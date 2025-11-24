Évmilliók óta rejtély övezte – kiderült, mi csapódott a Földnek 4,5 milliárd éve

Az eredmények megerősítették a korábbi kutatásokat: nemcsak a vas, hanem a króm, a kalcium, a titán és a cirkónium izotópjai esetében sincs kimutatható különbség a Föld és a Hold között. Úgy tűnik, a két égitest nagyon hasonló „izotópos ujjlenyomattal” rendelkezik.

Az izotópok összeállnak: közös történet a Föld és a Hold mögött

Első látásra azt gondolhatnánk, hogy a teljes egyezés csak egy dolgot jelenthet: a Föld és a Hold ugyanabból az anyagból épül fel. A teljes kép azonban ennél bonyolultabb.

A számítógépes modellek szerint többféle ütközési forgatókönyv is ugyanilyen végeredményhez vezethet.

Lehetséges, hogy a Hold főként a Theia anyagából áll.

De az is elképzelhető, hogy inkább a fiatal Föld anyaga dominál,

vagy hogy a két égitest anyaga annyira összekeveredett, hogy ma már lehetetlen megkülönböztetni őket.

A kutatók ezért nem érték be azzal, hogy „egyezik az izotópos kép”. Úgy döntöttek, hogy a Föld–Hold rendszert egy olyan kirakósnak tekintik, amelyet visszafelé haladva próbálnak összeállítani.

Felvétel a Holdról.

Fotó: KOUTA KIRIYAMA / Yomiuri

A visszafelé kirakott kozmikus puzzle

A kutatók többféle lehetőséget is végigpróbáltak: megnézték, mekkora lehetett Theia, miből állhatott, és milyen állapotban lehetett a Föld az ütközés előtt. Minden változatnál azt figyelték, hogy a számítás végül kiadja-e a mai Föld–Hold rendszert, ugyanazokkal az izotóparányokkal. Nemcsak a vas izotópjait vizsgálták. A krómot, a molibdént és a cirkóniumot is elemezték, mert ezek mind más-más információt őriznek a bolygók fejlődéséről.

A Föld belső szerkezete már jóval a nagy ütközés előtt megváltozott. Kialakult a fémes mag, és ebbe süllyedtek le a vashoz és a molibdénhez hasonló elemek. A köpenyben ezekből alig maradt valami.

Ezért a köpenyben ma található vas egy része valószínűleg később, a Theiával együtt érkezett.

A cirkónium viszont a köpenyben marad, így végigkíséri a bolygó teljes történetét.

A Föld és a Hold cirkóniumizotópjainak egyezése ezért erős bizonyíték arra, hogy a két égitest múltja szorosan összekapcsolódik.

Meteoritok segítenek megtalálni Theia szülőhelyét

A kutatók nemcsak a Föld és a Hold adatait vizsgálták meg, hanem a meteoritokat is. Ezek a kőzetdarabok a Naprendszer különböző részeiből származnak, ezért jól mutatják, milyen lehetett az anyag egy-egy területen. Ezután matematikai modellekkel végigpróbálták a Föld és Theia összetételének sokféle lehetséges kombinációját. Kiderült, hogy ezek közül sok egyszerűen nem működik, mert nem adja vissza a Föld és a Hold ma ismert izotópos mintázatát.

A kutatók szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Föld és Theia is a Naprendszer belső részén alakult ki. Vagyis a két fiatal égitest nagy eséllyel egymás „szomszédságában” keringett, mielőtt összeütköztek.

A fiatal Föld anyagát a tudósok többnyire vissza tudják vezetni ismert meteoritcsoportokra. Ezek a meteoritok jó minták arra, milyen anyag volt elérhető a Naprendszer különböző részein. A Theia azonban különleges. Összetétele nem egyezik igazán egyetlen ismert meteoritfajtájéval sem. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a Theia anyagának egy része a Naphoz közelebbi térségben alakult ki, mint a Földé. A számításaik szerint ezért a legvalószínűbb, hogy Theia a Föld pályáján belül jött létre.