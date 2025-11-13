Hátborzongató felfedezést tettek a tudósok, amikor egy halott csillagot figyeltek

A LSPM J0207+3331 jelű fehér törpe "mindössze" 145 fényévre van a Háromszög csillagképben. A mérések szerint a halott csillag éppen egy Földhöz hasonló bolygó törmelékét kebelezi be. Az elpusztult bolygó legalább 200 kilométer széles volt, és fémes magja a planéta teljes tömegének több mint felét tette ki. Ez az arány nagyjából a Merkúr és a Föld között helyezkedik el.

A halott csillag szó szerint széttépte a Föld-szerű bolygót.

Fotó: OpenAI DALL-E

A halott csillagok sorsa

Amikor egy Nap-szerű csillag kifogy az üzemanyagból, külső rétegeit leveti, a magja pedig összezsugorodik. Ebből lesz a fehér törpe – egy parázsló, Föld-méretű maradvány. Ha egy bolygó túl közel kerül hozzá, az árapályerők szétszaggatják, darabjai pedig a csillag légkörébe hullanak.

Ebben az esetben a kutatók 13 nehéz kémiai elemet azonosítottak a törpe légkörében. Ilyen mennyiséget ritkán észlelni, mert ezek az elemek gyorsan a csillag belsejébe süllyednek, és néhány nap alatt eltűnnek.

Ez azt jelzi, hogy a bolygómaradványokat a közelmúltban nyelte el a csillag.

Pillantás a bolygók belsejébe

A felfedezés azért különleges, mert megmutatja, miből épülhetnek fel az exobolygók. A bolygók belső szerkezete általában láthatatlan, de ha egy fehér törpe „megeszi” őket, az anyaguk kémiai nyomot hagy. A most megfigyelt bolygó kőzetes lehetett, és nagy fémes maggal rendelkezett – vagyis hasonlóan épült fel, mint a Föld.

A hidrogénben gazdag fehér törpék a leggyakoribbak a galaxisban. Ezért ez a módszer sok más ősi rendszer vizsgálatában is segíthet.

Mi indíthatta be a pusztítást?

A tudósok szerint a bolygó halála nem a csillag pusztulásakor történt, hanem jóval később. Valami – például egy Jupiter-méretű gázóriás – megzavarhatta a rendszer egyensúlyát. Az ilyen bolygók hidegek és távoliak, ezért nehéz őket észrevenni, de a Gaia űrtávcső adatai és a James Webb-űrteleszkóp mérései segíthetnek megtalálni őket.

Hasonló jövő vár a Naprendszerre

A kutatás azt is megmutatja, mi várhat a Naprendszerre több milliárd év múlva. Ha a Nap fehér törpévé válik, a Naprendszer bolygói közül néhány hasonló sorsra juthat. A tanulmány új képet ad arról, hogyan változnak a bolygórendszerek hosszú idő alatt, és hogyan tűnnek el végül az egykor lakható világok.

Az eredményeket az Astrophysical Journal közölte.