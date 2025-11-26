Új módszert találhattak a földön kívüli élet kutatására

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos magazinban publikált kutatás több mint 400 ősi üledékekből, fosszíliákból, modern növényekből és állatokból, gombákból és még meteoritokból is származó mintát elemeztek, hogy stressztesztnek vessék alá az új modellt. A rendszer több, 90% pontossággal képes megkülönböztetni a nem biológiai mintákból származó élet által hátra hagyott nyomokat. Az ősi organizmusok által hátra hagyott kémiai ujjlenyomatok felfedéséhez a csapat az úgynevezett pirolízis-gáz kromatográfia-tömegspektrometria technikát alkalmazták, hogy kioldják a molekuláris darabokat a mintákból. Aztán ezeket a komplex kémiai mintázatokat gépi tanulási modellel elemezték, hogy azonosítsák a biológiai nyomokat, amik másként túl degradáltak lennének az értelmezéshez. Az algoritmus nem specifikus molekulákat, például DNS-t, vagy zsírt keres, ami a múltbéli élet bizonyítéka lenne, hanem a jelenlévők eloszlását vizsgálja és, hogy ez vajon arra utal-e, hogy egykor élet lehetett jelen? A legrégebbi biológiai nyom amit a Földön észleltek, 3.3 billió éves, majdnem kétszer annyi, mint a korábbi 1.7 billió év körüli limit.

Egy szénben gazdag minta a Föld korai időszakából.

Fotó: BBC Science Focus

A Földön kívül is alkalmazható lehet az új módszer

A kutatók először csak az eloszlást vizsgálták, ami lehetővé teszi, hogy általánosabbak legyenek, amikor nagyon degradált mintákat vizsgálnak nagyon kevés információval.

A legrégebbi biológiai jel amit észleltek, 3.3 billió éves, majdnem kétszer annyi, mint a korábbi 1.7 billió év körüli limit. A csapat molekuláris bizonyítékot talált arra, hogy legalább 2.5 billió évvel ezelőtt létezett az oxigént produkáló fotoszintézis, ami több, mint 800 millió évvel meghosszabbítja a kémiai fotoszintézis rekordját. Korábban a tudósok 3.5 billió évre visszamenőleg követték nyomon. A fotoszintézis egyik fő bizonyítéka a mikrobaközösségek, a sztomatolitok által létrehozott ősi sziklastruktúrák, melyek ragacsos, réteges csomókban növekedtek, a másik a sziklákban lévő izotópok arányában lévő árulkodó elmozdulás. Az ilyen észlelésekhez azonban ritka a megfelelő minta. Az új gépi tanulási módszernél nem kell érintkezni a fosszíliákkal, vagy a túlélő biomolekulákkal, és ez a módszer a sziklák sokkal szélesebb körére alkalmazható. Ez a módszer nem csak azt képes megállapítani, hogy valami élő, vagy nem élő.

Az algoritmus képes megkülönböztetni a fotoszintetikus organizmusokat a nem fotoszintetikus organizmusoktól, és még az eukariótákat és a prokariótákat is elkülöníti egymástól.

Nagy számú adatokban vizsgálja a mintázatokat és ebben az esetben, nagyon határozott különbségeket talált az élő és az élettelen között. Ez a képesség meghatározó lehet a Marson, ahol a tudósok nem biztosak abban, hogy nézhetett ki az élet, biokémiailag mondva, vajon lézezett-e? Ha túl drága volna a Marsról elhozni a mintákat, a rover által szállított alkalmas eszközök alkalmazhatnák ugyanezt a gépi tanulási módszert közvetlenül a Mars felszínén. A csapat a közelmúltban kapott támogatást a NASA-tól egy ilyen eszközcsomag kidolgozására.