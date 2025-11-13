Világszerte évente közel 20 millió ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek, köztük koszorúér-betegség miatt. A genetika és az életmód mellett egyre több kutatás mutatja, hogy a bélben élő baktériumok is fontos szerepet játszanak a szív egészségében. A szöuli kutatók most részletesen megvizsgálták, mely mikrobák és milyen folyamatok kapcsolhatók ehhez a betegséghez. Az eredmények az mSystems című szakfolyóiratban jelentek meg.

A bélbaktériumok és a koszorúér-betegség kapcsolata- mi történt a laborban?

A csapat 14 beteg és 28 egészséges ember székletmintáját elemezte. A mintákban lévő összes DNS-t megvizsgálták, így pontos képet kaptak arról, milyen baktériumfajok vannak jelen és hogyan működnek.

A kutatók összesen 15 olyan mikrobát azonosítottak, amelyek összefüggésbe hozhatók a koszorúér-betegséggel.

Több anyagcsere-folyamat is eltért a megszokottól, főként azok, amelyek gyulladással és anyagcserezavarral kapcsolatosak.

Amikor a jó baktérium rossz útra tér

A kutatás meglepő eredményeket hozott. Kiderült, hogy a bélben élő „barátságos” baktériumok sem mindig viselkednek jól. A szakemberek szerint az Akkermansia muciniphila és a Faecalibacterium prausnitzii nevű fajok egészséges szervezetben hasznosak, de betegség esetén akár káros szerepet is betölthetnek. Ugyanez igaz a Lachnospiraceae családra is: egyes tagjai eltűnnek a betegek bélflórájából, míg mások éppen elszaporodnak. A tudósok most azt próbálják kideríteni, mely törzsek segítenek, és melyek ártanak a koszorúér-betegség során.

Gyulladásos eltolódás a bélben

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a bélben zajló folyamatok a gyulladás irányába tolódnak el.

Megfogyatkoznak azok a fajok, amelyek rövid szénláncú zsírsavakat termelnek; ezek normál esetben védik a bélnyálkahártyát és támogatják a keringést.

Ezzel párhuzamosan túlműködik a karbamidciklus, ami fokozott anyagcsere-terhelést okoz.

E változások hozzájárulhatnak a koszorúér-betegség súlyosbodásához, és növelhetik a szívinfarktus kockázatát.

A jövő: személyre szabott megelőzés

A kutatók következő célja, hogy a bélbaktériumokra vonatkozó adatokat összekapcsolják a genetikai és anyagcsere-információkkal. Így pontosabban megérthető, hogyan alakul ki a koszorúér-betegség, és miként lehetne hatékonyan megelőzni. A jövőben a székletalapú szűrés és a célzott étrendváltoztatás is szerepet kaphat a prevencióban. A hasznos baktériumok támogatása, a káros folyamatok visszafogása új utakat nyithat a szív védelmében.