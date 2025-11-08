Az egyórás csata, ami 300 évre eldöntötte egy nemzet sorsát

A fehérhegyi csata nem előzmény nélküli. A történet a prágai defenesztrációval kezdődik (1618. május 23.), amikor a cseh rendek a Habsburg-ellenes tiltakozás során szó szerint kidobták a császári helytartókat az ablakon. A feszültség azután nőtt tovább, hogy a gyermektelen II. Mátyás után a jezsuita neveltetésű, a protestánsokkal szigorúbb II. Ferdinánd lépett előtérbe. A cseh rendek végül a pfalzi választófejedelmet, V. Frigyest választották királyuknak – innen a „téli király” gúnynév is.

A fehérhegyi csata. Peter Snayers (1592-1666) festménye.

Fotó: Wikimedia Commons

A fehérhegyi csata: kik álltak szemben egymással?

A protestáns sereg cseh, sziléziai és morva csapatokból, valamint sok német zsoldosból állt; soraikban mintegy 800 magyar is harcolt. Velük szemben a Német-római Birodalom katolikus kontingensei, spanyol erők, továbbá németalföldi és lengyel zsoldosok sorakoztak fel. A cseheket Anhalti Keresztély és Heinrich Matthias von Thurn vezette, míg a katolikus oldalon Bouquoy grófja, Tilly és Bajor Miksa irányított.

„Villámgyors” ütközet Prága mellett

Az ütközet 1620. november 8-án zajlott le. A fehérhegyi csata meglepően rövid volt: körülbelül egy óra alatt a katolikus oldal áttörte a védelmet.

A veszteségarány beszédes: a protestánsoknál mintegy 4000 halott és sebesült, a katolikusoknál körülbelül 700.

A „téli király”, V. Frigyes elkésett, és Bethlen Gábor erdélyi könnyűlovassága sem ért oda időben.

Kegyetlen Habsburg bosszú

A győzelem után a Habsburgok örökös tartománnyá szervezték át a cseh területeket, és megkezdték a rekatolizációt. A protestáns elit nagy része száműzetésbe kényszerült, 1621-ben pedig 24 felkelő vezetőt kivégeztek a prágai Óvárosban – ez a cseh emlékezetben máig fájó seb. V. Frigyes menekülni kényszerült, a cseh rendi állam önállósága megszűnt.