Nem lett volna szabad megtörténnie, mégis bekövetkezett: magyarázat a lehetetlen fekete lyuk-ütközésre

Az új eredmények azt mutatják, hogy jóval könnyebben létrejöhetnek nagy tömegű fekete lyukak, mint azt feltételezték.
Mi az a „tiltott” fekete lyuk?
A GW231123 jelű eseményben két hatalmas fekete lyuk olvadt össze, több mint 2 milliárd fényévre. Az egyik körülbelül 100, a másik nagyjából 130 naptömegű volt. A két érték a „tömegrésnek” nevezett tartományba esik. A jelenlegi elméletek szerint ebben a tartományban nem jöhetne létre fekete lyuk. Az ilyen óriási csillagok ugyanis erős szupernóva kíséretében semmisülnek meg, és semmilyen mag nem marad utánuk.
A mostani jelenség viszont azt mutatta, hogy nem egy, hanem két ilyen fekete lyuk is létezett, ráadásul mindkettő nagyon gyorsan forgott.
Ez világossá tette, hogy a korábbi modellek nem helytállóak.
Amikor a téridő megremeg: gravitációs hullámok
A GW231123 jelét gravitációs hullámok segítségével észlelték. A gravitációs hullám a téridő apró rezgése, amely akkor jön létre, amikor hatalmas objektumok – például fekete lyukak – egymás körül keringenek és összeolvadnak. A hagyományos csillagászat a fényt figyeli, a gravitációs hullám-detektorok viszont a tér alakváltozását mérik. A jel formájából meg lehet határozni az ütköző égitestek tömegét és forgását. Így derült ki, hogy ebben az esetben mindkét objektum a „tiltott” tartományba tartozik. A hasonló mérések sokat elárulnak a fekete lyukak működéséről.
Egyben lehetővé teszik, hogy Einstein elméletét a lehető legszélsőségesebb környezetben vizsgáljuk, ahol a téridő görbülete már a klasszikus fizika határait súrolja.
Mit mutattak a számítógépes szimulációk?
A kutatók háromdimenziós számítógépes szimulációkat készítettek, hogy megértsék, hogyan jöhet létre hasonló „tiltott” fekete lyuk. Egy körülbelül 250 naptömegű héliummag fejlődését követték végig az összeomlásig.
A folyamat kulcsa a gyors forgás és az erős mágneses tér. Ha egy csillag nagyon gyorsan pörög, az összeomlás után az új fekete lyuk körül anyagkorong jelenik meg. Ezt akkréciós korongnak nevezik. A korongban erős mágneses mezők alakulnak ki, amelyek anyagot löknek ki az űrbe.
Ezért az objektum nem tudja elnyelni a teljes csillagmagot, így kisebb tömegű marad, és a tiltott tömegtartományba kerül. A szimulációk azt is mutatták, hogy a mágneses tér a forgást is befolyásolja. Az erősebb mező lassabb és kisebb fekete lyukat eredményez, a gyengébb mező pedig nagyobb és gyorsabban forgó objektumot.
E mintázat jól illik a GW231123-nál megfigyelt két égitestre.
Az egyik valószínűleg egy erősebb, a másik pedig egy gyengébb mágneses terű csillagból alakult ki. Ez magyarázza a tömegük és a forgásuk közti különbséget.
Miért fontos ez az univerzum története szempontjából?
A GW231123 jellegű események azt mutatják, hogy a nagy tömegű fekete lyukak könnyebben létrejöhetnek, mint eddig hittük. Ha a korai univerzumban sok hasonló összeolvadás történt, ezek gyorsan növelhették a szupermasszív fekete lyukakat.
- Ma a legtöbb galaxis közepén ilyen óriások vannak, és erősen befolyásolják környezetük fejlődését.
A kutatók arra számítanak, hogy a jövő gravitációshullám-detektorai egyre több hasonló feketelyuk-párt fognak észlelni. Ha a tömeg és a forgás közti összefüggés más eseményeknél is megjelenik, akkor a GW231123 nem egyedi eset lesz.