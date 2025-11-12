Az egész internetet lázban tartja, amit a gízai piramisban találtak

A Kairói Egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói a ScanPyramids projekt keretében különleges méréseket végeztek a Menkauré-piramis keleti homlokzatán. Földradart, elektromos ellenállásmérést és ultrahangos vizsgálatot használtak, hogy feltérképezzék, mi rejtőzik a kövek mögött. Az adatok két üreget mutattak ki; az egyik 1,4, a másik 1,13 méterre van az építmény oldalától. A gízai piramis ezen részén már korábban is feltűntek a szakértőknek a szokatlan, simára csiszolt kövek, de rendeltetésüket mostanáig homály fedte.
Miért különleges a gízai piramis rejtett bejárata?
Az Óbirodalom idején épült piramisok bejárata szinte mindig az északi oldalon található. Ha a Menkauré-piramis keleti oldalán valóban nyílás húzódik, az ritka kivétel lehet. Peter Der Manuelian, a Harvard Egyetem professzora szerint a felfedezés azt mutatja, hogy még mindig van mit tanulnunk a gízai építményekről. Ugyanakkor óvatosságra int: szerinte az üregek akár egyszerű építészeti jellegzetességek is lehetnek.
Hogyan dolgoztak a kutatók?
A kutatócsoport három különböző módszert alkalmazott, hogy feltérképezze a piramis belső szerkezetét.
- Földradarral rádióhullámokat bocsátottak a kőzetbe, így láthatták, hol verődnek vissza a jelek, vagyis hol lehet eltérő anyag.
- Emellett elektromos ellenállásmérést is végeztek: gyenge áramot vezettek a falba, és az ellenállás változásaiból következtettek arra, hogy hol található üreg vagy repedés.
- A harmadik vizsgálat ultrahangos eljárás volt, amely hanghullámok segítségével mérte a kőzet sűrűségét és szerkezetét.
Amikor a háromféle adatot összevetették, két anomália rajzolódott ki a keleti homlokzat mögött.
A szakemberek szerint ezeken túl üreges tér húzódhat, amely akár egy befalazott járat része is lehet.
Mit tudunk a piramisról?
A Menkauré-piramis a három nagy gízai piramis közül a legkisebb. Eredetileg körülbelül 65 méter magas volt, és Menkauré fáraó uralkodása idején épült. A főbejárat az északi oldalon található, de a keleti falon látható, csiszolt kőtömbök pontos szerepét már régóta rejtélyt övezi.
Most úgy tűnik, ezek a kövek nem véletlenül különböznek a többitől.
Az eredményeket az NDT & E International folyóirat októberi száma közölte. A kutatók további méréseket és célzott feltárást terveznek, hogy pontosan meghatározzák, mit rejtenek az üregek.
A ScanPyramids kutatócsoportjának korábbi felfedezése
Nem a mostani a ScanPyramids kutatócsoportjának első jelentősebb felfedezése. Korábban átvilágítási és endoszkópos technikával Hufu fáraó piramisában is találtak egy rejtett kamrát. Az ötméteresnél is nagyobb folyosót feltehetően azzal a céllal építették, hogy elvezesse a piramis súlyát, amely a bejáratra vagy esetleg egy másik, még fel nem tárt kamrára nehezedett.
A gízai nagy piramist Kr. e. 2560 körül építették monumentális temetkezési helyként az óbirodalmi Hufu vagy Kheopsz fáraó uralkodása idején. Ez a világ legnagyobb ismert ókori építménye (magassága 146,5 méter) a kínai nagy fal mellett.