Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

katasztrófa

Katasztrófával végződött a pilóták szórakozása, egy kisvárosra zuhantak

38 perce
Olvasási idő: 13 perc
2004-ben még a legtapasztaltabb baleseti vizsgálókat is megdöbbentette, amire rábukkantak az amerikai Pinnacle légitársaság 3701-es járatának tragédiája után. Kiderült, hogy a két pilóta minden létező repülési szabályt megszegett, amikor szándékosan túl magasra vezették az utasszállító gépüket. A CRJ-200 típusú gép lezuhant, és csak a csodával határos, hogy a pilóták nem okozták mások halálát is, amikor az irányíthatatlan gépük lakóházak közé csapódott.
A Pinnacle Airlines 3701-es járata utasok nélkül szállt fel Little Rockból 2004. október 14-én, hogy Minneapolisba repüljön. Az utasszállító gép fedélzetén csak a 31 éves kapitány, Jesse Rhodes, és a 23 éves elsőtiszt, Peter Cesarz volt. A két fiatal pilóta úgy döntött, hogy megszínesíti az unalmas repülést, és mivel amúgy sincsenek utasok a fedélzeten, végre „csapathatják” a karcsú és gyors géppel. 

A járatot a Pinnacle légitársaság üzemeltette, de a gép a Northwest regionális cégének festését viselte. Ez az utasszállító gép zuhant le 2004 októberében
A járatot a Pinnacle légitársaság üzemeltette, de a gép a Northwest regionális cégének festését viselte. Ez az utasszállító gép zuhant le 2004 októberében
Fotó: Michael Licko / Airliners.net

A légitársaságnál az számított menő pilótának, aki képes volt elérni a CRJ-200 maximális repülési magasságát, a 41 ezer lábat, amelyet Flight Level 410-nek, 410-es repülési szintnek neveznek a repülésben. Ez 12,500 méternek felel meg. Akik ilyen magasra tudtak emelkedni, az elit „410-es klub tagjai” lehettek, akikre felnéztek a többiek. Rhodes és Cesarz még nem voltak klubtagok, de szerettek volna bekerülni a menők közé. 

Nagymenőt akartak játszani az utasszállító gép pilótái

Már a kéjutazás első szakasza is azt mutatta, hogy a pilóták szórakoznak: az elemelkedés után Rhodes kapitány hasra húzta a kormányt, és egészen addig meredeken emelte a gépet, amíg működésbe nem lépett a vészjelző kormányrázó berendezés. Ez arra figyelmezteti a személyzetet, hogy nemsokára elfogy a sebesség, és a gép átesik. Az ilyen manőverek csak a katonai vagy sportrepülésben megengedettek. 

A két pilóta már a felszállásnál is szórakozott, és olyan meredeken emelték a gépet, amit csak a katonai vagy sportrepülésben szabad megtenni
Fotó: Wikimedia Commons

Később Cesarz vette át a CRJ irányítását. Ő még durvább, 2,3 G-s emelkedésbe vitte a gépet. Az adatrögzítő szerint volt olyan pillanat, amikor 3 ezer méter per perc sebességgel emelkedtek, ami a sokszorosa a megszokottnak utasszállító gépeknél. A baleseti vizsgálók szerint itt már minden a repülési és az üzemeltetési szabályok súlyos megsértését jelentette. 

Rhodes ekkor engedélyt kért az irányítástól, hogy a bűvös 410-szintre, 41 ezer lábra emelkedhessenek. A két pilóta azonban nem azt állította be a robotpilótán, hogy a gép gyorsulva emelkedjen, hanem csak azt, hogy érje el a beállított magasságot. Emiatt a gép egyre lassabban repült. 

Üdv a 410-es klubban! 

A szakembereket megdöbbentette az a gyerekes viselkedés, amit a hangrögzítő felvételén hallottak: 

- Figyeld a rohadt paramétereket! Látod, amit én?

- K*rva jók vagyunk!

A balesetet szenvedett CRJ-200 egy korábbi leszállásnál
Fotó: Bruce Leibowitz / Airliners.net

Pár perccel később Cesarz kimondta: 

Megcsináltuk! Négy-egy-nulla! Óriási!

A gép sebessége a teljes gázzal működő hajtóművek ellenére is lecsökkent. A gép orra egyre meredekebb szögben állt felfelé, de a pilóták nem vették észre a veszélyt. Rhodes kikapcsolta a biztonsági övét, felállt, és hátrament üdítőért. Amikor visszatért, rápillantottak a műszerekre. 

- Nem gyorsultunk semennyit?

- Egy sz*rt gyorsul ez.

- Nézd az orrát… túl nagy az állásszögünk. Nem tetszik nekem ez. 

A pilóták figyelmét azonban elterelte a légi irányító, aki épp ekkor szólította meg őket. 

