Sokan legyintenek rá, pedig súlyos bajt jelez — ekkor érdemes a köhögéssel orvoshoz menni

A szakemberek szerint a köhögés nem mindig jelent feltétlen nagy veszélyt, de vannak olyan esetek, amikor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A három hétnél tovább tartó köhögés már figyelmeztető jel, különösen akkor, ha nem társul más felső légúti panasszal, például lázzal, orrfolyással vagy torokfájással.

Amennyiben a köhögés három hétnél is hosszabb ideig tart, érdemes orvoshoz fordulni.

Fotó: FREDERIC CIROU / AltoPress

Meddig ártalmatlan a köhögés?

A megszokott felső légúti fertőzések általában egy-két hét alatt lezajlanak. Ilyenkor lehet láz, rekedt hang, fáradtság, vörös szem, duzzadt nyirokcsomó vagy akár hangulatingadozás is. Ha viszont a köhögés ezen túl is megmarad, már érdemes súlyosabb problémára gyanakodni.

Dr. Bryan Cochran családorvos szerint a megmagyarázhatatlan köhögés okai nagyon különbözőek lehetnek. Előfordulhat, hogy csak egy gyógyszer mellékhatása okozza, de akár súlyosabb betegség, sőt daganat is megbújhat a háttérben.

Mikor beszélünk elhúzódó vagy krónikus köhögésről?

Az orvosok két csoportba sorolják a tartós köhögést:

Elhúzódó köhögés: 3–8 hétig tart. Gyakran egy ki nem hevert fertőzés vagy egy alapbetegség, például asztma vagy tüdőbetegség miatt marad meg.

Krónikus köhögés: 8 hétnél tovább tart. Oka többek között lehet asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), vagy éppen reflux. A világ népességének akár 18%-át érintheti.

Nem mindig a köhögés hangja dönt

Sokan hiszik, hogy a köhögés „hangja” alapján meg lehet mondani, mennyire súlyos a helyzet. Dr. Cochran szerint azonban ez tévhit. A vérköpés vagy a szokatlan hang sem feltétlenül árulja el, mi a valódi ok. Sőt, sokszor az elsőre ártalmatlannak tűnő száraz köhögések mögött rejlenek a legsúlyosabb betegségek.

Éppen ezért mindig szükség van alapos kivizsgálásra!

Mit tegyünk, ha csak a köhögés jelentkezik?

Ha valakinél tartós köhögés alakul ki, de nincsenek más tünetei, az első lépés az orvosi vizsgálat. A szakember áttekinti a páciens kórelőzményét, és szükség esetén labort vagy képalkotó vizsgálatot rendelhet el. Előfordulhat, hogy egy gyógyszer elhagyása is megoldást jelenthet.

Miért nem használnak a köhögés elleni gyógyszerek?

Dr. Cochran szerint a legtöbb köhögés elleni készítmény nem túl hatékony. Valójában az számít, hogy sikerül-e azonosítani és kezelni a kiváltó okot. Ha például a reflux okozza a köhögést, sokat segíthet a lassabb étkezés, a megemelt fekhely, a dohányzás elhagyása és a megfelelő gyógyszer.