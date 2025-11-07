Nem ugyanaz, csak hasonmás: mit tanít Tom Brady esete a házi kedvencek klónozásáról?

Miközben a címek csábítóan egyszerű választ sugallnak, a valóság árnyaltabb. A klónozás genetikai értelemben azonos genomot hoz létre, de ez nem garancia az „azonos” állatra. A viselkedés, a külső jegyek finomságai és az egészségi kockázatok mind erősen függenek környezeti és fejlődési tényezőktől. Így a celebhír jó apropó, hogy tisztázzuk, mire képes a technológia – és mire nem.

Fekete labrador kutya a klónjával (balra). A klónozás gyakorlatilag egypetéjű ikreket hoz létre

Fotó: MONNI MUST / Naturally Photography

Klónozás: miért nem lesz azonos a klónozott kutya?

Sokan a klónozást a tökéletes másolat ígéretével azonosítják. Ám a biológia mást mutat. Az embrió fejlődése közben a gének ki- és bekapcsolása (epigenetika), a méhen belüli környezet, a táplálás, a stressz és a szocializáció mind olyan tényezők, amelyek mélyen formálják a személyiséget és a testi jegyeket.

Ezért egy klónozott kutya gyakran hasonlít, de ritkán „ugyanaz”.

Erre a különbségre számos genetikus felhívta a figyelmet; köztük David Coltman, a Western University biológiaprofesszora is hangsúlyozta, hogy a genetikai azonosság nem egyenlő a viselkedés vagy a megjelenés tökéletes azonosságával. Még a bundamintázat és a szemszín árnyalatai is eltérhetnek, nem beszélve a temperamentumról. Ráadásul a klón anyai oldalról mitokondriális DNS-t a sejtmagjától megfosztott petesejtet adó donortól kap, ami apró, de valós különbségeket eredményezhet.

Drága mulatság a klónozás

A klónozás ma már piaci szolgáltatás. Egy kutya esetében a folyamat listaára gyakran 50 000 dollár körül mozog, ami a mintavétel, a sejtmagátültetés, az embrióátültetés és a vemhesség teljes folyamatát takarja. Elsőre ez „fix árnak” tűnhet, de a biológia ritkán működik egyetlen próbaként: több embrió, több beültetés és több donor, illetve dajkaállat is kellhet.

E ponton kerül elő az állatjóllét kérdése. Penny Hawkins és más állatvédelmi szakértők rendszeresen figyelmeztetnek a klónozás rejtett terheire: a hormonkezelésekre, a többszöri beavatkozásokra, a császármetszésekre és a sikertelen próbálkozások állati árnyoldalára. A gazdinak tehát nemcsak a pénzügyi, hanem a morális költséggel is számolnia kell, amikor házi kedvenc klónozásán gondolkodik.