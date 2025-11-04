Mit együnk és igyunk influenzaoltás előtt és után?

A helyes étrend nemcsak az oltás hatékonyságát fokozza, hanem segít megelőzni a mellékhatásokat is. Az evés és ivás időzítése, valamint a fogyasztott ételek minősége egyaránt befolyásolja, hogyan reagál testünk az influenza elleni védekezésre. Következésképpen érdemes odafigyelni arra, mit fogyasztunk az oltás előtt és után.

Figyeljünk oda, mit eszünk és iszunk influenzaoltás előtt és után

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Influenzaoltás és étkezés

Az oltás előtti napokban különösen fontos, hogy szervezetünk optimális állapotban legyen.

Elsősorban hidratáljuk megfelelően magunkat, igyunk legalább 2-2,5 liter vizet naponta.

Ez segít az immunrendszer megfelelő működésében, valamint csökkenti az esetleges szédülés vagy rosszullét esélyét az injekció beadásakor.

Emellett fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket az oltás előtt.

A C-vitamin-tartalmú citrusfélék, a D-vitaminban gazdag halak és a probiotikumokat tartalmazó joghurtok mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Szakértők javaslata szerint kerüljük az alkoholt és a túlzott koffeinfogyasztást az oltás előtti 24 órában, mivel ezek dehidratálhatnak és gyengíthetik az immunválaszt.

Az oltás után: a regeneráció időszaka

Az influenzaoltás után szervezetünk elkezdi kiépíteni a védelmet a vírus ellen. Ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő táplálkozás.

Folytassuk a bőséges folyadékfogyasztást – a víz mellett gyógynövényteák is kiválóak lehetnek. A gyömbértea például természetes gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.

Ráadásul az oltás után érdemes antioxidánsokban gazdag ételeket fogyasztani. A bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek és a dió mind segítik a szervezet regenerálódását. Néhány szakértő azt is javasolja, hogy az oltást követő 24-48 órában kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, mivel ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, amikor a szervezet az immunválasz kiépítésére koncentrál.

Tanácsok az egész influenzaszezonra

Az influenza elleni védelem nem ér véget az oltással. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az egész szezon során fenntartott egészséges életmód alapvető fontosságú.