a tény, hogy bejut a központi idegrendszerbe, új kérdéseket vet fel az idegsejtek működésére, az anyagcserére és az agyi jelátvitelre gyakorolt esetleges hatásokról.
Az eritrit és az oxidatív stressz
Az eritrit különlegessége, hogy nemcsak táplálékkal visszük be, hanem a szervezetünk is képes előállítani.
Ráadásul a belső termelés egyes jelek szerint összefügghet az oxidatív stressz folyamataival, vagyis azzal az állapottal, amikor a sejtek védekező kapacitása és a szabadgyökterhelés egyensúlya megbomlik.
Ha az eritrit megjelenik az agyban, az akár az agyi anyagcsere állapotának egyik jelzője is lehet.
Mindazonáltal fontos különválasztani a markerként megjelenő anyag mennyiségét és annak tényleges biológiai hatásait. Az új tanulmány arra utal, hogy az édesítőszer jelenléte az agyban lehetséges, de nem bizonyítja, hogy ez önmagában ártalmas. Ugyanakkor felveti: ha az agyban mérhető, akkor elméletileg hatással lehet neuronális útvonalakra, gliasejtek működésére vagy akár a jutalmazó rendszerekre. Ezt viszont további, gondosan kontrollált kísérleteknek kell tisztázniuk.
Szív- és érrendszer és stroke
Az elmúlt években több tanulmány figyelte meg, hogy a vér magas eritritszintje együtt járhat nagyobb kardiovaszkuláris kockázattal, beleértve a stroke kockázatát is. Ezek a megfigyelések nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, mégis ésszerű óvatosságra intenek, különösen azoknál, akik eleve érintettek szív- és érrendszeri betegségekben. Ha pedig az eritrit az agy közelébe is eljut, érthető, hogy a kutatók a neurovaszkuláris hatások irányába fordítják figyelmüket.
Eközben nem szabad elfelejteni, hogy a kockázat soktényezős. Az étrend egésze, az életmód, a gyulladásos állapotok és az oxidatív stressz mind szerepet játszhatnak.
A jelenlegi bizonyítékok alapján a University of Colorado munkája új kaput nyit: az édesítőszer agyi jelenléte segíthet megérteni, mikor tekintsük az eritritet puszta markernak, és mikor aktív biológiai szereplőnek.
Mit tanácsolnak a fogyasztóknak?
Gyakorlati szinten érdemes mértéktartóan bánni minden intenzív vagy cukoralkohol-alapú édesítővel.
- Előnyös lehet a változatosság: csökkenteni az összesített hozzáadott édességbevitelt, és előnyben részesíteni a kevésbé feldolgozott, természetes édes ízforrásokat.
- Ugyanakkor sokaknak – például cukorbetegeknek – az édesítőszerek fontos eszközök a vércukorszint-kezelésben. Ilyenkor a személyre szabott döntés, az orvossal vagy dietetikussal való egyeztetés a legjobb út.
Az új tanulmány alapján a kép árnyaltabb lett, de nem drámaibb. Érdemes azt is tudni, hogy az eritrit több termék címkéjén megjelenhet, ezért a tudatos vásárlás során ne csak a marketingre, hanem az összetevőlistára is vessünk egy pillantást. Így informáltan és magabiztosan dönthetünk arról, milyen édesítőszer illik leginkább céljainkhoz és egészségi állapotunkhoz.