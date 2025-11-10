Hírlevél

Gondolkodhat-e egy medúza – itt a meghökkentő válasz

26 perce
Az élőlények gondolkodásáról vallott elképzeléseink gyökeresen átalakulhatnak a legújabb tudományos kutatások nyomán. Régóta hittük, hogy a gondolkodás kizárólag az agyas élőlények képessége. Mostanra kiderül, hogy egyes agy nélküli állatok meglepően összetett viselkedésformákra képesek, amelyek túlmutatnak a puszta reflex kategóriáján.
A kutatók figyelme az elmúlt években egyre inkább azokra az élőlényekre irányul, amelyek agy nélkül is képesek tanulni, döntéseket hozni és alkalmazkodni környezetükhöz. A tengeri rózsa és medúza remek példa arra, hogyan működhet az érzékelés és a döntéshozatal – egyfajta gondolkodás – agyi struktúrák nélkül. 

gondolkodás A jellyfish floats angel-like through the water in the aquarium at the zoo in Berlin, 7 August 2003. The Aurelia Aurita is the most common jellyfish in the northern hemisphere found in the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. The body is a saucer shaped 'bell', which is colourless except for 4 obvious violet gonads visible in the centre of the disc. The outer edges are fringed with many small tentacles and four stocky 'arms' surround the mouth.The common jellyfish is carnivorous, and feeds mainly on a variety of planktonic species such as molluscs, crustaceans, young worms and copepods. The plankton is caught in a layer of mucus that covers the jellyfish. Tiny hair-like structures called 'cilia' on the body of the jellyfish produce currents by beating. These currents transport the captured plankton towards the edge of the 'bell', where it is removed with the arms and passed to the mouth. The tentacles around the margins of the bell and the arms bear stinging cells, which are occasionally used to catch small fishes and other prey.The sexes are separate and fertilisation occurs internally; the sperm is taken into the female's body via the mouth. The fertilised eggs undergo development in pockets in the arms that surround the mouth. The free-swimming larvea (known as 'planulae' larvae) are released during autumn; after some time these larvae settle and develop into tiny sessile animals ('scyphistomae'), which reproduce asexually and release free-swimming tiny immature jellyfish (called 'ephyrae'), which feed on plankton and become mature after around 3 months. (Photo by TIM BRAKEMEIER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A csalánozók is képesek egyfajta gondolkodásra
Gondolkodás az óceánban ideghálóval

A csalánozók diffúz ideghálója (ideghálózata) koordinálja a mozgást és az érzékelést. Ez a hálózat, bár szerénynek tűnik, meglepően sokrétű. A medúza például látó- és egyensúlyi szervekkel érzékeli a környezetet, majd gyorsan vált úszásmintát, ha közeledik az akadály. 

Simon Sprecher, a Fribourgi Egyetem kutatója és kollégái bebizonyították, hogy ezek az élőlények képesek komplex módon reagálni környezetükre. Érzékelik a fényt, a kémiai ingereket és képesek célirányos mozgásra, mindezt anélkül, hogy rendelkeznének központi idegrendszerrel.

Egyszerű, de hatékony információfeldolgozás

Jan Bielecki és Tamar Lotan kutatásai rámutatnak, hogy az agy nélküli állatok döntéshozatali képessége sokkal kifinomultabb, mint korábban gondoltuk. Ken Cheng evolúciós pszichológus szerint ezek a lények egyszerű, de hatékony információfeldolgozási módszereket fejlesztettek ki a túléléshez.

Az ilyen élőlények nem rendelkeznek ugyan tudattal a szó hagyományos értelmében, mégis képesek tanulni, memorizálni és adaptív válaszokat adni környezetük kihívásaira.

A gondolkodás újradefiniálása

A tudomány folyamatosan tágítja a gondolkodásról alkotott elképzeléseinket. Az agy nélküli állatok vizsgálata arra int minket, hogy nyitottabbak legyünk az intelligencia és az érzékelés lehetséges formáinak megértésében. 

Minden élőlénynek megvan a maga sajátos módja arra, hogy információkat dolgozzon fel és reagáljon környezetére - még akkor is, ha ez az módszer merőben eltér attól, ahogyan mi, gerincesek tesszük.

 

