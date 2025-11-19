Ezt a vérparamétert szinte sosem ellenőrzik, pedig az életünk múlhat rajta

Hírlevél

Egészséges életmód mellett is lehet szívinfarktusunk, és az alacsonyabb vérnyomás sem véd teljesen a sztróktól. Ilyen esetekben sokszor a lipoprotein(a) áll a háttérben. Ez egy örökletes vérzsírérték, amely akár a duplájára is emelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Sokan ismerik az LDL- és HDL-koleszterin fogalmát. A lipoprotein(a) azonban még a legtöbb orvosnál sem része a rutinvizsgálatnak. Pedig ez a vérzsír szinte az egész életünkben változatlan marad, és hosszú éveken át befolyásolhatja az erek állapotát. A lipoprotein(a) egy speciális vérzsír, amelyet nagyrészt a génjeink határoznak meg. Nem nagyon tudjuk befolyásolni diétával vagy mozgással. 

Nem jelent jót, ha a lipoprotein(a) szintje magas.
Ha egyszer megmérjük, jó eséllyel egész életre szóló képet kapunk a vele összefüggő kockázatokról

 - írja a FitBook.

Mi az a lipoprotein(a), és miben más, mint a „rossz” koleszterin?

A lipoprotein(a) tulajdonképpen a jól ismert LDL-koleszterin egy módosult formája.

  • Tartalmazza az LDL-nél ismert ApoB100 fehérjét,
  • emellett van rajta egy plusz fehérje, az úgynevezett apoprotein a.

Az apoprotein a különleges felépítésű fehérje. Apró gyűrűs elemekből áll. A kutatások szerint emiatt a lipoprotein(a) még veszélyesebb lehet az erekre, mint a „rossz” LDL-koleszterin.

A magas lipoprotein(a)-szint:

  • elősegíti a lerakódások kialakulását az erek falán,
  • fokozza a gyulladást,
  • valamint fokozza a véralvadást is.

Ezek együttesen komoly problémához vezethetnek: 

nő a szívinfarktus és a sztrók kockázata, és gyakoribb lehet az aortabillentyű korai meszesedése is.

Miért nem kéri az orvos automatikusan ezt a vizsgálatot?

Bár a lipoprotein(a) fontos érték, a rutin vérvételekben általában nem mérik. A tesztet többnyire csak magánúton lehet kérni, ami a szakértők szerint nagy hiba. A kardiológusok és nemzetközi szakmai szervezetek azt javasolják, hogy mindenki legalább egyszer méresse meg a lipoprotein(a) szintjét. A vizsgálat tulajdonképpen egy egyszerű vérvétel, és sok helyen nagyjából 20 eurónak megfelelő összegért elvégzik. Az eredmény pedig évekre előre jelzi, mekkora a szív- és érrendszeri kockázat.

Kiknél különösen fontos a lipoprotein(a) mérése?

A lipoprotein(a) öröklődik. Ha valakinek magas, akkor gyakran a családtagoknál is az. Emiatt bizonyos helyzetekben különösen ajánlott a vizsgálat:

  • ha a családban 60 éves kor előtt volt szívinfarktus vagy sztrók,
  • ha az orvos magas kockázatra gyanakszik, de a szokásos értékek (LDL, vérnyomás) ezt nem magyarázzák,
  • ha valakinek többször is volt szív- vagy érrendszeri panasza, pedig az LDL-koleszterinje normális.

A legtöbb embernek elég egyszer megmérnie az értéket. A nőknél viszont érdemes a menopauza után újra elvégezni, mert a hormonváltozás befolyásolhatja a lipoprotein(a) szintjét.

Mit lehet tenni, ha a lipoprotein(a) túl magas?

Jelenleg nincs olyan gyógyszer a mindennapi gyakorlatban, amely kifejezetten csökkentené a lipoprotein(a) szintjét. Ez ijesztőnek tűnhet, de így is sokat lehet tenni.

Ha magas a lipoprotein(a), akkor minden más kockázati tényezőt minél jobban rendbe kell tenni:

  • az LDL-koleszterint és az ApoB-t nagyon alacsony szintre kell beállítani,
  • a vérnyomást stabilan normál értéken kell tartani,
  • a vércukorszintet és az esetleges cukorbetegséget szigorúan ellenőrizni kell,
  • a dohányzást pedig teljesen abba kell hagyni.

Így tehermentesíthetők az erek, és mérsékelhető a szívroham, valamint a sztrók kockázata még akkor is, ha a lipoprotein(a) szintjét egyelőre nem tudjuk célzottan csökkenteni.

Szélsőséges eset: „vérmosás”

A lipid aferézis egy nagyon ritkán alkalmazott kezelés, tulajdonképpen egyfajta „vérmosás”. Ilyenkor géppel kiszűrik a vérzsírokat, köztük a lipoprotein(a)-t, majd a megtisztított vért visszajuttatják a szervezetbe. Ezt általában hetente kell elvégezni, és csak olyan súlyos esetekben használják, amikor más módszer már nem segít.

Családi szűrés: nem csak magunk miatt fontos

A lipoprotein(a) öröklődik, ezért ha valakinek magas, gyakran a közeli rokonoknál is az. Ilyenkor érdemes a szülőknél, testvéreknél és gyerekeknél is megmérni. Egy egyszerű vérvétel nemcsak minket véd, hanem a többi családtagnál is segíthet megelőzni a korai szívinfarktust és sztrókot.

Jönnek az új gyógyszerek, de még várni kell rájuk

A kutatások folytatódnak, és több új gyógyszert is fejlesztenek, amelyek kifejezetten a lipoprotein(a) csökkentésére készülnek. Ha ezeket engedélyezik, világszerte milliók kockázatát csökkenthetik.

Addig azonban a legfontosabb lépés nagyon egyszerű:

  • kérjük meg az orvost, hogy a következő vérvételnél mérjék meg a lipoprotein(a) szintünket.
  • Ha magas, akkor az LDL-koleszterint, a vérnyomást, a vércukrot és az életmódot szigorúan rendezni kell.

A lipoprotein(a) szint mérése segít időben felismerni a rejtett kockázatot, és akár évekkel is meghosszabbíthatja az egészséges életet.

 

