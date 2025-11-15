Robbanássorozat rázta meg Isztambult, közel 60-an meghaltak

A november 15-i és 20-i merényleteket egy török radikális szervezet, a Nagy Iszlám Keleti Harci Front vállalta magára. A későbbi nyomozás azonban megállapította, hogy az isztambuli terrortámadást valójában az Al-Kaida szervezte, török támogatással.

A 2003-as isztambuli terrortámadásban megrongálódott autó.

Fotó: CHRIS ISON / POOL

Isztambuli terrortámadás: az első hullám

2003. november 15-én, délelőtt fél 10 után két teherautóba rejtett pokolgép robbant Isztambulban. Az egyik jármű a Şişli kerületben álló Bet Izrael zsinagóga előtt, a másik a Beyoğlu városrészben található Neve Şalom közelében semmisült meg. A szombati istentisztelet miatt sokan tartózkodtak az épületekben, a Neve Şalomban pedig éppen bár micvót tartottak.

A robbanások hatalmas károkat okoztak. Autók semmisültek meg, üzletek és lakóházak rongálódtak meg, és sok járókelő is megsérült. A Neve Şalom megerősített falai miatt a belső tér nem dőlt össze, de a környék így is komoly sérüléseket szenvedett. A mentést az izraeli ZAKA-csapat segítette.

Ebben az első hullámban 28-an haltak meg, és mintegy 300-an sérültek meg.

Második hullám: a HSBC bank és a brit konzulátus célponttá válik

Öt nappal később újabb két teherautó robbant fel, ezúttal gazdasági és diplomáciai helyszíneken. A támadók a HSBC törökországi központját és a brit konzulátust vették célba. A HSBC előtt felrobbant járműben mintegy 700 kilogrammnyi robbanóanyag volt. A detonáció letépte az épület homlokzatát, és súlyosan megrongálta a környező területet.

Néhány perccel később a brit konzulátus előtt is bomba robbant. A kertet határoló kőfal az utcára dőlt, autókat temetett maga alá, és több történelmi épületben is károk keletkeztek. Az áldozatok között volt Roger Short brit főkonzul és Kerem Yılmazer török színész is.

A második hullámban 31 ember halt meg, és több mint 450-en megsérültek.

A belváros több pontját lezárták, a bombariadók miatt bevásárlóközpontokat is ki kellett üríteni. Szerencsére újabb támadás már nem történt.

A brit konzulátus épülete a támadás után.

Fotó: CHRIS ISON / POOL

Óriási károk és hosszú bírósági eljárás

A merényletek nemcsak emberéleteket követeltek, hanem Isztambul belvárosát is súlyosan érintették. Mindkét robbantáshullám több mint száz épületet érintett, köztük számos történelmi helyszín rongálódott meg. Az anyagi károk több tízmillió dollárra rúgtak.