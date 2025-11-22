Öt magyar is meghalt a kompkatasztrófában

Az MV Jan Heweliuszt egy norvég hajógyárban építették 1977-ben. A lengyel Polskie Linie Oceaniczne nevű állami hajótársaság vásárolta meg, és Świnoujście illetve a svéd Ystadt között járatta a Balti-tengeren. A 3 ezer tonnás komp 47 kamiont és vasúti kocsikat is szállíthatott.
A tengerészbabona szerint vannak olyan hajók, amelyek vonzzák a bajt. A Heweliusz is ilyen volt: a tragédiáig 28 (!) kisebb-nagyobb baleset érte. Volt, amikor összeütközött egy teherhajóval.
Egy alkalommal majdnem felborult a kikötőben, 1986-ban pedig kigyulladt. A tűz után 60 tonna betonnal javították ki a kiégett felépítményét. Ez a javítás nem felelt meg a szabályoknak, és mint később kiderült, végzetesen instabillá tette.
A borzalmas hurrikán, amely végzett a hajóval
1993. január 13-én este a Jan Heweliusz szinte üresen készülődött a szokásos útra. 28 kamion és 10 vasúti kocsit vett fel a fedélzetére. Mindössze 35 utas vett jegyet Svédországba, főleg kamionosok. A sofőrök között volt öt magyar is. A hajó nem tudott időben kifutni Świnoujście-ből, mert javították a hátsó felhajtó rámpáját, amely egy kikötői ütközésben sérült meg.
Ekkor még nem volt vihar. A tisztek azonban már tudták, hogy a Verena nevű hurrikán épp keresztezi majd a komp útját. Hajnal 2 órakor Gregory Sudwoy elektrotechnikus arra ébredt, hogy a hajó erősen bukdácsol és dülöngél.
Kiesett az asztalfiók a padlóra. Ez a korábbi viharokban még sosem fordult elő.
Azokat a matrózokat, akik nem voltak szolgálatban, felkeltették és leküldték a garázsfedélzetre, hogy ellenőrizzék a kamionok és vagonok rögzítéseit.
- A vihar ereje ekkor már elérte a 12-es, maximális erősséget a Beaufort-skálán. A hurrikán már 157 km/h sebességgel tombolt, a hullámok 4-8 méteresek voltak.
A szél a hajó baloldala felől fújt, ezért a Jan Heweliusz jobbra dőlt. A kapitány elrendelte a baloldali ballaszttartályok részleges elárasztását, hogy ellensúlyozza a jobbra dőlést, és a szél irányába kormányzott. A sebességet azonban túlságosan lecsökkentették, ezért a kormányok hatásfoka drámaian csökkent. A Jan Heweliusz-sal a legrosszabb történt, ami történhet egy viharban: elveszítette az irányíthatóságát.
Az alábbi grafikán látszik, hogy amíg balról érte a hajót a szélvihar, de lehetett kormányozni, a Jan Heweliusz nem került végveszélybe. 03:20 és 04:20 között azonban a hajó megfordult, és már jobbról kapta a szelet, és mivel a baloldali ballaszttartályait már megtöltötték, a komp hirtelen balra billent.
Ahogy a szél egyre erősebben, oldalról rázúdult a jellegzetes, magas, kockaszerű felépítményére, annál inkább dőlt a hajó a másik irányba.
„Hajót elhagyni!”
A parancsnoki hídon a tisztek, bár nem értették, mi okozta a katasztrofális dőlést, tudták, hogy a komphajó menthetetlen. Andrzej Ułasiewicz kapitány kiadta a parancsot:
Hajót elhagyni!
A vészcsengő és a kabinok ajtaján dörömbölő matrózok felébresztették az utasokat. Az emberek menekülését azonban drámaian megnehezítette a dőlés. A káoszban a sikoltozó utasok a nyitott fedélzet felé igyekeztek, de a vízhatlan mentőruhákat egyikük sem vette fel. Nem is vehette, mert azokat egy-egy ládában tartották a hajón, és ezeket nem mutatták meg nekik. Ahogy a tragédia után a magyar lapok is írtak róla, a Jan Heweliuszon sosem szerveztek hajóelhagyási gyakorlatot, pedig a szabályok szerint kellett volna.
Leszek Kochanowski gépész a hajó mélyéről igyekezett felfelé.
Rettenetesen nehéz volt a keskeny, csúszós, oldalra feküdt lépcsőkön mászni.
