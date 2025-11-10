Felhívás országos vadlúd szinkronfelmérésre

Bár hazánkban a ludaknak csupán egyetlen képviselője – a nyári lúd (Anser anser) – őshonos költőfaj, a vonulási és telelési időszakban más, jellemzően északabbi elterjedésű libafajoknak is fontos pihenő- és táplálkozó területet nyújtanak hazánk vizes élőhelyei. Késő ősztől kora tavaszig a nyári ludak mellett a nagy lilik (Anser albifrons) több tízezres, illetve az egyre csökkenő számú tundralúd (Anser serrirostris) több százas csapatai vonulnak keresztül a Kárpát-medencén.

Táplálkozó területről felrepülő nagy lilik csapat. Ez a lúdfaj M agyarországon tömeges őszi és tavaszi átvonuló, legnagyobb számban az alföldi vizes élőhelyeken, de a Dunántúlon is jelentős számban figyelhető meg. (Fotó: Csibrány Balázs)

Fotó: Csibrányi Balázs / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

E csapatokhoz olyan, hazánkban ritkábban feltűnő lúdfajok is társulnak, mint az apácalúd (Branta leucopsis), az örvös lúd (Branta bernicla), vagy a fokozottan védett kis lilik (Anser erythropus) és szintén fokozottan védett vörösnyakú lúd (Branta ruficollis). A legszerencsésebb terepmadarászok emellett akár a hazánkban kifejezetten ritka vetési lúd (Anser fabalis) vagy a rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus) egy-egy példányát is megpillanthatják a népes libacsapatokban.

A Kárpát-medencében a vadludak mennyisége jellemzően a novemberi hónapban csúcsosodik ki. A tél beköszöntével – az időjárástól függő mértékben – megcsappan a számuk, ahogy tovább indulnak délebbi telelőterületeik felé. A libák tavaszi vonulása pedig – más vonuló madárfajokhoz hasonlóan – sokkal intenzívebb, miközben a költőterületeikre igyekeznek, hogy a lehető legideálisabb fészkelőhelyeket foglalhassák el. Így tavasszal már kevesebb időt töltenek hazánkban az átvonuló vadlibacsapatok.

Ezért kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet a vadlúdfajok felmérésére a november 14-17. között zajló hóközepi Vízimadár Monitoring ideje alatt! A vizes élőhelyeket monitorozó felmérőknek a reggeli kihúzás és az esti behúzás a legideálisabb időpont, de napközben is nagy csapatok járnak be inni a kedvező vízállású területekre. Emellett érdemes figyelmet fordítani a vizes élőhelyek környezetében fekvő táplálkozóterületek (gyepek, tarlók, gabonavetések) felkeresésére is, ahol a kedvezőbb fényviszonyok miatt tüzetesebben lehet átnézni a csapatokat ritkább lúdfajok példányait keresve.