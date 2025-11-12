Megdőlt egy gyakori tévhit a kávéról

A pitvarfibrilláció gyors és szabálytalan szívverést okoz. Kezeletlenül növeli a stroke és a szívelégtelenség kockázatát. A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatói 200 beteget vizsgáltak, akiknél ilyen szívritmuszavar alakult ki. A pácienseket két csoportra osztották. Az egyik csoport naponta egy csésze kávét vagy eszpresszót ivott fél éven át. A másik csoport teljesen lemondott a koffeinről. Az eredmények meglepőek voltak: a kávét fogyasztóknál 39 százalékkal ritkábban tért vissza a pitvarfibrilláció.

Nem kell félniük a kávétól azoknak sem, akik pitvarfibrillációban szenvednek

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Miért lehet hasznos a kávé?

A kutatók szerint a kávé több módon is védi a szívet.

A koffein serkentő hatású, ezért növelheti a fizikai aktivitást, ami önmagában is kedvező.

A kávé enyhén vízhajtó, ami segíthet a vérnyomás csökkentésében.

Emellett több összetevője gyulladáscsökkentő hatású lehet.

Az is előny, hogy aki kávét iszik, gyakran kevesebb cukros üdítőt fogyaszt.

„Meglepő és biztató” – mondják a kutatók

A tanulmány vezetője, Gregory Marcus szerint a kávé többféle úton támogathatja a szív egészségét. Christopher Wong, a kutatás első szerzője hozzátette:

Az eredmények ellentmondanak a korábbi orvosi tanácsoknak, hiszen a kávé eddig tiltólistán volt a szívritmuszavaros betegek körében. Most viszont úgy tűnik, nemcsak biztonságos, hanem akár védő hatású is lehet.

A British Heart Foundation adatai szerint az Egyesült Királyságban tíz év alatt 50 százalékkal nőtt a pitvarfibrillációval élők száma. Ma már mintegy 1,5 millió ember – vagyis minden 45. lakos – érintett. A kutatás eredményeit a rangos JAMA orvosi folyóirat közölte.

Azért nem árt óvatosnak lenni

A vizsgálat napi egy csésze kávé hatását elemezte. A túlzott koffeinbevitel továbbra sem ajánlott, főleg, ha valaki magas vérnyomással, alvászavarral vagy szorongással küzd. A pitvarfibrillációval élőknek érdemes orvosukkal egyeztetni, mennyi kávé számít számukra biztonságosnak.