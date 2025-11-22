Öt magyar is meghalt a kompkatasztrófában

Az MV Jan Heweliuszt egy norvég hajógyárban építették 1977-ben. A lengyel Polskie Linie Oceaniczne nevű állami hajótársaság vásárolta meg, és Świnoujście illetve a svéd Ystadt között járatta a Balti-tengeren. A 3 ezer tonnás komp 47 kamiont és vasúti kocsikat is szállíthatott.

A komphajó rossz állapotban volt a végzetes úton, több fontos berendezése nem működött

A tengerészbabona szerint vannak olyan hajók, amelyek vonzzák a bajt. A Heweliusz is ilyen volt: a tragédiáig 28 (!) kisebb-nagyobb baleset érte. Volt, amikor összeütközött egy teherhajóval.

A lengyel komp már a katasztrófa előtt is instabil volt

Egy alkalommal majdnem felborult a kikötőben, 1986-ban pedig kigyulladt. A tűz után 60 tonna betonnal javították ki a kiégett felépítményét. Ez a javítás nem felelt meg a szabályoknak, és mint később kiderült, végzetesen instabillá tette.

A borzalmas hurrikán, amely végzett a hajóval

A Jan Heweliusz még inkább borulékony lett a szabálytalan javítás miatt

1993. január 13-én este a Jan Heweliusz szinte üresen készülődött a szokásos útra. 28 kamion és 10 vasúti kocsit vett fel a fedélzetére. Mindössze 35 utas vett jegyet Svédországba, főleg kamionosok. A sofőrök között volt öt magyar is. A hajó nem tudott időben kifutni Świnoujście-ből, mert javították a hátsó felhajtó rámpáját, amely egy kikötői ütközésben sérült meg.

Ekkor még nem volt vihar. A tisztek azonban már tudták, hogy a Verena nevű hurrikán épp keresztezi majd a komp útját. Hajnal 2 órakor Gregory Sudwoy elektrotechnikus arra ébredt, hogy a hajó erősen bukdácsol és dülöngél.

Kiesett az asztalfiók a padlóra. Ez a korábbi viharokban még sosem fordult elő.

Azokat a matrózokat, akik nem voltak szolgálatban, felkeltették és leküldték a garázsfedélzetre, hogy ellenőrizzék a kamionok és vagonok rögzítéseit.

A vihar ereje ekkor már elérte a 12-es, maximális erősséget a Beaufort-skálán. A hurrikán már 157 km/h sebességgel tombolt, a hullámok 4-8 méteresek voltak.

A szél a hajó baloldala felől fújt, ezért a Jan Heweliusz jobbra dőlt. A kapitány elrendelte a baloldali ballaszttartályok részleges elárasztását, hogy ellensúlyozza a jobbra dőlést, és a szél irányába kormányzott. A sebességet azonban túlságosan lecsökkentették, ezért a kormányok hatásfoka drámaian csökkent. A Jan Heweliusz-sal a legrosszabb történt, ami történhet egy viharban: elveszítette az irányíthatóságát.