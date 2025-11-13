Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

Lopakodva terjed egy veszélyes betegség, hirtelen megugrott az esetszám

Világszerte egyre több embert érint a krónikus vesebetegség. A szakértők szerint egy valódi, „csendes járványról” beszélhetünk, amely sokszor tünet nélkül rombolja a veséket, és már a tíz vezető halálok között szerepel. Csak 2023-ban 1,5 millió ember halt meg a krónikus vesebetegség miatt.
Egy átfogó globális vizsgálat szerint 2023-ban közel 788 millió ember élt krónikus vesebetegséggel. A kutatók azt találták, hogy a betegek száma több mint kétszeresére nőtt 1990 óta. A probléma azért számít csendes járványnak, mert a korai stádium sokáig nem okoz feltűnő tüneteket. A vesék csak lassan veszítik el szűrőképességüket, és sokan a betegség legsúlyosabb fáziásban kerülnek orvoshoz.

Megugrott a krónikus vesebetegséggel élők száma.
Fotó: OpenAI DALL-E

A betegség ma már a világ tíz vezető halálokának egyike. 2023-ban 1,5 millió ember halt meg miatta - írja a SciTech Daily.

A krónikus vesebetegség gyakoribb, mint gondolták

A kutatás szerint a felnőttek mintegy 14 százaléka érintett. A veseműködés romlása nemcsak önmagában veszélyes, hanem a szívbetegségek egyik fontos kockázati tényezője is. A beszűkült veseműködés a globális szív- és érrendszeri halálozás közel 12 százalékát okozza.

A vizsgálat több mint 2200 tudományos közlemény és 133 ország egészségügyi adatai alapján készült. A krónikus vesebetegség emellett rontja az életminőséget és hosszú távú rokkantságot okozhat.

A kockázati tényezők jól ismertek

A krónikus vesebetegség fő rizikófaktorai:

  • magas vércukorszint,
  • magas vérnyomás,
  • magas testtömegindex.

Ezek nem azonnal, hanem lassan, gyakran hosszú évek alatt károsítják a vesét. A szakértők szerint a betegek nagy része még a korai szakaszban van, amit időben el lehetne csípni egyszerű labor- és vizeletvizsgálattal.

Jelentős különbségek a kezelés elérhetőségében

A világ szegényebb régióiban – például Szubszaharai Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában – sok beteg nem jut hozzá az életmentő dialízishez vagy veseátültetéshez. Ennek oka az ellátás korlátozott elérhetősége és magas költsége.

A kutatók szerint a krónikus vesebetegség jelenleg aluldiagnosztizált és alulkezelt. 

A rendszeres szűrés sok esetet időben felfedhetne, és megelőzhetné a súlyos állapotromlást.

Új gyógyszerek lassíthatják a krónikus vesebetegség súlyosbodását

Az elmúlt években több olyan készítmény is megjelent, amely képes lassítani a betegség előrehaladását. Ezek csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát is. A szakértők szerint azonban idő kell, amíg ezek eredményei a globális adatokban is megjelennek.

A kutatás arra is figyelmeztet, hogy a valós esetszám valószínűleg magasabb, mert sok országban nincs rendszeres szűrés.

Hogyan ismerhető fel a krónikus vesebetegség?

A betegség felismerése nehéz, mivel a vesefájdalmat sokan egyszerű hátfájásnak vélik.

A tipikus tünetek közé tartozik a vizesedés, a magas vérnyomás, de előrehaladott állapotban

  • étvágytalanság, 
  • fogyás,
  • légszomj 
  • és szürkés bőrszín is jelentkezhet.

Különösen figyelniük kell azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve:

  • cukorbetegek,
  • tartósan magas vérnyomással élők,
  • autoimmun betegséggel küzdők (pl. vaszkulitisz, kollagenózis),
  • rendszeres fájdalomcsillapító-szedők,
  • illetve öröklött vesebetegségben szenvedők, például cisztás vesék esetén.

 