- Flagship három-hét-nulla-egy, CRJ-200 a típusa? 

- Megerősítem. 

- Sosem láttam CRJ-t ilyen magasságon.

- Nincsenek utasaink. Gondoltuk, szórakozunk egy kicsit és feljövünk ide. 

A hajtóművek ekkor már olyan régóta dolgoztak maximális tolóerővel, hogy az egyik turbina lapátjai megolvadtak. 

A gép túlságosan lelassult, az orra egyre magasabbra mutatott, ezért működésbe lépett a kormányrázó berendezés, amely az átesés veszélyére figyelmeztette a pilótákat. 

A zuhanás

Cesarz, ahelyett, hogy lefelé nyomta volna a gép orrát, maga felé húzta a kormányt. A CJR-200 szárnyai elveszítették a felhajtóerejüket, a gép átesett, és mint egy darab kő, a farokrészével lefelé elkezdett zuhanni. A szárnyai belengtek, a repülő ide-oda csapódott, és úgy zuhant, hogy az orra az ég felé nézett. 

A túlterhelt hajtóművek a megfelelő levegőáramlás hiányában lassan teljesen leálltak. A fedélzeti hangfelvételen a különböző vészjelzések hangja hallatszott. Rhodes kapitány káromkodások közepette vette át a vezetést, miközben Cesarz elsőtiszt vészhelyzetet jelentett a rádión, de azt nem mondta meg az irányítónak, mi történt velük, és főleg azt nem, miért.

A kapitánynak sikerült megfelelő helyzetbe fordítania a gépet, lefelé nyomta az orrát a gyorsuláshoz, és úgy tűnt, a sokkoló másodpercek után úrrá lesz az átesésen. Ekkor azonban már annyira lassan pörögtek a turbinák, hogy a pilótafülke műszerei elsötétültek. Már csak a vészhelyzeti, tartalék műszerek működtek. 

Mindkét hajtóművet elveszítettük.

Ez önmagában még nem jelentett volna katasztrófát, hiszen minden repülőgép képes a vitorlázásra, csak legyen hova leszállnia. A kapitány visszaadta a kormányt az elsőtisztnek, aki a hajtóművek újraindításához túl enyhe szögű siklással vezette a gépet. A sebesség nem nőtt meg annyira, hogy újra be lehessen indítani a két sugárhajtóművet. Ráadásul a személyzet hazudott az irányítónak, aki a vészhelyzet okáról kérdezte őket. 

Szinte hihetetlen, hogy a lezuhant gép nem ütközött neki egy háznak vagy autónak 
Fotó: BAAA

Az egyik hajtóművünk leállt, és átestünk. Most csökkentjük a magasságot az újraindításhoz.

Rhodes négyszer kísérelte meg az újraindítást, de egyik sem volt sikeres. Közben a gép már egyre alacsonyabban siklott. A pilóták keresték a megfelelő helyet a kényszerleszálláshoz, de az éjszakai sötétségben csak a városok fényeit látták. 

A katasztrófa 

Mire tűzoltók odaértek, a roncs már kiégett. A két pilóta meghalt
Fotó: BAAA

Van itt valami út? Mondd meg az irányítónak, hogy kellene egy autópálya, egy autóút…

A CRJ-200 az esti sötétségben lakóházak felett suhant el. A két pilóta tehetetlen volt. A felvételen a kapitány szólalt meg utoljára. Ezek voltak az utolsó szavai: 

A k*rva életbe, a házakra zuhanunk! 

A kiégett roncs egy ház tornáca előtt néhány méterrel
Fotó: BAAA

Pár másodperc múlva a baloldali szárny beleütközött egy fába. A gép a hátára fordult, becsapódott a talajba, lángolva átszáguldott hat lakóház kertjén, majd megállt egy utca túloldalán. A roncs a csodával határos módon egyetlen házat sem döntött le, és egyetlen autót sem talált el. 

  • A két pilóta szörnyethalt. 

A pilóták felelőtlensége okozta a katasztrófát 

Az NTSB, az amerikai Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei nem jutottak szóhoz, amikor meghallgatták a feketedoboz hangfelvételét. Azonnal kiderült, hogy a pilóták tudatos, szándékos szabályszegései vezettek a tragédiához. 

A gép vitorlázva elérhetett volna hat repülőteret, ha a két pilóta nem próbálja eltitkolni, miért álltak le a hajtóművek
Fotó: Wikimedia Commons

A vizsgálat megállapította, hogy a pilóták halálát elsősorban a „menőzés” okozta. A vizsgálók kiszámolták, hogy ha a kapitány azonnal segítséget kér az irányítástól, és nem hazudik a helyzet súlyosságáról, a gép siklással hat (!) repülőteret is elérhetett volna. 

 

