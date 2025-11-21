Először is érdemes tisztázni, miért nagy dolog ez. A legtöbb férfi fogamzásgátló koncepció eddig a tesztoszteron vagy a spermaképződés hosszabb távú befolyásolására épült, ami gyakran mellékhatásokat – például hangulati ingadozást vagy a libidó csökkenését – okozhatta. Ezzel szemben az új megközelítés célzott, gyors és átmeneti. Így a mindennapi életminőség változatlan maradhat.

A tablettaként szedhető férfi fogamzásgátlók új típusát kísérletezték ki

Fogamzásgátló, amely „kikapcsolja” a spermiumot

A jelölt tabletta nem a hormonokra hat, hanem a hímivarsejt mozgásának és „aktiválásának” biokémiai kapcsolóit célozza, olvasható a Daily Mail cikkében. A megtermékenyítéshez a spermiumoknak energiát kell termelniük és intenzíven kell mozogniuk; ezt többek között egy jelátviteli enzim és az általa kiváltott folyamatok irányítják.

A kutatók olyan molekulákat fejlesztettek, amelyek ezt az útvonalat ideiglenesen blokkolják, így a spermium nem tud elég gyorsan, illetve megfelelő módon haladni a petesejt felé.

Ráadásul a hatás gyorsan alakul ki és ugyanolyan gyorsan múlik el. Előzetes, állatmodelleken végzett vizsgálatok szerint a „KI” állapot néhány óráig tarthat, majd a szervezet lebontja a hatóanyagot, és a spermiumfunkció fokozatosan normalizálódik. Ez azt jelenti, hogy a férfi fogamzásgátló elvben akár „alkalomhoz kötötten”, az intim együttlét előtt is bevethető lehet – hasonlóan ahhoz, ahogy más, időzített hatású gyógyszereket használunk.

Libidó a helyén: miért más ez, mint a hormonális utak?

Mivel a tabletta nem csökkenti a tesztoszteronszintet, a libidó várhatóan nem csökken. Ez kritikus különbség a korábbi, hormonális jellegű kísérletekhez képest. A hormonális beavatkozások gyakran járnak olyan rendszerszintű mellékhatásokkal, amelyek a közérzetet és a szexuális élet minőségét is befolyásolják.

Ezzel ellentétben a célzott, spermiumközpontú megközelítés a fogamzóképességet célozza, nem pedig a vágyat vagy a férfiassággal kapcsolatos hormonokat.

Mindemellett a mellékhatásprofil is kedvezőbb lehet. Ha a hatás a nemzőképesség technikai komponenseire korlátozódik, kisebb az esélye a hangulatváltozásoknak, testsúlyingadozásnak vagy bőrproblémáknak, amelyek gyakran kísérik a hormonális rendszert érintő kezeléseket. Természetesen a humán klinikai vizsgálatok feladata lesz ennek megerősítése, különös tekintettel a rövid és hosszú távú biztonságra.