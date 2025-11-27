Hitler DNS-ének világszenzációt jelentő elemzése új megvilágításba helyezi a történelem egyik leginkább kutatott alakját.

A Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata című nagyívű, két részes új dokumentumfilm, amelyet a londoni székhelyű Blink Films készített, és amelyet Magyarországon hamarosan a Viasat History csatorna mutat be, Adolf Hitler DNS-éről mutat be tudományos vizsgálati eredményeket. A modern genetikai elemzés új megvilágításba helyezi Hitler származását, biológiáját és mentális egészségét. A kutatás középpontjában egy ritka fizikai minta, egy vérfoltos textildarab áll, amelyet a második világháború végén, Hitler berlini bunkeréből származtatnak. A minta eredetét a Turi King professzor vezette genetikai szakértői csapat, valamint Dr. Alex J. Kay történész erősítette meg modern DNS-kinyerési és hitelesítési technikákkal. Ezt követően példátlan vizsgálat indult meg, hogy kiderüljön, mire utalhatnak a gének Hitler származásával és biológiai sajátosságaival kapcsolatban.
- A film először vizsgál és hitelesít Adolf Hitlerhez köthető DNS-mintát
- Nagy valószínűséggel Hitler a Kallmann-szindróma valamely formájában szenvedett
- Rendkívül magas poligén pontszámok autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra; közepesen magas pontszám ADHD-re utalnak
- A DNS-vizsgálat megcáfolja a gyakran ismételt mítoszt, miszerint Hitlernek zsidó felmenői lettek volna
A most világszerte címlapokra kerülő eredmények új perspektívát kínálnak Hitler felmenőire vonatkozóan is: a zsidó eredetre vonatkozó feltételezések nem igazolódtak, viszont azonosítottak Kallmann-szindrómához köthető genetikai markereket. (Ez a rendellenesség a szexuális fejlődést befolyásolja.) A vizsgálat továbbá kiemelkedően magas poligén pontszámokat mutatott több neurodivergens vonás esetében (olyan idegrendszeri sajátosságok, amelyek eltérnek az átlagtól).
King professzor a kutatás súlyáról és felelősségéről így nyilatkozott:
„Sokat vívódtam rajta. De egyszer valaki úgyis elvégzi majd ezt a vizsgálatot, és mi szerettük volna, ha ez rendkívül mértéktartó és szigorú tudományos módszerekkel történik. Ha pedig nem végezzük el, azzal valamiféle piedesztálra emelnénk őt.”
A tudományos vizsgálatok és a történelmi kontextus ötvözésével a két részes dokumentumfilm régóta vitatott kérdéseket érint Hitler hátterével kapcsolatban. A modern genetika most új módon segíthet megvilágítani az ismert neurológiai és viselkedési jellemzőket, például az ADHD-t vagy az autizmust.
Magas valószínűség: Hitler a Kallmann-szindróma egy formájában szenvedett
A tudósok egyik legfontosabb felfedezése a PROK2 gén egy deléciója („kiesése”) volt. Ez a gén a nemi szervek fejlődéséhez kapcsolódik. A benne található eltérések közismerten okoznak Kallmann-szindrómát és veleszületett kongenitális hipogonadotrop hipogonadizmust (CHH). Ezek jellemző tünetei a normálisnál alacsonyabb tesztoszteronszint, a rejtettheréjűség, illetve akár a mikropénisz. A DNS-elemzés első alkalommal szolgáltat genetikai bizonyítékot arra a történelmi dokumentumokra támaszkodó feltételezésre, hogy Hitler jobb oldali rejtettheréjűségben szenvedett.
Dr. Alex J. Kay így kommentálta az eredményeket: „Soha senki nem tudta igazán megmagyarázni, miért érezte Hitler egész életében kényelmetlenül magát a nők társaságában, vagy miért nem létesített feltehetően soha intim kapcsolatot nőkkel. Most, hogy tudjuk, hogy Kallmann-szindrómája volt, lehet, hogy megtaláltuk a választ.”
Rendkívül magas pontszámok autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra,
magas ADHD-pontszám
A további elemzések lehetővé tették Hitler poligén pontszámainak meghatározását idegrendszer-fejlődési és pszichiátriai zavarokra. Az autizmus, skizofrénia és bipoláris zavar tekintetében a felső 1%-ba tartozott. Emellett emelkedett ADHD-pontszámot is mutatott.
Bár ezek a pontszámok nem diagnosztikusak, inkább fokozott genetikai hajlamot jeleznek.
A dokumentumfilm olyan viselkedési mintákat is megvizsgál, amelyek összhangban állnak az autizmus bizonyos jellemzőivel, például a kényszeres személyiségvonásokkal vagy a részletekre való rendkívüli odafigyeléssel.
Simon Baron-Cohen professzor ugyanakkor hangsúlyozza:
„Nem redukálhatjuk Hitler viselkedését ezekre a diagnózisokra. Az autizmus fogyatékosság és különbözőség is. A fogyatékosság része a társas kapcsolatokkal és kommunikációval való küzdelem. A legtöbb autista ember nem tesz rossz dolgokat. Fontos elkerülnünk a túlzott leegyszerűsítést. Könnyű lenne azt mondani: vajon Hitler egész viselkedése autizmusra vezethető vissza? Ez téves lenne. A genetikai magyarázat leegyszerűsítő megközelítés lenne, miközben a gének a környezettel együtt hatnak.”
Hitler feltételezett származása
Régóta tartja magát a pletyka, hogy Hitler nagyanyja, Maria Schickelgruber egy időben egy zsidó házban dolgozott, és gyermekének apja a ház ura lett volna. Hitler életében maga is próbálta cáfolni ezt: közzétett egy hivatalos családfát, amelyben nem szerepelt zsidó felmenő. A találgatások azonban tovább éltek. A DNS-elemzés most egyértelműen cáfolja a mítoszt: Hitler férfiági rokonának Y-kromoszómás DNS-ével egyezést mutat. Ha lett volna zsidó felmenő a férfiágon, ilyen egyezés nem létezne.
(Forrás: Viasat World)