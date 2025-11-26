Gyíkemberek irányítják a világot? Furcsa állítások terjednek az interneten

Érdemes higgadtan és tényszerűen áttekinteni, mit állítanak a gyíkemberes konteók hívei, honnan erednek a motívumok, és mit mond a kutatás. Közben végig szem előtt tartjuk: a népszerűsítő tartalmakban felbukkanó állítások nem bizonyítékok a gyíkemberek létezésére. Inkább tünetei annak, hogyan keressük a rendet a káoszban.

Egyesek szerint a gyíkemberek köztünk járnak

Fotó: AI

Gyíkemberek: így született a mítosz

A hiedelem modern alakját leginkább David Icke brit szerző nevéhez kötik. Icke a kilencvenes évektől építette fel azt a narratívát, amelyben alakváltó, reptilián lények mozgatják a történelem szálait. Szerinte e lények a hatalmi elitben bújnak meg, miközben egyfajta árnyékhatalmat működtetnek. A történet jól illeszkedik a klasszikus Új Világrend toposzához, amely egy globális, titkos irányítást sejt a felszín alatt.

Ugyanakkor a kutatók rendre rámutatnak: ez a narratíva sok korábbi kulturális motívumot és félelmet gyúr eggyé. Nem mellesleg, több elemében téves értelmezéseken, logikai ugrásokon és válogatott „bizonyítékokon” alapul. Ráadásul mindez gyakran olyan toposzokkal rezonál, amelyek történetileg az antiszemitizmus különféle formáit is táplálták. Ezért nem mindegy, hogyan beszélünk róla.

Villanó pupillák és pixeles bizonyítékok

Az internet felpörgette a gyíkemberek-mítosz terjedését. Rendre felbukkannak videók, amelyekben egy közéleti szereplő szeme „villan”, arca „torzul”, és máris megszületik a kommentár: lelepleződött egy reptilián. Valójában a magyarázat prózaibb. A tömörítés, a képkocka-összeillesztés és a gyenge fényviszonyok együttese könnyen hoz létre optikai furcsaságokat.

Közben mémmé váltak bizonyos figurák is. Időnként még Mark Zuckerberg neve is előkerül ilyen konteókban, többnyire tréfás vagy ironikus kontextusban, máskor ráutaló sugalmazásokkal. Fontos kimondani: ezek az állítások alaptalanok. A virális tartalmak sokszor egyszerű vizuális hibákból, kiragadott képkockákból és narratív elvárásokból épülnek fel, nem pedig ellenőrizhető, független bizonyítékokból.

Annunaki, Nibiru és a múlt „rekonstrukciói”

A gyíkemberek-hiedelem egyes változatai szívesen kapcsolódnak az Annunaki alakjaihoz. Ezt a szálat sokan az ókori Mezopotámia istenségeinek félreolvasásából vezetik le. A populáris szerzők gyakran úgy kezelik a mítoszokat, mintha történeti jegyzőkönyvek volnának. Ám a mezopotámiai szövegek vallási, irodalmi és kozmológiai nézőpontjai nem igazolják a modern, földönkívüli uralmi narratívát.