Ezt a vérparamétert szinte sosem ellenőrzik, pedig az életünk múlhat rajta

Sokan ismerik az LDL- és HDL-koleszterin fogalmát. A lipoprotein(a) azonban még a legtöbb orvosnál sem része a rutinvizsgálatnak. Pedig ez a vérzsír szinte az egész életünkben változatlan marad, és hosszú éveken át befolyásolhatja az erek állapotát. A lipoprotein(a) egy speciális vérzsír, amelyet nagyrészt a génjeink határoznak meg. Nem nagyon tudjuk befolyásolni diétával vagy mozgással.

Nem jelent jót, ha a lipoprotein(a) szintje magas.

Fotó: ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto

Ha egyszer megmérjük, jó eséllyel egész életre szóló képet kapunk a vele összefüggő kockázatokról

- írja a FitBook.

Mi az a lipoprotein(a), és miben más, mint a „rossz” koleszterin?

A lipoprotein(a) tulajdonképpen a jól ismert LDL-koleszterin egy módosult formája.

Tartalmazza az LDL-nél ismert ApoB100 fehérjét,

emellett van rajta egy plusz fehérje, az úgynevezett apoprotein a.

Az apoprotein a különleges felépítésű fehérje. Apró gyűrűs elemekből áll. A kutatások szerint emiatt a lipoprotein(a) még veszélyesebb lehet az erekre, mint a „rossz” LDL-koleszterin.

A magas lipoprotein(a)-szint:

elősegíti a lerakódások kialakulását az erek falán,

fokozza a gyulladást,

valamint fokozza a véralvadást is.

Ezek együttesen komoly problémához vezethetnek:

nő a szívinfarktus és a sztrók kockázata, és gyakoribb lehet az aortabillentyű korai meszesedése is.

Miért nem kéri az orvos automatikusan ezt a vizsgálatot?

Bár a lipoprotein(a) fontos érték, a rutin vérvételekben általában nem mérik. A tesztet többnyire csak magánúton lehet kérni, ami a szakértők szerint nagy hiba. A kardiológusok és nemzetközi szakmai szervezetek azt javasolják, hogy mindenki legalább egyszer méresse meg a lipoprotein(a) szintjét. A vizsgálat tulajdonképpen egy egyszerű vérvétel, és sok helyen nagyjából 20 eurónak megfelelő összegért elvégzik. Az eredmény pedig évekre előre jelzi, mekkora a szív- és érrendszeri kockázat.

Kiknél különösen fontos a lipoprotein(a) mérése?

A lipoprotein(a) öröklődik. Ha valakinek magas, akkor gyakran a családtagoknál is az. Emiatt bizonyos helyzetekben különösen ajánlott a vizsgálat:

ha a családban 60 éves kor előtt volt szívinfarktus vagy sztrók,

ha az orvos magas kockázatra gyanakszik, de a szokásos értékek (LDL, vérnyomás) ezt nem magyarázzák,

ha valakinek többször is volt szív- vagy érrendszeri panasza, pedig az LDL-koleszterinje normális.

A legtöbb embernek elég egyszer megmérnie az értéket. A nőknél viszont érdemes a menopauza után újra elvégezni, mert a hormonváltozás befolyásolhatja a lipoprotein(a) szintjét.