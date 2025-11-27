Már napi egy csésze kávé csökkenti a betegség kockázatát

A kávé nem csupán koffein; polifenolokban és antioxidánsokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő és anyagcsere-javító hatásokat mutattak több vizsgálatban. Emellett a koffein az adenozinreceptorokon keresztül befolyásolhatja az elektromos jelátvitelt, ami elméletileg kedvező ritmusstabilizáló irányba is hatna egyes embereknél. Ezzel együtt a kávéra adott egyéni reakció továbbra is kulcstényező.

A kávé jelentősen csökkentheti a pitvarfibrilláció kockázatát

Mérsékelt kávézás, tudatos döntések

Gyakorlati szinten a hír nem a korlátlan kávézásra buzdít, hanem a mértékletességre. A mérsékelt fogyasztás – például napi 1 csésze – sokak számára biztonságos lehet, sőt, a mostani adatok alapján előnyös is. Ugyanakkor érdemes figyelni a saját szervezet jelzéseire: ha a kávé után szívdobogásérzés, szédülés vagy fokozott szorongás jelentkezik, célszerű csökkenteni az adagot vagy átmenetileg szüneteltetni.

Ráadásul nem minden kávé egyforma. Egy presszó jellemzően kevesebb koffeint tartalmaz, mint egy nagy filterkávé, mégis gyorsabban hat. A napi teljes koffeinbevitel számít: általános irányelvként legfeljebb 300–400 mg koffein tekinthető mérsékeltnek a legtöbb egészséges felnőtt számára. Pitvarfibrilláció esetén ugyanakkor személyre szabott orvosi tanács javasolt, és a „kevesebb több” elvével érdemes indulni.

Mit mondanak a szakértők?

Bár az említett 39%-os kockázatcsökkenés ígéretes, több okból is óvatos értelmezést igényel. Először is, az ilyen összefüggések gyakran megfigyeléses adatokból származnak, amelyekben a társbetegségek, az életmód és a gyógyszerszedés befolyásolhatják az eredményt. Másodszor, a pitvarfibrilláció hullámzó természetű, így a kiújulás valós idejű, objektív rögzítése kihívást jelent. Éppen ezért a megállapítások megerősítéséhez további, kontrollált vizsgálatok szükségesek.

Eközben egyre több kutató hangsúlyozza az egyéni különbségek szerepét. Gregory M. Marcus kardiológus – a pitvarfibrilláció nemzetközileg elismert kutatója – munkái rendre rámutatnak arra, hogy a kávé és más potenciális „triggerek” hatása személyenként változhat. Valakinél a koffein semleges vagy akár kedvező, máshol átmenetileg növelheti az ektópiás ütések számát vagy a tüneteket. Így a legjobb megközelítés a személyre szabott önmegfigyelés, lehetőleg hordható eszközökkel és orvosi egyeztetéssel.