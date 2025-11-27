Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Olvasta?

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

Adolf Hitler

Hitler DNS-ének világszenzációt jelentő elemzése új megvilágításba helyezi a történelem egyik leginkább kutatott alakját

46 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A „Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata” című dokumentumfilm a történeti kutatást a legmodernebb genomikai tudománnyal ötvözi, és új megvilágításba helyezi, miként hatott egymásra biológia, környezet és ideológia a modern történelem egyik legtöbbet elemzett alakjának esetében. Spekulációktól mentesen, mértéktartóan és bizonyítékokra építve mutatja be, mit tudhatunk – és mit nem – a genetikai vizsgálatokból. Az első rész a DNS-hitelesítés kriminalisztikai folyamatát mutatja be, Hitler utolsó napjainak történelmi kontextusában. A második rész a genetikai eredményeket elemzi, és azok jelentőségét tárgyalja az emberi viselkedés és történelmi felelősség megértésében. A Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata című film két részben kerül adásba 2025. december 1-jén és 2-án 20:00 órakor, Magyarországon kizárólag a Viasat History csatornán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Adolf Hitlerskizofrénianáci NémetországDNS-analízisholokauszt

A Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata című nagyívű, két részes új dokumentumfilm, amelyet a londoni székhelyű Blink Films készített, és amelyet Magyarországon hamarosan a Viasat History csatorna mutat be, Adolf Hitler DNS-éről mutat be tudományos vizsgálati eredményeket. A modern genetikai elemzés új megvilágításba helyezi Hitler származását, biológiáját és mentális egészségét. A kutatás középpontjában egy ritka fizikai minta, egy vérfoltos textildarab áll, amelyet a második világháború végén, Hitler berlini bunkeréből származtatnak. A minta eredetét a Turi King professzor vezette genetikai szakértői csapat, valamint Dr. Alex J. Kay történész erősítette meg modern DNS-kinyerési és hitelesítési technikákkal. Ezt követően példátlan vizsgálat indult meg, hogy kiderüljön, mire utalhatnak a gének Hitler származásával és biológiai sajátosságaival kapcsolatban.

Hitler DNS-ének világszenzációt jelentő elemzése új megvilágításba helyezi a történelem egyik leginkább kutatott alakját.
Hitler DNS-ének világszenzációt jelentő elemzése új megvilágításba helyezi a történelem egyik leginkább kutatott alakját
Fotó: Viasat World

 

  • A film először vizsgál és hitelesít Adolf Hitlerhez köthető DNS-mintát
  • Nagy valószínűséggel Hitler a Kallmann-szindróma valamely formájában szenvedett
  • Rendkívül magas poligén pontszámok autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra; közepesen magas pontszám ADHD-re utalnak
  • A DNS-vizsgálat megcáfolja a gyakran ismételt mítoszt, miszerint Hitlernek zsidó felmenői lettek volna

 

A most világszerte címlapokra kerülő eredmények új perspektívát kínálnak Hitler felmenőire vonatkozóan is: a zsidó eredetre vonatkozó feltételezések nem igazolódtak, viszont azonosítottak Kallmann-szindrómához köthető genetikai markereket. (Ez a rendellenesség a szexuális fejlődést befolyásolja.) A vizsgálat továbbá kiemelkedően magas poligén pontszámokat mutatott több neurodivergens vonás esetében (olyan idegrendszeri sajátosságok, amelyek eltérnek az átlagtól).

 

King professzor a kutatás súlyáról és felelősségéről így nyilatkozott:

Sokat vívódtam rajta. De egyszer valaki úgyis elvégzi majd ezt a vizsgálatot, és mi szerettük volna, ha ez rendkívül mértéktartó és szigorú tudományos módszerekkel történik. Ha pedig nem végezzük el, azzal valamiféle piedesztálra emelnénk őt.”

