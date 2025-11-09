Már tudják, mi okozta a louisville-i légi katasztrófát – mutatjuk!

A baleseti vizsgálók szerint egyértelmű a louisville-i légi katasztrófa oka. J. Todd Inman, a hatóság szakértője ezt mondta a november 5-i sajtótájékoztatón: „A repülőtéri biztonsági kamerák és az egyéb videófelvételek alapján megállapítottuk, hogy az egyes hajtómű, tehát a baloldali szárny alatti, levált a gyorsításkor, még a földön."

Louisville-i légi katasztrófa: a baleseti szakértők a roncsokat vizsgálják

Fotó: NTSB

A hajtóművet a repülőtér területén a felszállópálya mellett találták meg, kiégve, a pályán pedig a leszakadt hajtómű egyes darabjai, pl. turbinalapátjai hevertek. Mivel a szakemberek megtalálták a gép feketedobozait is, vagyis a fedélzeti adatrögzítőt és hangrögzítőt, másnap már egyes adatokról is beszámolhatott a hatóság.

A rossz minőségű képkocka a leszakadt hajtóművet mutatja, amelyet a felszállópálya mellett találtak meg

Fotó: Instagram

Az adatok azt mutatják, hogy a gép elérte a 145 méter tengerszint feletti, és 53 méter föld feletti magasságot, a maximális sebessége pedig 339 kilométer per óra volt.

Az eddigi vizsgálatból kiderült az is, hogy a gép előzetesen hat hetet töltött San Antonióban, időszakos karbantartáson, de közvetlenül a felszállás előtt, az elterjedt hírekkel ellentétben, nem kellett javítani az egyes hajtóművet.

Mi is történt tulajdonképpen a louisville-i légi katasztrófa során?

Az MD-11-es típusú teherszállító gép, 144 ezer liter kerozinnal a tartályaiban a Hawaii-szigetek fővárosába, Honoluluba tartott. Az út 9 órás lett volna. A fedélzeten két pilóta és egy rakodómester volt.

A felszállópályán, gyorsítás közben leszakadt az egyes, a baloldali hajtómű. Azt egyelőre nem tudni, hogy amikor levált a General Electric CF-6 típusú „motor”, okozott-e sérülést a szárnyban és a hidraulikus rendszerben. A jobboldali, a hármas hajtómű normálisan üzemelt tovább.

A hajtómű leszakadásával a tolóerő nemcsak aszimmetrikus lett, de drámaian le is csökkent, hiszen a roncsdarabok belerepültek a középső, a kettesnek nevezett hajtóműbe, amelyet a függőleges vezérsík tövébe építettek. Ez a hajtómű emiatt leállt.

A rossz minőségű videófelvétel képkockáján látszik, hogy a baloldali hajtómű nincs a szárny alatt, és hogy a szárny lángol

Fotó: Facebook

Az MD-11 típusú gép repülésvezérlő rendszere elvileg automatikusan képes kiegyenlíteni az aszimmetrikus tolóerő okozta irányítási nehézségeket, de hogy ez így történt-e a súlyosan sérült repülőgépen, erről egyelőre nincs információ.