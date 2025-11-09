Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

A grönlandi bálna (Balaena mysticetus) igazi sarkvidéki legenda. E békés, közel 100 tonnás óriás a Föld leghosszabb életű emlőse. Egyes példányok több mint 200 évig élnek – sőt, a vadászok Viktória-kori dárdahegyeket is találtak egyes bálnák testében, ami azt jelenti, hogy már akkor is éltek, amikor még gőzhajók jártak az óceánon.

A grönlandi bálna akár 200 évig is élhet.

Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

De mi a titkuk? Egy, a Nature tudományos folyóiratban megjelent kutatás most választ adhat erre a kérdésre.

Speciális védőfehérje miatt él sokáig a grönlandi bálna

A Rochesteri Egyetem kutatói kimutatták, hogy a grönlandi bálna sejtjeiben a CIRBP nevű fehérje mennyisége százszorosa más állatokénak.

A CIRBP egyfajta sejtszintű „szerelő”: ha a DNS-ben hibák vagy törések keletkeznek, ez a fehérje kijavítja őket, mielőtt komoly gond lenne. A DNS károsodása betegségekhez – például rákhoz – és gyorsabb öregedéshez vezethet. A bálna sejtjei azonban sokkal hatékonyabban javítják ezeket a hibákat, ami megmagyarázhatja rendkívüli élethosszát.

A tudósok arra is rájöttek, hogy a hideg valójában segíti a bálnát:

minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál több védőfehérjét termel.

Nem véletlen, hogy ez a hatalmas állat a jeges vízben érzi magát a legjobban.

Embereknél is hatásos lehet a csodafehérje

A tudósok a fehérjét emberi sejtekhez is hozzáadták, és kiderült, hogy ott is javítja a DNS-t, sőt meghosszabbítja a sejtek élettartamát. Bár ez még messze van attól, hogy embereknél is működjön, az eredmények biztatóak.

A kutatás azt mutatja, hogy talán valóban tovább élhetünk, mint eddig gondoltuk”

– mondta Vera Gorbunova, a vizsgálat vezetője. Hozzátette: a grönlandi bálna az egyetlen melegvérű állat, amely biztosan túléli az embert, ezért érdemes ellesni tőle néhány trükköt.

A kutatás ugyanakkor nem egyszerű: a bálnák akár 18 méteresre is megnőhetnek, laborban lehetetlen tartani őket, és egyes populációikat a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetettnek nyilvánította. A mintagyűjtés így óriási kihívás a tudósoknak.

Hamarosan 200 évnél is tovább élhetünk?

A tudósok szerint a bálna példája megmutatja, hogy a hosszú élet titka a testünk karbantartásában rejlik. Ha a sejtek időben kijavítják a hibáikat, lassabban öregszenek. A következő nagy kérdés az, hogy vajon az emberben is be lehet-e kapcsolni ezt a védelmi rendszert.