Lopakodva terjed egy veszélyes betegség, hirtelen megugrott az esetszám

Egy átfogó globális vizsgálat szerint 2023-ban közel 788 millió ember élt krónikus vesebetegséggel. A kutatók azt találták, hogy a betegek száma több mint kétszeresére nőtt 1990 óta. A probléma azért számít csendes járványnak, mert a korai stádium sokáig nem okoz feltűnő tüneteket. A vesék csak lassan veszítik el szűrőképességüket, és sokan a betegség legsúlyosabb fáziásban kerülnek orvoshoz.

Megugrott a krónikus vesebetegséggel élők száma.

Fotó: OpenAI DALL-E

A betegség ma már a világ tíz vezető halálokának egyike. 2023-ban 1,5 millió ember halt meg miatta - írja a SciTech Daily.

A krónikus vesebetegség gyakoribb, mint gondolták

A kutatás szerint a felnőttek mintegy 14 százaléka érintett. A veseműködés romlása nemcsak önmagában veszélyes, hanem a szívbetegségek egyik fontos kockázati tényezője is. A beszűkült veseműködés a globális szív- és érrendszeri halálozás közel 12 százalékát okozza.

A vizsgálat több mint 2200 tudományos közlemény és 133 ország egészségügyi adatai alapján készült. A krónikus vesebetegség emellett rontja az életminőséget és hosszú távú rokkantságot okozhat.

A kockázati tényezők jól ismertek

A krónikus vesebetegség fő rizikófaktorai:

magas vércukorszint,

magas vérnyomás,

magas testtömegindex.

Ezek nem azonnal, hanem lassan, gyakran hosszú évek alatt károsítják a vesét. A szakértők szerint a betegek nagy része még a korai szakaszban van, amit időben el lehetne csípni egyszerű labor- és vizeletvizsgálattal.

Jelentős különbségek a kezelés elérhetőségében

A világ szegényebb régióiban – például Szubszaharai Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában – sok beteg nem jut hozzá az életmentő dialízishez vagy veseátültetéshez. Ennek oka az ellátás korlátozott elérhetősége és magas költsége.

A kutatók szerint a krónikus vesebetegség jelenleg aluldiagnosztizált és alulkezelt.

A rendszeres szűrés sok esetet időben felfedhetne, és megelőzhetné a súlyos állapotromlást.

Új gyógyszerek lassíthatják a krónikus vesebetegség súlyosbodását

Az elmúlt években több olyan készítmény is megjelent, amely képes lassítani a betegség előrehaladását. Ezek csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát is. A szakértők szerint azonban idő kell, amíg ezek eredményei a globális adatokban is megjelennek.