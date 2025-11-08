Katasztrófával végződött a pilóták szórakozása, egy kisvárosra zuhantak

A Pinnacle Airlines 3701-es járata utasok nélkül szállt fel Little Rockból 2004. október 14-én, hogy Minneapolisba repüljön. Az utasszállító gép fedélzetén csak a 31 éves kapitány, Jesse Rhodes, és a 23 éves elsőtiszt, Peter Cesarz volt. A két fiatal pilóta úgy döntött, hogy megszínesíti az unalmas repülést, és mivel amúgy sincsenek utasok a fedélzeten, végre „csapathatják” a karcsú és gyors géppel.
A légitársaságnál az számított menő pilótának, aki képes volt elérni a CRJ-200 maximális repülési magasságát, a 41 ezer lábat, amelyet Flight Level 410-nek, 410-es repülési szintnek neveznek a repülésben. Ez 12,500 méternek felel meg. Akik ilyen magasra tudtak emelkedni, az elit „410-es klub tagjai” lehettek, akikre felnéztek a többiek. Rhodes és Cesarz még nem voltak klubtagok, de szerettek volna bekerülni a menők közé.
Nagymenőt akartak játszani az utasszállító gép pilótái
Már a kéjutazás első szakasza is azt mutatta, hogy a pilóták szórakoznak: az elemelkedés után Rhodes kapitány hasra húzta a kormányt, és egészen addig meredeken emelte a gépet, amíg működésbe nem lépett a vészjelző kormányrázó berendezés. Ez arra figyelmezteti a személyzetet, hogy nemsokára elfogy a sebesség, és a gép átesik. Az ilyen manőverek csak a katonai vagy sportrepülésben megengedettek.
Később Cesarz vette át a CRJ irányítását. Ő még durvább, 2,3 G-s emelkedésbe vitte a gépet. Az adatrögzítő szerint volt olyan pillanat, amikor 3 ezer méter per perc sebességgel emelkedtek, ami a sokszorosa a megszokottnak utasszállító gépeknél. A baleseti vizsgálók szerint itt már minden a repülési és az üzemeltetési szabályok súlyos megsértését jelentette.
Rhodes ekkor engedélyt kért az irányítástól, hogy a bűvös 410-szintre, 41 ezer lábra emelkedhessenek. A két pilóta azonban nem azt állította be a robotpilótán, hogy a gép gyorsulva emelkedjen, hanem csak azt, hogy érje el a beállított magasságot. Emiatt a gép egyre lassabban repült.
Üdv a 410-es klubban!
A szakembereket megdöbbentette az a gyerekes viselkedés, amit a hangrögzítő felvételén hallottak:
- Figyeld a rohadt paramétereket! Látod, amit én?
- K*rva jók vagyunk!
Pár perccel később Cesarz kimondta:
Megcsináltuk! Négy-egy-nulla! Óriási!
A gép sebessége a teljes gázzal működő hajtóművek ellenére is lecsökkent. A gép orra egyre meredekebb szögben állt felfelé, de a pilóták nem vették észre a veszélyt. Rhodes kikapcsolta a biztonsági övét, felállt, és hátrament üdítőért. Amikor visszatért, rápillantottak a műszerekre.
- Nem gyorsultunk semennyit?
- Egy sz*rt gyorsul ez.
- Nézd az orrát… túl nagy az állásszögünk. Nem tetszik nekem ez.
A pilóták figyelmét azonban elterelte a légi irányító, aki épp ekkor szólította meg őket.
- Flagship három-hét-nulla-egy, CRJ-200 a típusa?
- Megerősítem.
- Sosem láttam CRJ-t ilyen magasságon.
- Nincsenek utasaink. Gondoltuk, szórakozunk egy kicsit és feljövünk ide.
A hajtóművek ekkor már olyan régóta dolgoztak maximális tolóerővel, hogy az egyik turbina lapátjai megolvadtak.
A gép túlságosan lelassult, az orra egyre magasabbra mutatott, ezért működésbe lépett a kormányrázó berendezés, amely az átesés veszélyére figyelmeztette a pilótákat.
A zuhanás
Cesarz, ahelyett, hogy lefelé nyomta volna a gép orrát, maga felé húzta a kormányt. A CJR-200 szárnyai elveszítették a felhajtóerejüket, a gép átesett, és mint egy darab kő, a farokrészével lefelé elkezdett zuhanni. A szárnyai belengtek, a repülő ide-oda csapódott, és úgy zuhant, hogy az orra az ég felé nézett.
A túlterhelt hajtóművek a megfelelő levegőáramlás hiányában lassan teljesen leálltak. A fedélzeti hangfelvételen a különböző vészjelzések hangja hallatszott. Rhodes kapitány káromkodások közepette vette át a vezetést, miközben Cesarz elsőtiszt vészhelyzetet jelentett a rádión, de azt nem mondta meg az irányítónak, mi történt velük, és főleg azt nem, miért.
A kapitánynak sikerült megfelelő helyzetbe fordítania a gépet, lefelé nyomta az orrát a gyorsuláshoz, és úgy tűnt, a sokkoló másodpercek után úrrá lesz az átesésen. Ekkor azonban már annyira lassan pörögtek a turbinák, hogy a pilótafülke műszerei elsötétültek. Már csak a vészhelyzeti, tartalék műszerek működtek.
Mindkét hajtóművet elveszítettük.
Ez önmagában még nem jelentett volna katasztrófát, hiszen minden repülőgép képes a vitorlázásra, csak legyen hova leszállnia. A kapitány visszaadta a kormányt az elsőtisztnek, aki a hajtóművek újraindításához túl enyhe szögű siklással vezette a gépet. A sebesség nem nőtt meg annyira, hogy újra be lehessen indítani a két sugárhajtóművet. Ráadásul a személyzet hazudott az irányítónak, aki a vészhelyzet okáról kérdezte őket.
Az egyik hajtóművünk leállt, és átestünk. Most csökkentjük a magasságot az újraindításhoz.
Rhodes négyszer kísérelte meg az újraindítást, de egyik sem volt sikeres. Közben a gép már egyre alacsonyabban siklott. A pilóták keresték a megfelelő helyet a kényszerleszálláshoz, de az éjszakai sötétségben csak a városok fényeit látták.
A katasztrófa
Van itt valami út? Mondd meg az irányítónak, hogy kellene egy autópálya, egy autóút…
A CRJ-200 az esti sötétségben lakóházak felett suhant el. A két pilóta tehetetlen volt. A felvételen a kapitány szólalt meg utoljára. Ezek voltak az utolsó szavai:
A k*rva életbe, a házakra zuhanunk!
Pár másodperc múlva a baloldali szárny beleütközött egy fába. A gép a hátára fordult, becsapódott a talajba, lángolva átszáguldott hat lakóház kertjén, majd megállt egy utca túloldalán. A roncs a csodával határos módon egyetlen házat sem döntött le, és egyetlen autót sem talált el.
- A két pilóta szörnyethalt.
A pilóták felelőtlensége okozta a katasztrófát
Az NTSB, az amerikai Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei nem jutottak szóhoz, amikor meghallgatták a feketedoboz hangfelvételét. Azonnal kiderült, hogy a pilóták tudatos, szándékos szabályszegései vezettek a tragédiához.
A vizsgálat megállapította, hogy a pilóták halálát elsősorban a „menőzés” okozta. A vizsgálók kiszámolták, hogy ha a kapitány azonnal segítséget kér az irányítástól, és nem hazudik a helyzet súlyosságáról, a gép siklással hat (!) repülőteret is elérhetett volna.