A modern genetikai elemzés új megvilágításba helyezi Hitler származását, biológiáját és mentális egészségét
Fotó: Viasat World

A tudományos vizsgálatok és a történelmi kontextus ötvözésével a két részes dokumentumfilm régóta vitatott kérdéseket érint Hitler hátterével kapcsolatban. A modern genetika most új módon segíthet megvilágítani az ismert neurológiai és viselkedési jellemzőket, például az ADHD-t vagy az autizmust.
 

Magas valószínűség: Hitler a Kallmann-szindróma egy formájában szenvedett

A tudósok egyik legfontosabb felfedezése a PROK2 gén egy deléciója („kiesése”) volt. Ez a gén a nemi szervek fejlődéséhez kapcsolódik. A benne található eltérések közismerten okoznak Kallmann-szindrómát és veleszületett kongenitális hipogonadotrop hipogonadizmust (CHH). Ezek jellemző tünetei a normálisnál alacsonyabb tesztoszteronszint, a rejtettheréjűség, illetve akár a mikropénisz. A DNS-elemzés első alkalommal szolgáltat genetikai bizonyítékot arra a történelmi dokumentumokra támaszkodó feltételezésre, hogy Hitler jobb oldali rejtettheréjűségben szenvedett.

Dr. Alex J. Kay így kommentálta az eredményeket: „Soha senki nem tudta igazán megmagyarázni, miért érezte Hitler egész életében kényelmetlenül magát a nők társaságában, vagy miért nem létesített feltehetően soha intim kapcsolatot nőkkel. Most, hogy tudjuk, hogy Kallmann-szindrómája volt, lehet, hogy megtaláltuk a választ.”

 

Rendkívül magas pontszámok autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra, 

magas ADHD-pontszám

A további elemzések lehetővé tették Hitler poligén pontszámainak meghatározását idegrendszer-fejlődési és pszichiátriai zavarokra. Az autizmus, skizofrénia és bipoláris zavar tekintetében a felső 1%-ba tartozott. Emellett emelkedett ADHD-pontszámot is mutatott.

Bár ezek a pontszámok nem diagnosztikusak, inkább fokozott genetikai hajlamot jeleznek.

A dokumentumfilm olyan viselkedési mintákat is megvizsgál, amelyek összhangban állnak az autizmus bizonyos jellemzőivel, például a kényszeres személyiségvonásokkal vagy a részletekre való rendkívüli odafigyeléssel.

 

Simon Baron-Cohen professzor ugyanakkor hangsúlyozza:

Nem redukálhatjuk Hitler viselkedését ezekre a diagnózisokra. Az autizmus fogyatékosság és különbözőség is. A fogyatékosság része a társas kapcsolatokkal és kommunikációval való küzdelem. A legtöbb autista ember nem tesz rossz dolgokat. Fontos elkerülnünk a túlzott leegyszerűsítést. Könnyű lenne azt mondani: vajon Hitler egész viselkedése autizmusra vezethető vissza? Ez téves lenne. A genetikai magyarázat leegyszerűsítő megközelítés lenne, miközben a gének a környezettel együtt hatnak.”

A DNS-vizsgálat megcáfolja a gyakran ismételt mítoszt, miszerint Hitlernek zsidó felmenői lettek volna
Fotó: Viasat World

 

Hitler feltételezett származása

Régóta tartja magát a pletyka, hogy Hitler nagyanyja, Maria Schickelgruber egy időben egy zsidó házban dolgozott, és gyermekének apja a ház ura lett volna. Hitler életében maga is próbálta cáfolni ezt: közzétett egy hivatalos családfát, amelyben nem szerepelt zsidó felmenő. A találgatások azonban tovább éltek. A DNS-elemzés most egyértelműen cáfolja a mítoszt: Hitler férfiági rokonának Y-kromoszómás DNS-ével egyezést mutat. Ha lett volna zsidó felmenő a férfiágon, ilyen egyezés nem létezne.

(Forrás: Viasat World)
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!