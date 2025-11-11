Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

eritritol

Az édesítőszerek újabb ijesztő hatására derült fény

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közelmúltban megjelent tanulmány szerint az eritrit – a népszerű, kalóriaszegény édesítőszer – képes átlépni a vér–agy gátat. Ez a megállapítás azért fontos, mert eddig sokan úgy gondolták, hogy az eritrit főként a keringésben marad, majd gyorsan kiürül a vizelettel. Most azonban úgy tűnik, az édesítő bizonyos körülmények között eléri az agy szöveteit is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eritritolstrokeédesítőszeragy

A ScienceAlert beszámolója szerint a University of Colorado kutatói állatmodelleken és sejtkultúrákon dolgozva jeleztek, nyomjelző technikákkal követve az eritrit sorsát a szervezetben. Bár a tanulmány nem állítja, hogy az eritrit közvetlenül károsítaná az agyat, a tény, hogy bejut a központi idegrendszerbe, új kérdéseket vet fel az idegsejtek működésére, az anyagcserére és az agyi jelátvitelre gyakorolt esetleges hatásokról. 

eritrit PRODUCTION - 12 July 2023, Saxony, Leipzig: A sweetener tablet falls from a dispenser into a cup of coffee. Photo: Hendrik Schmidt/dpa (Photo by HENDRIK SCHMIDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az eritrit nevű édesítőszer bejuthat az agyba és stroke-ot is okozhat
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Az eritrit és az oxidatív stressz

Az eritrit különlegessége, hogy nemcsak táplálékkal visszük be, hanem a szervezetünk is képes előállítani. 

Ráadásul a belső termelés egyes jelek szerint összefügghet az oxidatív stressz folyamataival, vagyis azzal az állapottal, amikor a sejtek védekező kapacitása és a szabadgyökterhelés egyensúlya megbomlik. 

Ha az eritrit megjelenik az agyban, az akár az agyi anyagcsere állapotának egyik jelzője is lehet. 

Mindazonáltal fontos különválasztani a markerként megjelenő anyag mennyiségét és annak tényleges biológiai hatásait. Az új tanulmány arra utal, hogy az édesítőszer jelenléte az agyban lehetséges, de nem bizonyítja, hogy ez önmagában ártalmas. Ugyanakkor felveti: ha az agyban mérhető, akkor elméletileg hatással lehet neuronális útvonalakra, gliasejtek működésére vagy akár a jutalmazó rendszerekre. Ezt viszont további, gondosan kontrollált kísérleteknek kell tisztázniuk.

Szív- és érrendszer és stroke

Az elmúlt években több tanulmány figyelte meg, hogy a vér magas eritritszintje együtt járhat nagyobb kardiovaszkuláris kockázattal, beleértve a stroke kockázatát is. Ezek a megfigyelések nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, mégis ésszerű óvatosságra intenek, különösen azoknál, akik eleve érintettek szív- és érrendszeri betegségekben. Ha pedig az eritrit az agy közelébe is eljut, érthető, hogy a kutatók a neurovaszkuláris hatások irányába fordítják figyelmüket. 

Eközben nem szabad elfelejteni, hogy a kockázat soktényezős. Az étrend egésze, az életmód, a gyulladásos állapotok és az oxidatív stressz mind szerepet játszhatnak. 

A jelenlegi bizonyítékok alapján a University of Colorado munkája új kaput nyit: az édesítőszer agyi jelenléte segíthet megérteni, mikor tekintsük az eritritet puszta markernak, és mikor aktív biológiai szereplőnek.

Mit tanácsolnak a fogyasztóknak?

Gyakorlati szinten érdemes mértéktartóan bánni minden intenzív vagy cukoralkohol-alapú édesítővel.

  • Előnyös lehet a változatosság: csökkenteni az összesített hozzáadott édességbevitelt, és előnyben részesíteni a kevésbé feldolgozott, természetes édes ízforrásokat.
  • Ugyanakkor sokaknak – például cukorbetegeknek – az édesítőszerek fontos eszközök a vércukorszint-kezelésben. Ilyenkor a személyre szabott döntés, az orvossal vagy dietetikussal való egyeztetés a legjobb út.

Az új tanulmány alapján a kép árnyaltabb lett, de nem drámaibb. Érdemes azt is tudni, hogy az eritrit több termék címkéjén megjelenhet, ezért a tudatos vásárlás során ne csak a marketingre, hanem az összetevőlistára is vessünk egy pillantást. Így informáltan és magabiztosan dönthetünk arról, milyen édesítőszer illik leginkább céljainkhoz és egészségi állapotunkhoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!