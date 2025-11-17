Nem gondolnád, mire képes ez az új vérteszt – sokakat meg fog lepni

Az Université de Montréal (Kanada) vegyészei DNS-molekulák segítségével megvalósuló jelkaszkádokat hoztak létre, amelyek révén a legkülönbözőbb molekulák koncentrációját lehet megmérni és kijelezni egyetlen csepp vérből, mindössze öt perc leforgása alatt. Az egérkísérletekben sikeresen ellenőrzött és a Journal of the American Chemical Society folyóiratban publikált eredmények elősegítik az olyan eszközöt kifejlesztését, amelyek lehetővé teszik a gyógyszeres kezelések helyben történő követését és beállítását.
Az áttörést a Université de Montréal (UdeM) kémiaprofesszora, Alexis Vallée-Bélisle által vezetett kutatócsoport érte el.
A betegségek sikeres kezelésének egyik kulcstényezője az, hogy a kezelés során mindvégig elérjük és fenntartsuk a gyógyszer terápiás koncentrációját
– hangsúlyozta a professzor. – Az optimálisnál alacsonyabb terápiás koncentráció csökkenti a hatékonyságot, és gyakran gyógyszerrezisztenciát okoz, míg a túladagolás növeli a mellékhatások esélyét.”
Személyre szabottabb gyógyszeres kezelésekre lenne szükség
A megfelelő gyógyszerkoncentráció fenntartása azonban a modern orvoslás egyik nagy kihívása. Mivel minden egyes beteg egyedi farmakokinetikai jellemzőkkel bír – mindenki szervezete más-más módon kezeli és dolgozza fel a gyógyszert –, ha két embernek ugyanazt a gyógyszeradagot adjuk, szinte biztos, hogy a vérükben nem pont ugyanazt a gyógyszerkoncentrációt érjük el, és ez az érték egyénenként akár jelentős változatosságot is mutathat. A kemoterápiás kezelés során például sok daganatos beteg nem a számára optimális dózist kapja, de jelenleg alig akad olyan teszt, amely ezt a problémát a kellő gyorsasággal kimutatná.
Egy könnyen elvégezhető teszt szélesebb körben elérhetővé tenné a terápiás gyógyszerkoncentráció figyelését, és személyre szabottabb kezeléseket tenne lehetővé
– fejtette ki Vincent de Guire, a Montréali Egyetemhez tartozó Maisonneuve-Rosemont Kórház klinikai biokémikusa és a Nemzetközi Klinikai Kémiai és Laboratóriumi Orvostani Szövetség laboratóriumi hibákkal és páciensbiztonsággal foglalkozó munkacsoportjának elnöke. –
Egy internetre csatlakozó eszköz, amely hordozhatóságában, árában és pontosságában hasonló egy vércukorszintmérőhöz, de gyógyszerkoncentrációt mér a vérben és az eredményt közvetlenül a beteg kezelőorvosának továbbítja, lehetővé tenné, hogy minden páciens a számára optimális dózist kapja, amellyel a legmagasabbak a gyógyulási esélyei.”
Hogyan működik az új érzékelő?
Vallée-Belisle évek óta kutatja, miképpen figyelik a biológiai rendszerek a környezetükben lévő molekulák koncentrációit élő időben. A most leírt forradalmi technológia ötlete is abból táplálkozik, ahogyan a sejtek érzékelik és mérik a körülöttük lévő molekulák jelenlétét és mennyiségét.
„A sejtek nanoléptékű jelátviteli kaszkádfolyamatokat fejlesztettek ki, s az ezekben szereplő biomolekulák arra vannak programozva, hogy egy adott környezeti inger vagy molekula megfelelő szintje mellett egymással kölcsönhatásban jól meghatározott sejtszintű tevékenységeket indítsanak be – magyarázza Guichi Zhu, az UdeM posztdoktor kutatója. – A természet által kialakított jelátviteli rendszerek moduláris szerkezete, illetve az a képességük, hogy könnyen evolválnak új molekuláris célpontok felismerésére, olyan DNS-alapú jelátviteli kaszkádok tervezésére ihletett bennünket, amelyek egyszerűen mérhető elektrokémiai szignál létrehozásával reagálnak az álalunk kívánt molekulák jelenlétére és mennyiségére.”
Az újonnan kifejlesztett bioszenzorok érzékelési alapelve egyszerű:
- a detektálni kívánt molekuláris célpont, például gyógyszervegyület egy rá nézve fajlagos, aptamernek nevezett DNS-molekulával lép kapcsolatba.
- A kötődés hatására az aptamer nem gátolja többé egy másik, elektroaktív DNS-molekula mozgását, amely így egy elektród felszínére vándorol és könnyen észlelhető elektrokémiai áramot hoz létre, amelyet egy olcsó leolvasó berendezés érzékel.
„Ezeknek a DNS-alapú elektrokémiai teszteknek az a nagy előnye, hogy ugyanaz az érzékelési elv egyszerűen áthangolható a legkülönbözőbb célmolekulákra, így olyan berendezéseket tudunk kis költséggel gyártani, amelyek sokféle molekula mérésére alkalmasak, és öt perc alatt eredményt adnak akár az orvosi rendelőben, akár otthon” – hangsúlyozta Vallée-Belisle, akinek a kutatócsoportja igazolta, hogy az új berendezés négy különféle molekulát le tud mérni ennyi idő alatt.
Annak bemutatására, miként készíthető könnyen elvégezhető otthoni teszt az új szignálérzékelő mechanizmus felhasználásával, s hogy ez hogyan segítheti a pácienseket a gyógyszeres kezelésük nyomon követésében és optimalizálásában, a cikk szerzői valós időben monitorozták egy maláriaellenes szer koncentrációját élő egerekben. A most e célra alkalmazott, viszonyítási alapnak számító tesztek ugyanehhez a feladathoz többórás feldolgozási időt és drága berendezéseket igényelnek.
Az újfajta jelfogó mechanizmus elegendően erős áramot generál ahhoz, hogy viszonylag olcsó elektronikával érzékelhető legyen; nagyjából olyannal, mint amilyet a cukorbetegek által a vércukorszint figyelésére használt otthoni mérőeszközökbe építenek.
A DNS-alapú mérőmódszerrel olyan molekulák vérbeli koncentrációját is sikeresen meghatároztuk, amelyek esetenként akár 100 000-szer hígabbak a vércukornál”
– emelte ki Bal-Ram Adhikari, aki szintén az UdeM poszdoktoraként vett részt a kutatásban.
A találmány szabadalmát a montréali Anasens vállalat már be is jegyeztette, hogy meggyorsítsa a termék piacra bocsátását.