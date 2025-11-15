Amerikai és orosz atom-tengeralattjáró ütközött egymással

A K-19 tengeralattjáró a szovjet 658-as projekt, vagyis a Hotel-osztály első egysége volt, és az elsők között hordozott nukleáris ballisztikus rakétákat a szovjet flotta kötelékében. Ezzel a Szovjetunió azt jelezte, hogy nem akar lemaradni az Egyesült Államok atom-tengeralattjáró fejlesztései mögött a hidegháborús fegyverkezési versenyben.

Fotó: FIRST LIGHT PRODUCTION / IMF / Collection ChristopheL via AFP

Az építés azonban sietve zajlott, és ez már a kezdetektől súlyos problémákat okozott: a munkálatok során balesetek és tüzek miatt több civil munkás és egy matróz életét vesztette. A K-19 hadrendbe állítása után sem lett szerencsésebb a helyzet: sorozatos műszaki problémák kísérték pályafutását, köztük a hírhedt 1961-es reaktorbaleset, amely halálos sugárdózisnak tette ki a legénység egy részét.

A peches hajót legénysége sokatmondóan „úszó Hirosimának” keresztelte el.

A K-19 tengeralattjáró balesete: végzetes találkozás a Barents-tenger mélyén

1969. november 15-én a K-19 a Barents-tengeren hajózott, amikor 07:13-kor 60 méteres mélységben összeütközött az amerikai USS Gato támadó tengeralattjáróval. A hidegháború feszültséggel teli éveiben a szovjet és amerikai tengeralattjárók gyakran követték, „vadászták” egymást, így a szűk távolságok és a korabeli műszaki korlátok miatt az ütközés veszélye reális kockázatnak számított.

Az ütközés az orr-részt érte, és komoly károkat okozott a K-19-ben: teljesen megsemmisült a hajó szonárrendszere, és súlyosan megrongálódtak az elülső torpedócsövek fedői. Ez nemcsak szerkezeti probléma volt, hanem harcászati szempontból is óriási gondokat okozott: a tengeralattjáró „szeme” és elsődleges támadó fegyverei sérültek meg. Mindez 60 méteres mélységben történt, ahol a legénységnek nagyon kevés ideje maradt a reagálásra.

Vészhelyzeti manőver: menekülés a felszínre

A K-19 legénysége vészhelyzeti eljárást alkalmazott: a fő ballaszttartályok sürgősségi levegőztetésével igyekeztek gyorsan a felszínre emelkedni.

Ez a manőver sikerült, így a tengeralattjáró elkerülte, hogy irányíthatatlanul a tengerfenékre süllyedjen.

Bár a szerkezeti károk jelentősek voltak, a hajótest nem szakadt fel, és nem történt olyan mértékű beázás, amely azonnali süllyedéshez vezetett volna. Ennek köszönhetően a K-19 saját erejéből, illetve kísérettel vissza tudott térni a kikötőbe, ahol megkezdték a javításokat.

A sérült szonárrendszert és torpedófedőket helyreállították, és a tengeralattjáró később visszatért a szovjet flotta aktív állományába.

Mi történt a USS Gato-val?

A másik szereplő, a USS Gato jóval szerencsésebb volt. Az amerikai támadó tengeralattjáró a beszámolók szerint csak kisebb sérüléseket szenvedett, és viszonylag sértetlenül folytatta a járőrözést.