Gondolkodhat-e egy medúza – itt a meghökkentő válasz

A kutatók figyelme az elmúlt években egyre inkább azokra az élőlényekre irányul, amelyek agy nélkül is képesek tanulni, döntéseket hozni és alkalmazkodni környezetükhöz. A tengeri rózsa és medúza remek példa arra, hogyan működhet az érzékelés és a döntéshozatal – egyfajta gondolkodás – agyi struktúrák nélkül.

A csalánozók is képesek egyfajta gondolkodásra

Fotó: TIM BRAKEMEIER / DPA

Gondolkodás az óceánban ideghálóval

A csalánozók diffúz ideghálója (ideghálózata) koordinálja a mozgást és az érzékelést. Ez a hálózat, bár szerénynek tűnik, meglepően sokrétű. A medúza például látó- és egyensúlyi szervekkel érzékeli a környezetet, majd gyorsan vált úszásmintát, ha közeledik az akadály.

Simon Sprecher, a Fribourgi Egyetem kutatója és kollégái bebizonyították, hogy ezek az élőlények képesek komplex módon reagálni környezetükre. Érzékelik a fényt, a kémiai ingereket és képesek célirányos mozgásra, mindezt anélkül, hogy rendelkeznének központi idegrendszerrel.

Egyszerű, de hatékony információfeldolgozás

Jan Bielecki és Tamar Lotan kutatásai rámutatnak, hogy az agy nélküli állatok döntéshozatali képessége sokkal kifinomultabb, mint korábban gondoltuk. Ken Cheng evolúciós pszichológus szerint ezek a lények egyszerű, de hatékony információfeldolgozási módszereket fejlesztettek ki a túléléshez.

Az ilyen élőlények nem rendelkeznek ugyan tudattal a szó hagyományos értelmében, mégis képesek tanulni, memorizálni és adaptív válaszokat adni környezetük kihívásaira.

A gondolkodás újradefiniálása

A tudomány folyamatosan tágítja a gondolkodásról alkotott elképzeléseinket. Az agy nélküli állatok vizsgálata arra int minket, hogy nyitottabbak legyünk az intelligencia és az érzékelés lehetséges formáinak megértésében.

Minden élőlénynek megvan a maga sajátos módja arra, hogy információkat dolgozzon fel és reagáljon környezetére - még akkor is, ha ez az módszer merőben eltér attól, ahogyan mi, gerincesek tesszük.