Nem gondolnád, mire képes ez az új vérteszt – sokakat meg fog lepni

Az Université de Montréal (Kanada) vegyészei DNS-molekulák segítségével megvalósuló jelkaszkádokat hoztak létre, amelyek révén a legkülönbözőbb molekulák koncentrációját lehet megmérni és kijelezni egyetlen csepp vérből, mindössze öt perc leforgása alatt. Az egérkísérletekben sikeresen ellenőrzött és a Journal of the American Chemical Society folyóiratban publikált eredmények elősegítik az olyan eszközöt kifejlesztését, amelyek lehetővé teszik a gyógyszeres kezelések helyben történő követését és beállítását.

A Montréali Egyetem kutatói DNS-alapú szenzort fejlesztettek ki, amely a legkülönbözőbb gyógyszerek koncentrációját 5 perc alatt megméri a vérben. (Illusztráció)

Az áttörést a Université de Montréal (UdeM) kémiaprofesszora, Alexis Vallée-Bélisle által vezetett kutatócsoport érte el.

A betegségek sikeres kezelésének egyik kulcstényezője az, hogy a kezelés során mindvégig elérjük és fenntartsuk a gyógyszer terápiás koncentrációját

– hangsúlyozta a professzor. – Az optimálisnál alacsonyabb terápiás koncentráció csökkenti a hatékonyságot, és gyakran gyógyszerrezisztenciát okoz, míg a túladagolás növeli a mellékhatások esélyét.”

Személyre szabottabb gyógyszeres kezelésekre lenne szükség

A megfelelő gyógyszerkoncentráció fenntartása azonban a modern orvoslás egyik nagy kihívása. Mivel minden egyes beteg egyedi farmakokinetikai jellemzőkkel bír – mindenki szervezete más-más módon kezeli és dolgozza fel a gyógyszert –, ha két embernek ugyanazt a gyógyszeradagot adjuk, szinte biztos, hogy a vérükben nem pont ugyanazt a gyógyszerkoncentrációt érjük el, és ez az érték egyénenként akár jelentős változatosságot is mutathat. A kemoterápiás kezelés során például sok daganatos beteg nem a számára optimális dózist kapja, de jelenleg alig akad olyan teszt, amely ezt a problémát a kellő gyorsasággal kimutatná.

Egy könnyen elvégezhető teszt szélesebb körben elérhetővé tenné a terápiás gyógyszerkoncentráció figyelését, és személyre szabottabb kezeléseket tenne lehetővé

– fejtette ki Vincent de Guire, a Montréali Egyetemhez tartozó Maisonneuve-Rosemont Kórház klinikai biokémikusa és a Nemzetközi Klinikai Kémiai és Laboratóriumi Orvostani Szövetség laboratóriumi hibákkal és páciensbiztonsággal foglalkozó munkacsoportjának elnöke. –

Egy internetre csatlakozó eszköz, amely hordozhatóságában, árában és pontosságában hasonló egy vércukorszintmérőhöz, de gyógyszerkoncentrációt mér a vérben és az eredményt közvetlenül a beteg kezelőorvosának továbbítja, lehetővé tenné, hogy minden páciens a számára optimális dózist kapja, amellyel a legmagasabbak a gyógyulási esélyei.”

Hogyan működik az új érzékelő?

Vallée-Belisle évek óta kutatja, miképpen figyelik a biológiai rendszerek a környezetükben lévő molekulák koncentrációit élő időben. A most leírt forradalmi technológia ötlete is abból táplálkozik, ahogyan a sejtek érzékelik és mérik a körülöttük lévő molekulák jelenlétét és mennyiségét.