Ez a gyógyszer lehet a következő nagy dobás a szívbetegségek ellen

Az elmúlt évtizedek sztárjai a statinok voltak, amelyek milliók életét tették biztonságosabbá. Ugyanakkor sokaknál a maximálisan tolerált statinadag mellett is magas marad az LDL, mások pedig nem tudják szedni a mellékhatások miatt. Ezért érthető, hogy minden új, hatékony és könnyen alkalmazható koleszterincsökkentő nagy figyelmet kap.

A koleszterin lerakódása az érfalban ateroszklerózist okoz

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Új, forradalmi koleszterincsökkentő

A PCSK9 inhibitorok célpontja a PCSK9 nevű fehérje, amely lebontja a máj LDL-receptorait. Ha ezt a fehérjét gátoljuk, több receptor marad „munkában”, és a vérből gyorsabban tűnik el az LDL. Eddig ezt az útvonalat főként injekciós készítményekkel (például kéthetente vagy havonta adott antitestekkel, illetve kéthavonta adott siRNS-szel) célozták.

Az enlicitid újat ígér: egy szájon át szedhető, napi tablettás megoldást ugyanarra a biológiai célpontra.

A korai klinikai vizsgálatok szerint az enlicitid érdemben csökkenti az LDL-koleszterin szintjét, ráadásul statinok mellett is további csökkenést hozhat.

Mindez azért izgalmas, mert a hatásmechanizmus ereje párosulhat a tablettás szedés kényelmével és jobb terápiahűséggel.

Eddigi eredmények

Az első adatok alapján az enlicitid jól tolerálható, és gyorsan, már néhány hét alatt képes mérhető LDL-koleszterin-csökkentést elérni. Bár a hosszú távú kimenetelvizsgálatok még zajlanak, a biokémiai marker (LDL) változása ígéretes irányt jelez. Emellett a szájon át szedhető forma csökkentheti az injekcióktól való ódzkodást, és megkönnyítheti a mindennapi rutint.

Klinikai szempontból a legnagyobb nyertesek közé tartozhatnak a statinintoleráns betegek, a familiáris hiperkoleszterinémiában szenvedők és azok, akiknél a maximális statinterápia mellett is fennmarad a magas LDL.

Az enlicitid potenciálisan ebben a résben kínál új alternatívát, és segíthet elérni az egyre szigorúbb célértékeket a nagyon magas kockázatú csoportokban.

Hova illeszkedik az enlicitid a terápiás palettán?

Az LDL-csökkentés nem „egy gyógyszer mindenkinek” történet. A jelenlegi gyakorlat statinnal indul, majd szükség szerint ezetimibbel egészül ki, és csak ezután jönnek szóba a PCSK9 inhibitorok. Az enlicitid – ha a további vizsgálatok is megerősítik – ebbe a lépcsős stratégiába illeszkedhet be, tablettás opcióként ott, ahol korábban kizárólag injekciók voltak elérhetők.