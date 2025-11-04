Hírlevél

Mit együnk és igyunk influenzaoltás előtt és után?

Az influenzaszezon közeledtével egyre többen keresik fel orvosukat az évente ajánlott védőoltásért. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy az oltás hatékonysága jelentősen növelhető a megfelelő táplálkozással. Szakértők szerint az immunrendszer támogatása kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy szervezetünk megfelelően reagáljon az influenza elleni vakcinára.
A helyes étrend nemcsak az oltás hatékonyságát fokozza, hanem segít megelőzni a mellékhatásokat is. Az evés és ivás időzítése, valamint a fogyasztott ételek minősége egyaránt befolyásolja, hogyan reagál testünk az influenza elleni védekezésre. Következésképpen érdemes odafigyelni arra, mit fogyasztunk az oltás előtt és után. 

influenza 02 October 2025, Saxony, Dresden: A doctor holds a pre-filled syringe with an influenza vaccine during a press event at Dresden University Hospital for the 2025 flu season. Photo: Sebastian Kahnert/dpa (Photo by Sebastian Kahnert / dpa Picture-Alliance via AFP)
Figyeljünk oda, mit eszünk és iszunk influenzaoltás előtt és után
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Influenzaoltás és étkezés

Az oltás előtti napokban különösen fontos, hogy szervezetünk optimális állapotban legyen. 

Elsősorban hidratáljuk megfelelően magunkat, igyunk legalább 2-2,5 liter vizet naponta. 

Ez segít az immunrendszer megfelelő működésében, valamint csökkenti az esetleges szédülés vagy rosszullét esélyét az injekció beadásakor.

Emellett fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket az oltás előtt. 

A C-vitamin-tartalmú citrusfélék, a D-vitaminban gazdag halak és a probiotikumokat tartalmazó joghurtok mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Szakértők javaslata szerint kerüljük az alkoholt és a túlzott koffeinfogyasztást az oltás előtti 24 órában, mivel ezek dehidratálhatnak és gyengíthetik az immunválaszt.

Az oltás után: a regeneráció időszaka

Az influenzaoltás után szervezetünk elkezdi kiépíteni a védelmet a vírus ellen. Ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő táplálkozás. 

Folytassuk a bőséges folyadékfogyasztást – a víz mellett gyógynövényteák is kiválóak lehetnek. A gyömbértea például természetes gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. 

Ráadásul az oltás után érdemes antioxidánsokban gazdag ételeket fogyasztani. A bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek és a dió mind segítik a szervezet regenerálódását. Néhány szakértő azt is javasolja, hogy az oltást követő 24-48 órában kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, mivel ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, amikor a szervezet az immunválasz kiépítésére koncentrál.

Tanácsok az egész influenzaszezonra

Az influenza elleni védelem nem ér véget az oltással. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az egész szezon során fenntartott egészséges életmód alapvető fontosságú. 

  • Mindenekelőtt tartsuk fenn a kiegyensúlyozott étrendet, amely gazdag friss gyümölcsökben, zöldségekben és teljes kiőrlésű gabonákban.
  • Ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról és a megfelelő alvásról sem. A napi 7-8 óra pihenés elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez.
  • Az evés és ivás mellett a stresszkezelés is kulcsfontosságú.
  • A meditáció vagy a jóga segíthet csökkenteni a feszültséget, amely gyengítheti immunrendszerünket.
  • Végül, de nem utolsósorban, tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat: mossunk gyakran kezet, és kerüljük a zsúfolt helyeket, amikor csak lehetséges.

 

