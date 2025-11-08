Katasztrófával végződött a pilóták szórakozása, egy kisvárosra zuhantak

A Pinnacle Airlines 3701-es járata utasok nélkül szállt fel Little Rockból 2004. október 14-én, hogy Minneapolisba repüljön. Az utasszállító gép fedélzetén csak a 31 éves kapitány, Jesse Rhodes, és a 23 éves elsőtiszt, Peter Cesarz volt. A két fiatal pilóta úgy döntött, hogy megszínesíti az unalmas repülést, és mivel amúgy sincsenek utasok a fedélzeten, végre „csapathatják” a karcsú és gyors géppel.

A járatot a Pinnacle légitársaság üzemeltette, de a gép a Northwest regionális cégének festését viselte. Ez az utasszállító gép zuhant le 2004 októberében

Fotó: Michael Licko / Airliners.net

A légitársaságnál az számított menő pilótának, aki képes volt elérni a CRJ-200 maximális repülési magasságát, a 41 ezer lábat, amelyet Flight Level 410-nek, 410-es repülési szintnek neveznek a repülésben. Ez 12,500 méternek felel meg. Akik ilyen magasra tudtak emelkedni, az elit „410-es klub tagjai” lehettek, akikre felnéztek a többiek. Rhodes és Cesarz még nem voltak klubtagok, de szerettek volna bekerülni a menők közé.

Nagymenőt akartak játszani az utasszállító gép pilótái

Már a kéjutazás első szakasza is azt mutatta, hogy a pilóták szórakoznak: az elemelkedés után Rhodes kapitány hasra húzta a kormányt, és egészen addig meredeken emelte a gépet, amíg működésbe nem lépett a vészjelző kormányrázó berendezés. Ez arra figyelmezteti a személyzetet, hogy nemsokára elfogy a sebesség, és a gép átesik. Az ilyen manőverek csak a katonai vagy sportrepülésben megengedettek.

A két pilóta már a felszállásnál is szórakozott, és olyan meredeken emelték a gépet, amit csak a katonai vagy sportrepülésben szabad megtenni

Fotó: Wikimedia Commons

Később Cesarz vette át a CRJ irányítását. Ő még durvább, 2,3 G-s emelkedésbe vitte a gépet. Az adatrögzítő szerint volt olyan pillanat, amikor 3 ezer méter per perc sebességgel emelkedtek, ami a sokszorosa a megszokottnak utasszállító gépeknél. A baleseti vizsgálók szerint itt már minden a repülési és az üzemeltetési szabályok súlyos megsértését jelentette.

Rhodes ekkor engedélyt kért az irányítástól, hogy a bűvös 410-szintre, 41 ezer lábra emelkedhessenek. A két pilóta azonban nem azt állította be a robotpilótán, hogy a gép gyorsulva emelkedjen, hanem csak azt, hogy érje el a beállított magasságot. Emiatt a gép egyre lassabban repült.

Üdv a 410-es klubban!

A szakembereket megdöbbentette az a gyerekes viselkedés, amit a hangrögzítő felvételén hallottak: