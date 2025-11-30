Hatalmas dobásra készül Amerika a Holdon

A Sydney-i Nemzetközi Aeronautikai Kongresszus szenzációja volt a közelmúltban a NASA megbízott igazgatójának előadása. Sean Duffy arról beszélt, hogy a NASA a tartós és fenntartható emberi jelenlétre fókuszál. „Tartósan ott leszünk a Holdon. És nem akárhogy, hanem egy falut fogunk létrehozni 2035-ig.” A kolónia létrehozását az Artemis II küldetés készíti elő, már jövő 2026 februárjában. 50 éve óta ez lesz az első Hold-misszió, igaz, a négy űrhajós nem landol majd az égitesten. Az Artemis II fő feladata ugyanis a Space Launch System (SLS) rakétájának tesztje, és hogy kipróbálják az Orion űrhajót. A 10 napos űrutazáson a személyzet 9200 kilométerrel túlrepül a Holdon, majd visszafordul.
A Hold meghódítása
Az Artemis-program 2022-ben indult, amikor az Orion ember nélküli űrhajó megkerülte a Holdat. Az Artemis II elrepül majd a Hold mellett 2026 elején, és 2027-ben megtörténik az emberes Holdra-szállás. Az Apollo-űrhajók kb. egy napot töltöttek az égitesten, az Artemis III asztronautái pedig egy egész hétig ott lesznek majd. Az állandó űrbázist a következő, a negyedik Artemis-küldetés űrhajósai építik majd fel 2028-ban a Hold Déli-sarkán. Amíg el nem készülnek a munkával, az ún. Artemis alaptáborban laknak majd, a leszálló egység lesz az otthonuk.
A NASA terveiben nagy jelentősége van a Lunar Gateway nevű űrállomásnak, amely a Hold körül kering majd.
Ez tulajdonképpen
- egy kommunikációs központ,
- kísérleti laboratórium
- és űrbéli szállás lesz az Artemis-program asztronautáinak.
Az űrbázist reaktor látja majd el árammal
Az amerikai űrfalut atomreaktor látja majd el energiával azokban az időszakokban, amikor árnyékban van a Déli-sark. Amikor a Nap fénye éri a bázist, a napelemek is szinte elegendő áramot termelnek majd.
A NASA augusztusban adta ki a felhívást a Fission Surface Power System (FSPS) energiaforrás megtervezésére. A teljesítménye 10 kW lesz, a súlya max. 15 tonna lehet. A reaktornak képesnek kell lennie emberi beavatkozás nélkül be- és kikapcsolnia önmagát, és a könnyű szállíthatóságáról is gondoskodnia kell a tervezőknek, hogy könnyen át lehessen helyezni egy másik holdbéli helyszínre.
A kiírás szerint az FSPS-nek 10 évig kell majd működnie. A tender nyertes tervezése a Mars-utazások elengedhetetlen eleme is lesz
Hogy fog kinézni az amerikai űrbázis?
NASA állandó kolóniája olyan épületekben lakik majd, amelyek alapanyaga a Holdon található. Az erre való felkészülésként a Nemzetközi Űrállomáson már végeztek olyan kísérleteket, amelyekkel a súlytalanságban történő cementkészítést gyakorolták. Ha sikerül kidolgozni a megfelelő technológiát, Hold talajából és a Déli-sarkon talált vízzel előállíthatnának cementet, az épületeket pedig a Holdra szállított 3D nyomtatókkal készíthetnék el.
A jelenlegi amerikai tervek szerint tehát a NASA bázisa fix építményekből áll majd. Az amerikai űrkutatási szervezet vezetője optimista a Holdbázissal kapcsolatban is.
Az Egyesült Államok meg fogja nyerni a második űrversenyt, Kínával szemben. Visszatérünk a Holdra, és ezúttal ott is maradunk.
Az európai űrbázis
A NASA európai megfelelője, az ESA ezzel szemben felfújható építményekből tervezi létrehozni a saját űr-kolóniáját. A Lunar Master Plan nevű program első szakaszában ezeket az elemeket elhelyeznék a Déli-sark egy kráterében. Angelus Alfatzis, a fejlesztőcsoport mérnöke szerint ezeket aztán befednék a Hold talajával.
Ez több méteres védőréteget jelent a kozmikus sugárzás ellen. A tény, hogy a modulokat a kráter belsejében, beásva helyeznénk, hozzájárulna a hőszigeteléshez is, sőt, a mikrometeoritoktól is védené a bent levőket.
A koncepciót egy brit cég fejlesztette tovább. A tervek szerint, amelyeket antropológusok, pszichológusok és asztronauták bevonásával fejlesztették ki, először egy 144 embert befogadó kolóniát alakíthatnának ki. A koncepció lényege, hogy itt már nem csak a munkára és az űrkutatásra gondoltak, hanem az asztronauták életminőségére is.
Ezt a földihez szeretnék közelíteni, ezért nem csak üvegházakat alakítanának ki a növénytermesztéshez, de a bázis berendezése is olyan lenne, mint a földi hoteleké. Az űrfaluban tervezik bár, étterem, sőt sportcsarnok kialakítását is.