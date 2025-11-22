Ilyen nincs: ezzel a géppel egy óra alatt New Yorkba érhetünk

A hiperszonikus utasszállító repülés sokáig a tudományos fantasztikum világába tartozott, ám ha egyszer valóra válik – és ettől már talán nem is vagyunk olyan messze –, forradalmasítani fogja a globális közlekedést. A fárasztó, egésznapos transzkontinentális repülőutak olyan ingázóutakká válnak majd, amelyek alatt épp csak hogy végig lehet nézni egy mozifilmet. A ma 15 órát igénylő Sydney-Los Angeles út például alig több mint egyórásra zsugorodik.

Fantáziaábra egy hiperszonikus utasszállító repülőgépről.

Fotó: OpenAI DALL-E

Össze fog menni az egész bolygó

– vázolja Nicholaus Parziale, aki a hiperszonikus utazás valóra váltásán fáradozik, és aki a nagysebességű repülést érintő folyadékmechanikai kutatásaival épp a közelmúltban érdemelte ki a kiemelkedő tudományos és mérnöki munkáért fiatal kutatóknak adományozott elnöki elismerést. –

A légi utazás gyorsabbá, egyszerűbbé és élvezetesebbé válik majd.”

Hiperszonikus utasszállítóval a Föld körül

Egy óra alatt átszelni a földgolyót: ez egyelőre irreálisan hangzik, pedig közelebb áll a valósághoz, mint gondolnánk. Katonai repülők már most a hangsebesség kétszeresével-háromszorosával, vagyis 2-3 Mach sebességgel repülnek (1 Mach jelöli a nagyjából 1225 km/h-nak megfelelő hangsebességet). Ahhoz, hogy a Los Angeles-Sydney távolságot egy óra alatt megtegyük, 10 Mach sebességgel, vagyis a hangsebesség tízszeresével kellene repülnünk. Ennek a hiperszonikus, ultramagas sebességnek az elérésében két fő tényező korlátozza a mai repülőket:

a repülés közben keltett turbulencia

és hő.

A levegő másképpen viselkedik egy lassan és egy gyorsan közlekedő repülőgéptest körül. A repülőmérnökök nevet is adtak ennek a különbségnek: az alacsony sebességekre az összenyomhatatlan, a magas sebességekre az összenyomható áramlás jellemző. Az alacsony, 0.3 Mach (kb. 365 km/h) alatti sebességeknél az áramló levegő sűrűsége nagyjából állandó, viszont nagyobb, különösen a hangsebességet meghaladó sebességeknél az áramlás összenyomhatóba vált át, és az áramló levegőben olyan mértékű nyomás- és hőmérsékletkülönbségek alakulnak ki, amelyek jelentősen befolyásolják a repülés fizikáját.

Az összenyomhatóság hatással van a repülőtest körüli légáramlásra, és megváltoztatja a felhajtóerőt, a légellenállást, valamint a felszálláshoz és a levegőben maradáshoz szükséges tolóerőt”

– magyarázza Parziale. Márpedig ezek a tulajdonságok alapvető fontosságúak egy repülő tervezésekor.