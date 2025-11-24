Nem lett volna szabad megtörténnie, mégis bekövetkezett: magyarázat a lehetetlen fekete lyuk-ütközésre

Az új eredmények azt mutatják, hogy jóval könnyebben létrejöhetnek nagy tömegű fekete lyukak, mint azt feltételezték.

Összeolvadó fekete lyukak.

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAI

Mi az a „tiltott” fekete lyuk?

A GW231123 jelű eseményben két hatalmas fekete lyuk olvadt össze, több mint 2 milliárd fényévre. Az egyik körülbelül 100, a másik nagyjából 130 naptömegű volt. A két érték a „tömegrésnek” nevezett tartományba esik. A jelenlegi elméletek szerint ebben a tartományban nem jöhetne létre fekete lyuk. Az ilyen óriási csillagok ugyanis erős szupernóva kíséretében semmisülnek meg, és semmilyen mag nem marad utánuk.

A mostani jelenség viszont azt mutatta, hogy nem egy, hanem két ilyen fekete lyuk is létezett, ráadásul mindkettő nagyon gyorsan forgott.

Ez világossá tette, hogy a korábbi modellek nem helytállóak.

Amikor a téridő megremeg: gravitációs hullámok

A GW231123 jelét gravitációs hullámok segítségével észlelték. A gravitációs hullám a téridő apró rezgése, amely akkor jön létre, amikor hatalmas objektumok – például fekete lyukak – egymás körül keringenek és összeolvadnak. A hagyományos csillagászat a fényt figyeli, a gravitációs hullám-detektorok viszont a tér alakváltozását mérik. A jel formájából meg lehet határozni az ütköző égitestek tömegét és forgását. Így derült ki, hogy ebben az esetben mindkét objektum a „tiltott” tartományba tartozik. A hasonló mérések sokat elárulnak a fekete lyukak működéséről.

Egyben lehetővé teszik, hogy Einstein elméletét a lehető legszélsőségesebb környezetben vizsgáljuk, ahol a téridő görbülete már a klasszikus fizika határait súrolja.

Mit mutattak a számítógépes szimulációk?

A kutatók háromdimenziós számítógépes szimulációkat készítettek, hogy megértsék, hogyan jöhet létre hasonló „tiltott” fekete lyuk. Egy körülbelül 250 naptömegű héliummag fejlődését követték végig az összeomlásig.

A folyamat kulcsa a gyors forgás és az erős mágneses tér. Ha egy csillag nagyon gyorsan pörög, az összeomlás után az új fekete lyuk körül anyagkorong jelenik meg. Ezt akkréciós korongnak nevezik. A korongban erős mágneses mezők alakulnak ki, amelyek anyagot löknek ki az űrbe.