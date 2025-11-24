Hírlevél

gravitációs hullám

Nem lett volna szabad megtörténnie, mégis bekövetkezett: magyarázat a lehetetlen fekete lyuk-ütközésre

2023-ban a kutatók olyan fekete lyuk-összeolvadást észleltek, amely a jelenlegi elméletek szerint nem is történhetett volna meg. A friss szimulációk szerint a gyorsan forgó, erős mágneses terű csillagok mégis képesek lehetetlennek tartott fekete lyukakat létrehozni.
Az új eredmények azt mutatják, hogy jóval könnyebben létrejöhetnek nagy tömegű fekete lyukak, mint azt feltételezték.

Összeolvadó fekete lyukak.
Összeolvadó fekete lyukak.
Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAI

Mi az a „tiltott” fekete lyuk?

A GW231123 jelű eseményben két hatalmas fekete lyuk olvadt össze, több mint 2 milliárd fényévre. Az egyik körülbelül 100, a másik nagyjából 130 naptömegű volt. A két érték a „tömegrésnek” nevezett tartományba esik. A jelenlegi elméletek szerint ebben a tartományban nem jöhetne létre fekete lyuk. Az ilyen óriási csillagok ugyanis erős szupernóva kíséretében semmisülnek meg, és semmilyen mag nem marad utánuk.

A mostani jelenség viszont azt mutatta, hogy nem egy, hanem két ilyen fekete lyuk is létezett, ráadásul mindkettő nagyon gyorsan forgott.

Ez világossá tette, hogy a korábbi modellek nem helytállóak.

Amikor a téridő megremeg: gravitációs hullámok

A GW231123 jelét gravitációs hullámok segítségével észlelték. A gravitációs hullám a téridő apró rezgése, amely akkor jön létre, amikor hatalmas objektumok – például fekete lyukak – egymás körül keringenek és összeolvadnak. A hagyományos csillagászat a fényt figyeli, a gravitációs hullám-detektorok viszont a tér alakváltozását mérik. A jel formájából meg lehet határozni az ütköző égitestek tömegét és forgását. Így derült ki, hogy ebben az esetben mindkét objektum a „tiltott” tartományba tartozik. A hasonló mérések sokat elárulnak a fekete lyukak működéséről. 

Egyben lehetővé teszik, hogy Einstein elméletét a lehető legszélsőségesebb környezetben vizsgáljuk, ahol a téridő görbülete már a klasszikus fizika határait súrolja.

Mit mutattak a számítógépes szimulációk?

A kutatók háromdimenziós számítógépes szimulációkat készítettek, hogy megértsék, hogyan jöhet létre hasonló „tiltott” fekete lyuk. Egy körülbelül 250 naptömegű héliummag fejlődését követték végig az összeomlásig.

A folyamat kulcsa a gyors forgás és az erős mágneses tér. Ha egy csillag nagyon gyorsan pörög, az összeomlás után az új fekete lyuk körül anyagkorong jelenik meg. Ezt akkréciós korongnak nevezik. A korongban erős mágneses mezők alakulnak ki, amelyek anyagot löknek ki az űrbe.

Ezért az objektum nem tudja elnyelni a teljes csillagmagot, így kisebb tömegű marad, és a tiltott tömegtartományba kerül. A szimulációk azt is mutatták, hogy a mágneses tér a forgást is befolyásolja. Az erősebb mező lassabb és kisebb fekete lyukat eredményez, a gyengébb mező pedig nagyobb és gyorsabban forgó objektumot.

E mintázat jól illik a GW231123-nál megfigyelt két égitestre.

Az egyik valószínűleg egy erősebb, a másik pedig egy gyengébb mágneses terű csillagból alakult ki. Ez magyarázza a tömegük és a forgásuk közti különbséget.

Összeolvadó fekete lyukak által keltett gravitációs hullámok
Összeolvadó fekete lyukak által keltett gravitációs hullámok
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Miért fontos ez az univerzum története szempontjából?

A GW231123 jellegű események azt mutatják, hogy a nagy tömegű fekete lyukak könnyebben létrejöhetnek, mint eddig hittük. Ha a korai univerzumban sok hasonló összeolvadás történt, ezek gyorsan növelhették a szupermasszív fekete lyukakat. 

  • Ma a legtöbb galaxis közepén ilyen óriások vannak, és erősen befolyásolják környezetük fejlődését.

A kutatók arra számítanak, hogy a jövő gravitációshullám-detektorai egyre több hasonló feketelyuk-párt fognak észlelni. Ha a tömeg és a forgás közti összefüggés más eseményeknél is megjelenik, akkor a GW231123 nem egyedi eset lesz.

 

