A férfi, aki sosem létezett, ám útjára indította a bulvár fogalmát, majd felvirágoztatta a krimi műfaját

A Vérrel írt sorok – Hasfelmetsző Jack legendája című dokumentumfilm (hazánkban december 1-től hétfőnként 21:00 órától vetíti a Viasat History) bemutatja azt a félelemmel teli időszakot, ami 1888-ban London utcáin terjengett. Öt prostituáltat gyilkoltak meg brutálisan a Whitechapel nevű városrészben: mindegyikük torkát elvágták. Ugyanekkor extra mennyiségű újság jelent meg az angol fővárosban, élükön a The Star nevű lappal, amely naponta 300 000 példányban kelt el.

Hasfelmetsző Jack: ez a név a londoni Star magazin újságíróinak tollából származik. Fotó: Viasat World

A szerkesztők pontosan tudták, hogy az emberek éhezik a szenzációt, ekkor vált elterjedtté az a fajta újságírás, amelyet később bulvárként ismerünk. A szerkesztőségben felismerték, hogy ha van egy szörnyeteg, akinek nevet, hangot és személyiséget adnak, az igen magas példányszámban adja el az újságot. És ezzel már el is indult a média egyik legsötétebb fejezete.



1888 szeptemberében egy vörös tintával írt levél („Dear Boss”) érkezett a londoni Central News Agency szerkesztőségébe, amelyet állítólag a Whitechapel utcáit rettegésben tartó ismeretlen gyilkos írt, „Jack the Ripper” (Hasfelmetsző Jack) szignóval ellátva. A levél gúnyt űzött a rendőrség sikertelen nyomozásából, és újabb gyilkosságokat ígért. A bulvárlapok – köztük a Star – azonnal lecsaptak a tartalomra, hiszen talán ez volt az első alkalom, hogy az elkövető maga üzent az üldözőinek. Évtizedekkel később Fred Best, a Star egyik újságírója bevallotta, hogy ő hamisította a levelet, és valójában ő a hírhedt név „megalkotója” is. Bestet 1890-ben elbocsátották a Starról – igen, épp hamisítás miatt.

De ekkor már túl késő volt. A közvélemény és a rendőrség is amögé az elmélet mögé állt, hogy egyetlen férfi követte el mind az öt gyilkosságot. A Star cikkei miatt a nyomozók elkezdték feladni azt a feltételezést, hogy bandák húzódhatnak a háttérben. A gyilkosságok körülményeinek eltúlzásával és a bizonytalan nyomok szenzációhajhász felnagyításával a sajtó nemcsak akadályozta a nyomozást, hanem hozzájárult egy sötét mítosz megszületéséhez. Hasfelmetsző Jack globális szenzációvá vált – ami még rosszabb: későbbi sorozatgyilkosok egész sorának adott ihletet.