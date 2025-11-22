Ilyen nincs: ezzel a géppel egy óra alatt New Yorkba érhetünk

A hiperszonikus utasszállító repülés sokáig a tudományos fantasztikum világába tartozott, ám ha egyszer valóra válik – és ettől már talán nem is vagyunk olyan messze –, forradalmasítani fogja a globális közlekedést. A fárasztó, egésznapos transzkontinentális repülőutak olyan ingázóutakká válnak majd, amelyek alatt épp csak hogy végig lehet nézni egy mozifilmet. A ma 15 órát igénylő Sydney-Los Angeles út például alig több mint egyórásra zsugorodik.
Össze fog menni az egész bolygó
– vázolja Nicholaus Parziale, aki a hiperszonikus utazás valóra váltásán fáradozik, és aki a nagysebességű repülést érintő folyadékmechanikai kutatásaival épp a közelmúltban érdemelte ki a kiemelkedő tudományos és mérnöki munkáért fiatal kutatóknak adományozott elnöki elismerést. –
A légi utazás gyorsabbá, egyszerűbbé és élvezetesebbé válik majd.”
Hiperszonikus utasszállítóval a Föld körül
Egy óra alatt átszelni a földgolyót: ez egyelőre irreálisan hangzik, pedig közelebb áll a valósághoz, mint gondolnánk. Katonai repülők már most a hangsebesség kétszeresével-háromszorosával, vagyis 2-3 Mach sebességgel repülnek (1 Mach jelöli a nagyjából 1225 km/h-nak megfelelő hangsebességet). Ahhoz, hogy a Los Angeles-Sydney távolságot egy óra alatt megtegyük, 10 Mach sebességgel, vagyis a hangsebesség tízszeresével kellene repülnünk. Ennek a hiperszonikus, ultramagas sebességnek az elérésében két fő tényező korlátozza a mai repülőket:
- a repülés közben keltett turbulencia
- és hő.
A levegő másképpen viselkedik egy lassan és egy gyorsan közlekedő repülőgéptest körül. A repülőmérnökök nevet is adtak ennek a különbségnek: az alacsony sebességekre az összenyomhatatlan, a magas sebességekre az összenyomható áramlás jellemző. Az alacsony, 0.3 Mach (kb. 365 km/h) alatti sebességeknél az áramló levegő sűrűsége nagyjából állandó, viszont nagyobb, különösen a hangsebességet meghaladó sebességeknél az áramlás összenyomhatóba vált át, és az áramló levegőben olyan mértékű nyomás- és hőmérsékletkülönbségek alakulnak ki, amelyek jelentősen befolyásolják a repülés fizikáját.
Az összenyomhatóság hatással van a repülőtest körüli légáramlásra, és megváltoztatja a felhajtóerőt, a légellenállást, valamint a felszálláshoz és a levegőben maradáshoz szükséges tolóerőt”
– magyarázza Parziale. Márpedig ezek a tulajdonságok alapvető fontosságúak egy repülő tervezésekor.
A repülőgép-tervezőmérnökök meglehetősen jól ismerik az „alacsony Machnál” – a hangsebesség alatt vagy annak környékén – közlekedő repülők körülötti légáramlás sajátságait. A hiperszonikus repülők tervezéséhez viszont az öt-tíz Machnál fellépő légáramlási viszonyokat kell megérteni, ami mindmáig kissé rejtelmes terület. Amire támaszkodhatnak, az egy elmélet csupán: az úgynevezett Morkovin-féle feltevés.
