Nem várt negatív hatással jár a légszennyezettség csökkentése

Az elmúlt években – különösen a szállítmányozásban bevezetett kénkibocsátás-csökkentések után – a műholdak kevesebb, halványabb „hajónyomot” látnak a felhőkben. Ez nem véletlen: az aeroszolok mérséklődése, a légszennyezettség csökkenése láthatatlan kapcsolóként gyengíti a felhők fényvisszaverő képességét, és ezzel növeli a hőelnyelést. A klímaváltozás gyorsulásának egy része éppen ebből az optikai változásból fakadhat.

A légszennyezettség csökkentése csökkenti a felhők fényvisszaverő képességét

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A légszennyezettség és a felhők

A felhők fizikája érzékeny az emberi tevékenységre. Sok aeroszol esetén sok apró csepp keletkezik, és a felhők világosabbak lesznek. Kevesebb részecske mellett viszont kevesebb, nagyobb csepp alakul ki, ezért a felhők sötétebbnek tűnnek az űrből, és kevesebb napfényt vernek vissza. Ez a finom optikai különbség globális sugárzási mérlegünkben nagy tétel: a kisebb visszaverődés extra melegítő hatást jelent.

Knut von Salzen és munkatársai rámutatnak, hogy ez az úgynevezett aeroszol–felhő-interakció eddig részben elfedte az üvegházhatású gázok melegítő erejét. Amint a légszennyezettség csökken, a „maszk” lekerül:

az emberi egészség nyer,

a rövid távú besugárzás viszont erősödhet.

Ezért a tudomány egyre precízebb megfigyelésekkel és modellekkel méri, hogyan változik a felhők albedója és ezzel a klíma visszacsatolása.

Egészség kontra hőmérséklet

Fontos hangsúlyozni: a tisztább levegő óriási egészségügyi haszon. Kevesebb korai halálozás, jobb életminőség és tisztább városok – ezek vitathatatlan előnyök. Ugyanakkor a klímaváltozás szempontjából a gyorsan csökkenő aeroszolok átmenetileg felerősíthetik a felmelegedést, mert a felhők kevésbé verik vissza a napfényt. E kettősség miatt a közpolitika finomhangolást igényel: azonnal csökkenteni kell a hosszú életű üvegházhatású gázokat, hogy ellensúlyozzuk a „felszabaduló” melegítő hatást.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy fel kell gyorsítani a villamosenergia-termelés dekarbonizációját, az energiahatékonyságot és a metáncsökkentést, miközben továbbra is mérsékeljük a szennyező anyagok kibocsátását. Sőt, bizonyos légszennyezők – például a fekete szén – egyszerre melegítik a klímát és ártanak az egészségnek, tehát itt nincs kompromisszum: csökkentésük kettős haszon. Továbbá a jobb előrejelzés és a felhők visszaverődésének folyamatos mérése segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a következő években.