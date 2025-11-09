Megdöbbentő tanulmány: káros anyagokat bocsát ki a gáztűzhely

A gázzal való főzés évtizedeken át standard volt. Úgy vélték, hogy tiszta, hatékony és könnyű. De egyáltalán nem tiszta. Egy európai tanulmány azt találta, hogy a gáztűzhelyek 1-2 évvel csökkentik az élettartamot és egy másik tanulmány azt, hogy még amikor el vannak zárva, akkor is szivárog belőlük a metán. A tanulmány nem csak az egészségügyi hatásokat vizsgálta, hanem ezen egészségügyi hatásoknak a gazdasági hatását is. Ára van annak a korai halálozásnak, ára van annak, amikor valaki kórházi ellátásra szorul szív-és érrendszeri, vagy a légzőszervi betegségek miatt, vagy amikor egy gyerek asztmás lesz.

Káros anyagokat bocsát ki a gáztűzhely.

Fotó: ZME Science

A gáztűzhely sokba kerül a társadalomnak

A tanulmányban kiszámolták ezeket a költségeket, aztán a széles körűbb gazdasági kiadásokat (hogy összesen mennyibe kerül ez a társadalomnak, ide tartozik például a termelékenység elvesztése, és a halálos áldozatok értéke). A számok drámaiak. Egyetlen gáztűzhely miatti egészségügyi kiadás évente több, mint 5.000 dollár. Ennek jelentős részét a gyermekkori asztmás esetek teszi ki.

A szállópor nélküli (szellőzésmentes) gázmelegítők még veszélyesebbek, az ezek miatti éves egészségügyi kiadás 11.000-12.000 dollár berendezésenként. A nyílt tűz jelentősen veszélyesebb, az ez miatti éves egészségügyi kiadás több, mint 31.000 dollár.

Egy villanytűzhely nem hoz létre semmilyen káros anyagot.

Az élet ára

A tanulmányban megállapított, hogy a legnagyobb ára a korai halálozásnak van. Ez a világszerte széles körben a kormányok által alkalmazott fogalom, a statisztikai élet értéke. Ez nem az egyes emberek konkrét életének értéke, hanem annak a gazdasági mérőeszköze, hogy egy társadalom mennyit hajlandó fizetni, hogy csökkentse az elhalálozás kockázatát. A tanulmányban ez az érték elérte akár a 15-16 millió Új-Zélandi dollárt, ami valamivel kevesebb, mint 9 millió amerikai dollár. A társadalom számára ennyi a gazdasági kiadás.

A pénzügyi kiadás az állam által fizetett közvetlen kórházi számla. A gazdasági át sokkal nagyobb volt, mint a pénzügyi. Egy gáztűzhely éves pénzügyi kiadása (a kórházi számlák) háztartásonként 129 dollár, míg a gazdasági kiadása (az elhalálozások és az egészség társadalmi értéke) több, mint 9.000 dollár. Vagyis nem a kórházak viselik ennek a tehernek a nagy részét, hanem a családok, a közösségek, és végül is a gazdaság és a társadalom. És ezek a számok valószínűleg alulbecsültek.