Gregory Sudwoy attól félt, hogy csapdába esik az oldalán fekvő hajóban, de valahogy sikerült kijutnia a fedélzetre.
A mentőcsónakokat lehetetlen volt lebocsátani. Csak a mentőtutajokban bízhattunk. Az utolsó pillanatban ugrottam be az egyikbe, mielőtt belecsúszott volna a tengerbe.
A kapitány mindent tisztet elküldött a hídról. Ő maga ott maradt, és az utolsó pillanatokig próbált segítséget hívni a rádión. Az utolsó szavai ezek voltak:
Itt a Jan Hewelius. 70 fokos szögben dől a hajó, mindjárt átfordul. Alig tudom tartani magam.
A Jan Heweliusz felépítménye ekkor teljesen a víz alá került, és a vörösre festett hasát mutatta az éjszakai égbolt felé. Aki a fedélzeten volt, belezuhant a 2 fokos, viharos tengerbe. Aki még nem jutott ki, csapdába esett.
A mentés
A lengyel, német és svéd tengeri mentőegységek vették a süllyedő komp segélyhívásait, de mivel a Hewelius rádiósa nem tudta megadni a pontos koordinátákat, először rossz irányba indultak. A térségben több komp is hajózott, amelyek legtöbbje igyekezett segíteni, de volt olyan is, amely ugyan hallotta a mayday-hívásokat, nem fordult vissza a szerencsétlenség helyszíne felé.
A német haditengerészet kutató-mentő helikoptere ért először a szerencsétlenség helyszínéhez. A személyzet ekkor értette meg, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint hitték. Detlev Finster mentő ereszkedett le az első mentőtutajhoz.
Amikor leengedett a csörlőn a társam, az első mentőtutajban már csak halottakat találtam. Ahogy ott lebegtem, nem értettem, miért emelkedik és süllyed a helikopter 8 métereket. Felnéztem. Rájöttem, hogy a helikopter stabilan, egy helyben lebeg, és a hullámok ilyen nagyok, azok mozognak ennyire.
Georgy Sudwoyt kihajította egy hullám a tutajból, egyenesen a viharos tengerbe. A fagyott ujjaival kétségbeesve kereste a tutaj kötelét, hátha azzal vissza tudja húzni magát. Már-már feladta, amikor egy következő hullám visszadobta a tutajba.
Egy kamionsofőr a karjaimban halt meg utána. Csak egy póló és egy edzőcipő volt rajta. Egy szót sem szólt.
Leszek Kochanowski már annyira kihűlt, hogy többször elájult, mire megérkezett az Arkona nevű német mentőhajó. Ők két embert tudtak a fedélzetükre venni, a helikopter pedig hetet.
A kórházban két napig kómában feküdtem. Amikor felébredtem, úgy éreztem magam, mint aki újjászületett. Még csak az orrom sem folyt, teljesen egészségesen tértem magamhoz. Azóta minden évben megünneplem a második születésnapomat.
Az öt magyar sofőr meghalt. Kettejük holttestét megtalálták.
A roncs még két napig fejjel lefelé lebegett a tengerben, csak utána süllyedt el.
A vizsgálat eredménye felháborította a lengyeleket
A hivatalos lengyel vizsgálóbizottság több év után azt mondta ki, hogy elsősorban a kapitány és a legénység volt a felelős a tragédiáért. A testület szerint ki sem lett volna szabad hajózniuk abban a viharban. A testület ugyanakkor azt is kimondta, hogy a Jan Heweliusnak olyan tervezési hibái is voltak, amelyeket súlyosbították a helyzetet. Az állami hajótársaságot kismértékben nevezték meg felelősnek.
A lengyel társadalmat felháborította, hogy a kapitányt egyenesen alkoholistának bélyegezték, aki részegen vezette a kompot, és hogy a vizsgálóbizottság politikai okokból - még éltek a pártállami reflexek -, kimosdatta az állami vállalatot az ügyben. A 2005-ben a strasbourgi emberi jogi bíróság kimondta: nem volt pártatlan az 1993-as vizsgálat, ezért kártérítést ítélt meg a hozzátartozóknak.
A lengyel komp elsüllyedése máig összeesküvés-elméletek témája, ugyanúgy, mint az Estona katasztrófája, amelyről korábban részletesen írtunk. Egyesek szerint a Jan Hewelius is fegyvert szállított Svédországba a kommunizmus bukása utáni turbulens években, és nem a rámpa javítása, hanem egy katonai szállítmány miatt indult a tervezettnél 2 órával később.