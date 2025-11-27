A Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata című nagyívű, két részes új dokumentumfilm, amelyet a londoni székhelyű Blink Films készített, és amelyet Magyarországon hamarosan a Viasat History csatorna mutat be, Adolf Hitler DNS-éről mutat be tudományos vizsgálati eredményeket. A modern genetikai elemzés új megvilágításba helyezi Hitler származását, biológiáját és mentális egészségét. A kutatás középpontjában egy ritka fizikai minta, egy vérfoltos textildarab áll, amelyet a második világháború végén, Hitler berlini bunkeréből származtatnak. A minta eredetét a Turi King professzor vezette genetikai szakértői csapat, valamint Dr. Alex J. Kay történész erősítette meg modern DNS-kinyerési és hitelesítési technikákkal. Ezt követően példátlan vizsgálat indult meg, hogy kiderüljön, mire utalhatnak a gének Hitler származásával és biológiai sajátosságaival kapcsolatban.

Hitler DNS-ének világszenzációt jelentő elemzése új megvilágításba helyezi a történelem egyik leginkább kutatott alakját

Fotó: Viasat World

A film először vizsgál és hitelesít Adolf Hitlerhez köthető DNS-mintát

Nagy valószínűséggel Hitler a Kallmann-szindróma valamely formájában szenvedett

Rendkívül magas poligén pontszámok autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra; közepesen magas pontszám ADHD-re utalnak

A DNS-vizsgálat megcáfolja a gyakran ismételt mítoszt, miszerint Hitlernek zsidó felmenői lettek volna

A most világszerte címlapokra kerülő eredmények új perspektívát kínálnak Hitler felmenőire vonatkozóan is: a zsidó eredetre vonatkozó feltételezések nem igazolódtak, viszont azonosítottak Kallmann-szindrómához köthető genetikai markereket. (Ez a rendellenesség a szexuális fejlődést befolyásolja.) A vizsgálat továbbá kiemelkedően magas poligén pontszámokat mutatott több neurodivergens vonás esetében (olyan idegrendszeri sajátosságok, amelyek eltérnek az átlagtól).

King professzor a kutatás súlyáról és felelősségéről így nyilatkozott:

„Sokat vívódtam rajta. De egyszer valaki úgyis elvégzi majd ezt a vizsgálatot, és mi szerettük volna, ha ez rendkívül mértéktartó és szigorú tudományos módszerekkel történik. Ha pedig nem végezzük el, azzal valamiféle piedesztálra emelnénk őt.”