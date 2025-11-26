Lézert készítettek nyírfából és földimogyoróból egy svéd egyetemen

A Nanophotonics tudományos magazinban publikált kutatásukban a tudósok kimutatják, hogyan lehet az úgynevezett random lézert teljesen biológiai anyagokból készíteni. A random lézer egy olyan lézerfajta, amikor a fény egy rendezetlen anyag belsejében sokszor szétszóródik, mielőtt fókuszált sugárként jelenik meg. Ígéretes módszer lehet az orvosi képalkotásban és a betegségek korai észlelésében. A hagyományos random lézer anyagok gyakran mérgezőek, vagy drágák és létrehozásuk bonyolult.

Nyírfából és mogyoróból készítettek lézert egy svéd egyetemen. Fotó: Umeå University

Jia Wang és kollégái a lézert nyírfalevelekből és földimogyoró magokból hozták létre. Nanométer méretű szénpontokat (10 nanométer átmérő alatti fotolumineszcens nanostruktúrák) hoztak létre nyírfalevelekből, ezek erősítő közegként szolgálnak, és földimogyoró magokat kis kockákká vágtak, melyek durva és szabálytalan felületei csapdába ejtik és szórják a fényt. Magát a lézert továbbra is külső fényforrás működteti, de a funkcionális részek, amik szórják és erősítik a fényt, teljesen bioanyagokból állnak. A szénpontok szintézise egyszerű, egy egylépéses kuktafazékban való főzés folyamata. A komplex technológia helyett, a földimogyoró magok természetes mikroszerkezete magától végzi a dolgát. A lézer elkészítéséhez annyi energia szükséges, mint a mesterségesen létrehozott lézerek elkészítéséhez kell. Mivel olcsó, megújítható, és biztonságos, optikai nyomkövetővé alakítható, ezáltal dokumentumok, luxuscikkek és elektromos eszközök hitelesítésére is alkalmazható.

Két évvel ezelőtti tanulmányukban azt mutatták be, hogy az egyetem területén gyűjtött nyírfalevelekből lehet szerves félvezetőket készíteni, olyan anyagokat, amiket a televíziók és mobiltelefonok képernyőjében találhatók. A félvezetőket jelenleg petrolkémiai vegyületekből és ritka elemekből állítják elő, melyek bányászata károsítja a környezetet.

Felül a bioanyagból készült, aktivált állapotú random lézer. Alul ugyanaz a lézer napvilágnál.

Fotó: Umeå University

A random lézerektől

A random lézer ígéretes eszköze az orvosi képalkotásnak és a betegségek korai felismerésének, mivel intenzív, mégis szórt fényt hoz létre, ami anélkül hatol be a szövetekbe, hogy károsítaná. A hagyományos lézerektől eltérően, melyek a fényt keskeny, irányított sugárban bocsátják ki, a random lézer sok irányba szórja a fényt. Ez lehetővé teszi, hogy egyenletesebben világítsanak meg biológiai mintákat és részletes információt nyújt a szöveten belüli struktúráról.

(Forrás: Umeå University: https://www.umu.se/)












