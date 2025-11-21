Döbbenetes: kutyák is lehetnek autisták

Bár az „autista” szó (autista kutya) vitatott az állatviselkedésben, a jelenség létezését – vagyis az eltérő idegrendszeri működésből fakadó sajátosságokat – egyre több szakmai megfigyelés támasztja alá. Jacqueline Boyd, a Nottingham Trent University kutyaviselkedés-szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a diagnóziscímkék helyett a mindennapi működést érdemes vizsgálni. Más szóval: mitől lesz komfortosabb a kutyák élete? Hogyan csökkentjük a stresszt és növeljük a kiszámíthatóságot? Ez a szemlélet segít, hogy ne címkézzünk, hanem célzottan támogassunk.

Kutyáknál is előfordulhatnak viselkedészavarok

Fotó: ZOOM PET PHOTOGRAPHY / Connect Images

Jelek, amelyekre érdemes figyelni a kutyáknál

Először is, gyakori a szenzoros érzékenység. Egyes kutyák összerezzennek ajtócsapódásra, kerülik az érintést, vagy elbújnak, ha túl sok inger éri őket. Emellett megjelenhetnek repetitív minták: farokkergetés, pörgés, árnyék- vagy fényfolt-vadászat, merev ragaszkodás a rutinokhoz. Ezek a jelek nem „rosszaságot”, hanem megküzdési mechanizmust tükrözhetnek, különösen túlterheltség idején.

Másodszor, az ADHD-hoz (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarhoz) hasonló vonások is felbukkanhatnak:

túlzott pörgés,

impulzivitás,

rövid figyelmi ablak és a

feladatok közti gyors váltogatás.

Ugyanakkor mindig érdemes kizárni orvosi okokat (fájdalom, bőrprobléma, hallásgond), mert hasonló tüneteket válthatnak ki. Végül a társas helyzetek is nehezek lehetnek: egy neurodivergens kutya nehezebben olvassa mások jelzéseit, könnyebben túlterhelődik zajos kutyafuttatókban, ami elkerülő vagy reaktív viselkedéshez vezethet.

Mi állhat a háttérben?

Az eltérő viselkedés soktényezős. A genetikai sajátosságok, a korai életszakasz tapasztalatai, a környezeti ingerek mennyisége és minősége, sőt a gazdi életmódja is szerepet játszhat. Például az alváshiány, a kaotikus napirend és a túl sok, kontrollálatlan inger rendszeresen „felhúzhatja” a kutya idegrendszerét. Ezzel szemben egy következetes rutin, elegendő pihenő és célzott mentális munka stabilizálhatja a működést.

A szakirodalom – beleértve a Nottingham Trent University köré szerveződő szakmai diskurzust is – egyre óvatosabban használja az „autista” címkét, és inkább leíróan beszél a profilokról.

Így könnyebbé válik különbséget tenni az autista-szerű és az ADHD-szerű mintázatok között. Míg az előbbinél gyakori a szenzoros túlérzékenység és a repetitív rutinok iránti ragaszkodás, addig az ADHD-nál a hiperaktivitás, az impulzivitás és a fókusz fenntartásának nehézsége hangsúlyosabb. Természetesen a valóságban ezek a minták keveredhetnek is.