Kiderült, mi a hatodik érzék – mi is rendelkezünk vele

A kéz mozgása enyhe légáramlatokat hoz létre, amelyek megváltoznak, amikor akadályokkal találkoznak – ezt az apró változást a bőr mechanoreceptorai és szőrtüszői felvehetik. A kutatók viselkedéses tesztekkel és fizikai modellezéssel igazolták: már néhány centiméteres közelségben is kimutatható jel keletkezik, amelyből az agy „térképet” alkothat. A tanulmány vezető szerzője, Zhengqi Chen szerint ez a hatodik érzék jellegű észlelés kiegészíti a klasszikus öt érzéket, miközben a tapintás határait tágítja.

A kéz képes „távérzékelésre”

Fotó: MINT IMAGES / Mint Images

Kézérzékelés

Továbbá, a jelenség hátterében többféle receptor dolgozik. A gyorsan adaptálódó mechanoreceptorok (például a Meissner- és Pacini-testek) érzékenyek a rezgésekre és a bőr finom deformációira, a szőrszálak tövénél lévő receptorok pedig a mikromozgásokra. Közben a hőreceptorok a levegő enyhe hőmérséklet-ingadozásait is közvetíthetik. Így a kéz mozgása során létrejövő aerodinamikai és termikus jelek összeadódnak.

Mindemellett a fizika sem mellékszereplő: a kéz által keltett légörvények visszaverődnek a tárgyakról, és különböző „aláírásokat” hagynak a bőrön. Ezt a jelet az agy integrálja, majd gyors következtetést von le a közelségről és az irányról. Nem csoda, hogy a jelenség felkeltette a robotika és a viselhető szenzorok fejlesztőinek érdeklődését: ha az emberi kéz képes rá, miért ne taníthatnánk meg ugyanezt gépeinknek?

Hatodik érzék az állatvilágban és az embernél

Nem mi vagyunk az egyetlen „különleges érzékekkel” rendelkező faj. A madarak például a Föld mágneses terének észlelésével tájékozódnak, így a hatodik érzék fogalma régen ismerős az ökológusok számára. Elisabetta Versace kognitív etológus munkái éppen azt hangsúlyozzák, mennyire sokrétűek az állati érzékelési rendszerek – és mennyit tanulhatunk belőlük az emberi észlelés finomhangolásáról.

Végül a mostani eredmények azt sugallják, hogy az emberi kéz sem pusztán fogószerv. Inkább egy komplex szenzorrendszer, amely látvány nélkül is képes információt gyűjteni a közeli világról. Ez a felismerés új alkalmazásokhoz vezethet: rehabilitációs tréningekhez, érintésmentes kezelőfelületekhez, sőt, a virtuális valóság valósághűbb haptikájához. Zhengqi Chen és kollégái ezzel egy lehetséges hidat rajzoltak a klasszikus tapintás és a hatodik érzék közé – és új kérdéseket nyitottak az emberi érzékelés valódi határairól.