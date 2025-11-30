Hatalmas dobásra készül Amerika a Holdon

A Sydney-i Nemzetközi Aeronautikai Kongresszus szenzációja volt a közelmúltban a NASA megbízott igazgatójának előadása. Sean Duffy arról beszélt, hogy a NASA a tartós és fenntartható emberi jelenlétre fókuszál. „Tartósan ott leszünk a Holdon. És nem akárhogy, hanem egy falut fogunk létrehozni 2035-ig.” A kolónia létrehozását az Artemis II küldetés készíti elő, már jövő 2026 februárjában. 50 éve óta ez lesz az első Hold-misszió, igaz, a négy űrhajós nem landol majd az égitesten. Az Artemis II fő feladata ugyanis a Space Launch System (SLS) rakétájának tesztje, és hogy kipróbálják az Orion űrhajót. A 10 napos űrutazáson a személyzet 9200 kilométerrel túlrepül a Holdon, majd visszafordul.

Az első időszakban az űrhajósok a leszállóegységet használják lakóhelyül a Holdon

Fotó: NASA

A Hold meghódítása

Az Artemis-program 2022-ben indult, amikor az Orion ember nélküli űrhajó megkerülte a Holdat. Az Artemis II elrepül majd a Hold mellett 2026 elején, és 2027-ben megtörténik az emberes Holdra-szállás. Az Apollo-űrhajók kb. egy napot töltöttek az égitesten, az Artemis III asztronautái pedig egy egész hétig ott lesznek majd. Az állandó űrbázist a következő, a negyedik Artemis-küldetés űrhajósai építik majd fel 2028-ban a Hold Déli-sarkán. Amíg el nem készülnek a munkával, az ún. Artemis alaptáborban laknak majd, a leszálló egység lesz az otthonuk.

A Lunar Gateway űrállomás a Hold körül kering majd

Fotó: NASA

A NASA terveiben nagy jelentősége van a Lunar Gateway nevű űrállomásnak, amely a Hold körül kering majd.

Ez tulajdonképpen

egy kommunikációs központ,

kísérleti laboratórium

és űrbéli szállás lesz az Artemis-program asztronautáinak.

Az űrbázist reaktor látja majd el árammal

Az amerikai űrfalut atomreaktor látja majd el energiával azokban az időszakokban, amikor árnyékban van a Déli-sark. Amikor a Nap fénye éri a bázist, a napelemek is szinte elegendő áramot termelnek majd.

A reaktor egyik fantáziarajza

Fotó: NASA

A NASA augusztusban adta ki a felhívást a Fission Surface Power System (FSPS) energiaforrás megtervezésére. A teljesítménye 10 kW lesz, a súlya max. 15 tonna lehet. A reaktornak képesnek kell lennie emberi beavatkozás nélkül be- és kikapcsolnia önmagát, és a könnyű szállíthatóságáról is gondoskodnia kell a tervezőknek, hogy könnyen át lehessen helyezni egy másik holdbéli helyszínre.