A 20. század közepén Mark Morkovin által megfogalmazott hipotézis szerint 5-6 Mach környékén a turbulenciák nem is viselkednek annyira másképp, mint alacsonyabb sebességeknél. Annak ellenére, hogy a levegő sűrűsége és hőmérséklete nagyobb ingadozást mutat gyorsabb áramlás mellett, a feltevés szerint a turbulencia alapvető „csapkodó” mozgása nagyjából ugyanolyan marad. „A Morkovin-féle hipotézis lényegében azt jósolja, hogy a turbulens levegő mozgása nem is annyira különböző alacsonyabb és magasabb sebességnél – fejti ki Parziale. – Ha ez a feltevés helyes, az azt jelenti, hogy nincs szükségünk egy egészen új elméleti keretre a nagyobb sebességeknél fellépő turbulencia megértéséhez, és használhatjuk ugyanazokat az elméleti megfontolásokat, mint az alacsonyabb sebességeknél.”
Ez egyben azt is előrevetíti, hogy a hiperszonikus repülők tervezéséhez sem lesz szükséges az eddigiektől nagyban különböző hozzáállás.
Eddig azonban senki sem állt elő a Morkovin-hipotézis kellőképpen meggyőző kísérletes alátámasztásával. Parziale és munkatársai ezért ezt tették legújabb tanulmányuk tárgyává, melynek eredményeit „Hypersonic Turbulent Quantities in Support of Morkovin’s Hypothesis” („A hiperszonikus turbulens mennyiségek alátámasztják Morkovin feltevését”) címen tették közzé a Nature Communications folyóiratban.
Vizsgálataik során Parziale és kutatócsoportja egy szélcsatornában áramló levegőbe kriptongázt kevert, s a kriptonatomokat lézer segítségével ionizálták. Az alapállapotukba visszatérő kriptonatomok fluoreszcens fényt bocsátottak ki, s a fény kirajzolta a levegő áramlásának útját, ami kiinduláskor egy egyenes vonal volt. A kutatók aztán növelték az áramlás sebességét, és nagyfelbontású kamerák segítségével rögzítették, miként hajladozik és kacskaringózik ez a fluoreszcens fényvonal, oly módon, ahogy a folyóvíz felszínén úszó levél mozgása is követi az áramlás kanyargásait és örvényeit. „A fényvonal megmutatja a gáz mozgását: látni az áramlás kanyarait és szerkezetét, és ebből sokat megtudhatunk a turbulencia természetéről – mondta el Parziale, aki azt is elárulta, hogy tizenegy évnyi munkát fektetett ennek az elmés kísérleti rendszernek a kialakításába. – Amit láttunk, az pedig arról tanúskodik, hogy 6 Mach környékén a turbulens viselkedés bizony még mindig elég közel áll az összenyomhatatlan áramláshoz.”
Forradalom az űrkutatásban is?
Bár a Morkovin-feltevést ezzel még nem sikerült maradéktalanul igazolni, a tanulmány egy nagy lépéssel közelebb hozott bennünket a hiperszonikus repüléshez, mert azt sugallja, hogy nem kell valami extra tervezési trükk ahhoz, hogy egy repülő a hangsebesség sokszorosával közlekedjék. És ez sok mindent leegyszerűsít.
Manapság természetes, hogy számítógépekkel tervezzük a repülőket, de az még a mostani számítási kapacitás mellett is lehetetlen feladat volna, hogy egy 6 Mach sebességgel haladó repülőgép tervezésekor minden részletet apróra lemodellezzünk
– fejtette ki Parziale. – A Morkovin-hipotézis lehetővé teszi a számunkra, hogy olyan egyszerűsítő feltételezésekkel éljünk, amelyek révén a rendelkezésre álló komputációs kapacitással is tudunk hiperszonikus repülőgépet tervezni.”
A tanulmány eredményei az űrutazást is közelebb hozzák a mindennapok világához – tette hozzá Parziale. „Ha tudunk hiperszonikus sebességgel közlekedő repülőket tervezni, akkor ezek az űrbe is ki tudnak repülni maguktól, nem lesz szükségük hordozórakétákra, és ez megkönnyíti majd a földközeli pályára irányuló és onnan visszatérő forgalmat – hangsúlyozta a kutató. – Tehát nemcsak a földi közlekedés, hanem a földközeli pályát célzó űrrepülés szempontjából is forradalmi lesz ezeknek a gépeknek a megjelenése.”