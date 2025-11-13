Lopakodva terjed egy veszélyes betegség, hirtelen megugrott az esetszám

Egy átfogó globális vizsgálat szerint 2023-ban közel 788 millió ember élt krónikus vesebetegséggel. A kutatók azt találták, hogy a betegek száma több mint kétszeresére nőtt 1990 óta. A probléma azért számít csendes járványnak, mert a korai stádium sokáig nem okoz feltűnő tüneteket. A vesék csak lassan veszítik el szűrőképességüket, és sokan a betegség legsúlyosabb fáziásban kerülnek orvoshoz.
A betegség ma már a világ tíz vezető halálokának egyike. 2023-ban 1,5 millió ember halt meg miatta - írja a SciTech Daily.
A krónikus vesebetegség gyakoribb, mint gondolták
A kutatás szerint a felnőttek mintegy 14 százaléka érintett. A veseműködés romlása nemcsak önmagában veszélyes, hanem a szívbetegségek egyik fontos kockázati tényezője is. A beszűkült veseműködés a globális szív- és érrendszeri halálozás közel 12 százalékát okozza.
A vizsgálat több mint 2200 tudományos közlemény és 133 ország egészségügyi adatai alapján készült. A krónikus vesebetegség emellett rontja az életminőséget és hosszú távú rokkantságot okozhat.
A kockázati tényezők jól ismertek
A krónikus vesebetegség fő rizikófaktorai:
- magas vércukorszint,
- magas vérnyomás,
- magas testtömegindex.
Ezek nem azonnal, hanem lassan, gyakran hosszú évek alatt károsítják a vesét. A szakértők szerint a betegek nagy része még a korai szakaszban van, amit időben el lehetne csípni egyszerű labor- és vizeletvizsgálattal.
Jelentős különbségek a kezelés elérhetőségében
A világ szegényebb régióiban – például Szubszaharai Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában – sok beteg nem jut hozzá az életmentő dialízishez vagy veseátültetéshez. Ennek oka az ellátás korlátozott elérhetősége és magas költsége.
A kutatók szerint a krónikus vesebetegség jelenleg aluldiagnosztizált és alulkezelt.
A rendszeres szűrés sok esetet időben felfedhetne, és megelőzhetné a súlyos állapotromlást.
Új gyógyszerek lassíthatják a krónikus vesebetegség súlyosbodását
Az elmúlt években több olyan készítmény is megjelent, amely képes lassítani a betegség előrehaladását. Ezek csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát is. A szakértők szerint azonban idő kell, amíg ezek eredményei a globális adatokban is megjelennek.
A kutatás arra is figyelmeztet, hogy a valós esetszám valószínűleg magasabb, mert sok országban nincs rendszeres szűrés.
Hogyan ismerhető fel a krónikus vesebetegség?
A betegség felismerése nehéz, mivel a vesefájdalmat sokan egyszerű hátfájásnak vélik.
A tipikus tünetek közé tartozik a vizesedés, a magas vérnyomás, de előrehaladott állapotban
Különösen figyelniük kell azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve: